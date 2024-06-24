Капелло о Евро-2024: «Испания выделяется. Наконец-то они отказались от скучной тики-таки и предложили что-то новое»

Теги Фабио Капелло Сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 Футбол

Фабио Капелло назвал команду, которая впечатлила его на Евро-2024.

«Пока что Испания выделяется своей игрой, скоростью и четкостью. Наконец-то они отказались от скучной тики-таки и предложили что-то новое.

Это печально для Италии, но нам нравится наблюдать за атакующим футболом и уникальной агрессивностью «ла рохи», – сказал бывший главный тренер сборных России и Англии в эфире Sky Sport. 

После 2 проведенных туров сборная Испании гарантировала себе первое место в группе B и выход в плей-офф турнира. 

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

15 комментариев
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Честно говоря, эти испанцы мне нравятся больше ватоката постарагонесовского, опять яркая командная игра, как в 2008-м
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но хоть кто-то это сказал
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какой бы унылой тики-такой не была, факт в том, что именно этот футбол принёс 2 Евро и 1 ЧМ за 4 года
Эффективность > эффектность
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Ответ Свисток Кашшаи
Но победит на евро какой нибудь автобус
На Англию намекаешь?
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Ничего пока не понятно. Чемпионат сюрпризов. Италия выше может в итоге оказаться
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Та же самая тики така с моментальным прессингом при потерях, огромным преимуществом во владении. Фабио стареет.
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Но победит на евро какой нибудь автобус
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не амбассадору скучного футбола говорить про ’’скучную’’ тики таку
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С тики-такой ватокат энрике имеет мало общего
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Никогда бы не сказал, что тики-така скучная.
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Но все равно нет ощущения что дойдут даже до финала
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Ответ Большой Сэми
какой бы унылой тики-такой не была, факт в том, что именно этот футбол принёс 2 Евро и 1 ЧМ за 4 года Эффективность > эффектность
2 евро? 2008 точно не тики така, ты что-то путаешь
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Ответ kaka10
ЧМ принёс Давид Вилья, который брал мяч и шёл забивать, и Касилиас, который сохранял минимальные 1:0 весь турнир
А в финале забил король Тики Таки Иньеста, лол
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