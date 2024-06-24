Капелло о Евро-2024: «Испания выделяется. Наконец-то они отказались от скучной тики-таки и предложили что-то новое»

Фабио Капелло назвал команду, которая впечатлила его на Евро-2024.

«Пока что выделяется своей игрой, скоростью и четкостью. Наконец-то они отказались от скучной тики-таки и предложили что-то новое.

Это печально для , но нам нравится наблюдать за атакующим футболом и уникальной агрессивностью «ла рохи», – сказал бывший главный тренер сборных России и Англии в эфире Sky Sport.

После 2 проведенных туров сборная Испании гарантировала себе первое место в группе B и выход в плей-офф турнира.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?