Капелло о Евро-2024: «Испания выделяется. Наконец-то они отказались от скучной тики-таки и предложили что-то новое»
Фабио Капелло назвал команду, которая впечатлила его на Евро-2024.
«Пока что Испания выделяется своей игрой, скоростью и четкостью. Наконец-то они отказались от скучной тики-таки и предложили что-то новое.
Это печально для Италии, но нам нравится наблюдать за атакующим футболом и уникальной агрессивностью «ла рохи», – сказал бывший главный тренер сборных России и Англии в эфире Sky Sport.
После 2 проведенных туров сборная Испании гарантировала себе первое место в группе B и выход в плей-офф турнира.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
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