Агент о будущем Щенникова: «Были предложения из РПЛ, но они нам неинтересны. Карьера не завершена, в ближайшее время будет точное понимание»
Агент Георгия Щенникова высказался о будущем экс-защитника ЦСКА.
Минувший сезон 33-летний игрок провел без клуба. Сообщалось, что он приостановил карьеру и занимается бизнесом.
«Контакты, безусловно, есть. На уровне разговоров были предложения из РПЛ, но они нам неинтересны. Он не собирается уезжать за рубеж. Официально карьера не завершена.
Я думаю, что в ближайшее время будет точное понимание», – сказал Сергей Пушкин.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Плохо, что Жора сильно подвержен травмам. Да и год простоя.
зарубеж не собирается и РПЛ не интересны? это как?
Медиaлига? лол
Ну, я бы пошел бы в условный 2Дротс на его месте. И в кайф побегать не напрягаясь, и бизнесом параллельно можно заниматься и бабки неплохие платят