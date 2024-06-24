Агент о будущем Щенникова: «Были предложения из РПЛ, но они нам неинтересны. Карьера не завершена, в ближайшее время будет точное понимание» 

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Георгий Щенников Сергей Пушкин Футбол

Агент Георгия Щенникова высказался о будущем экс-защитника ЦСКА.

Минувший сезон 33-летний игрок провел без клуба. Сообщалось, что он приостановил карьеру и занимается бизнесом.

«Контакты, безусловно, есть. На уровне разговоров были предложения из РПЛ, но они нам неинтересны. Он не собирается уезжать за рубеж. Официально карьера не завершена. 

Я думаю, что в ближайшее время будет точное понимание», – сказал Сергей Пушкин.

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21 комментарий
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Всем пример Пепе, он и в Порту и сборной Португалии в 41 год на опыте никому не уступает в защите....
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Были предложения из РПЛ, но они нам неинтересны - интересует только лучшая лига мира!
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Он год не играл в футбол вообще. Да и до этого последние пару сезонов , можно сказать, тоже. Он и так не особо тянул последний сезон, а после такого перерыва тем более. Пусть лучше дальше развивает свой бизнес.
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Ответ Великий Алонсо
Не ну я понимаю там Дзюба в 33 года многим клубам был интересен, да даже в Локо в 35 перешёл, а фланговый защитник Щенников то 33-летний кому нужен? Я сомневаюсь даже, что он какому-нибудь Пари НН, Факелу или Акрону пригодился бы
33 года - сам по себе не возраст. Марио Фернандес вон в Зените подписался.
Плохо, что Жора сильно подвержен травмам. Да и год простоя.
+10
-4
+6
"На уровне разговоров были предложения из РПЛ, но они нам неинтересны. Он не собирается уезжать за рубеж. "

зарубеж не собирается и РПЛ не интересны? это как?

Медиaлига? лол

Ну, я бы пошел бы в условный 2Дротс на его месте. И в кайф побегать не напрягаясь, и бизнесом параллельно можно заниматься и бабки неплохие платят
+4
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+3
Ответ Вячеслав Припузов
Всем пример Пепе, он и в Порту и сборной Португалии в 41 год на опыте никому не уступает в защите....
У нас такой Сергей Игнашевич был и братья Березуцкие. А Сергей вообще на ЧМ 2018 по моему одним из лучших в сборной был, если не лучший
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Медиалига добрый вечер
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Жора ждет предложение от топ5?
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Ну вы уже определились чего хотите? Будет решение, тогда и поговорим.
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Какой футбол Жорику? Он последние годы из лазарета не вылезал.
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С таким здоровьем пора бутсы на гвоздь.
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Химки ждут
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Как я понимаю, ждет предложения из лучшей лиги мира, РПЛ уже перерос.
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