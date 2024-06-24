Агент о будущем Щенникова: «Были предложения из РПЛ, но они нам неинтересны. Карьера не завершена, в ближайшее время будет точное понимание» 

Агент Георгия Щенникова высказался о будущем экс-защитника ЦСКА.

Минувший сезон 33-летний игрок провел без клуба. Сообщалось, что он приостановил карьеру и занимается бизнесом.

«Контакты, безусловно, есть. На уровне разговоров были предложения из , но они нам неинтересны. Он не собирается уезжать за рубеж. Официально карьера не завершена.

Я думаю, что в ближайшее время будет точное понимание», – сказал Сергей Пушкин.

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