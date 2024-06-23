Тимоти Веа планирует заняться музыкой и стать креативным директором New Balance в будущем: «Хочу, чтобы во мне видели не только футболиста, но и творца»

Тимоти Веа рассказал об увлечениях вне футбола.

В планах у американского вингера « » – открыть ресторан, стать R&B-исполнителем, а также перейти на должность креативного директора в компанию New Balance, занимающуюся спортивной обувью и одеждой.

«В Европе мой фокус всегда обращен к футболу, но нужно отдыхать от него. Поэтому я часто обращаюсь к музыке. Это моя муза. В будущем я хочу успешно заняться музыкой, будь то продюсирование или самостоятельное творчество.

Это круто, что, будучи спортсменом, ты можешь заниматься и другими вещами. Не обязательно оставаться в этом пузыре.

И я хочу, чтобы люди видели во мне не только футболиста, но и творца. Я хочу быть важной персоной», – сказал Веа в интервью Boardoom.

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