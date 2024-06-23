Тимоти Веа планирует заняться музыкой и стать креативным директором New Balance в будущем: «Хочу, чтобы во мне видели не только футболиста, но и творца»
Тимоти Веа рассказал об увлечениях вне футбола.
В планах у американского вингера «Ювентуса» – открыть ресторан, стать R&B-исполнителем, а также перейти на должность креативного директора в компанию New Balance, занимающуюся спортивной обувью и одеждой.
«В Европе мой фокус всегда обращен к футболу, но нужно отдыхать от него. Поэтому я часто обращаюсь к музыке. Это моя муза. В будущем я хочу успешно заняться музыкой, будь то продюсирование или самостоятельное творчество.
Это круто, что, будучи спортсменом, ты можешь заниматься и другими вещами. Не обязательно оставаться в этом пузыре.
И я хочу, чтобы люди видели во мне не только футболиста, но и творца. Я хочу быть важной персоной», – сказал Веа в интервью Boardoom.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
- Кем?
- Криэйтором.
- Это творцом? Если перевести?
- Творцы нам тут на х... не нужны, сказал он. Криэйтором, Вава, криэйтором. (C)