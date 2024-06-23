Тимоти Веа планирует заняться музыкой и стать креативным директором New Balance в будущем: «Хочу, чтобы во мне видели не только футболиста, но и творца»

Теги Ювентус серия А Италия бизнес Тимоти Веа музыка Футбол

Тимоти Веа рассказал об увлечениях вне футбола.

В планах у американского вингера «Ювентуса» – открыть ресторан, стать R&B-исполнителем, а также перейти на должность креативного директора в компанию New Balance, занимающуюся спортивной обувью и одеждой.

«В Европе мой фокус всегда обращен к футболу, но нужно отдыхать от него. Поэтому я часто обращаюсь к музыке. Это моя муза. В будущем я хочу успешно заняться музыкой, будь то продюсирование или самостоятельное творчество.

Это круто, что, будучи спортсменом, ты можешь заниматься и другими вещами. Не обязательно оставаться в этом пузыре.

И я хочу, чтобы люди видели во мне не только футболиста, но и творца. Я хочу быть важной персоной», – сказал Веа в интервью Boardoom.

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13 комментариев
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Ответ corazon blanco
Понятно из списка футболистов можно Веа вычеркивать.
а что ты хотел от сына президента, на поле всю жизнь потеть что-ли?
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+9
Еще один Лингард
+7
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+7
имя обязывает быть дерьмовым репером)
+6
0
+6
Понятно из списка футболистов можно Веа вычеркивать.
+4
-1
+3
Чуваку в голову не приходит, что на футбольном поле тоже можно быть творцом.
+2
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а за место в основе планов побороться нету?
+1
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А разве кто-то видел в нем футболиста?
+1
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От Веа надо избавляться летом, абсолютно бестолковый футболист, которого только имя отца держит на плаву. Как он оказался в Юве, уму непостижимо, его уровень это вылетевшая Салернитана или типа того.
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С графой 0 голов за сезон оно и логично, можно себя в баскетболе попробовать, вдруг получится там хотя бы 0.1 за игру в среднем иметь
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Правильное решение. Футболист из него не получился. Может станет средненьким репером.
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И девять пуль получить как 50Cent.😅😅😅
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- Пойдешь ко мне в штат?
- Кем?
- Криэйтором.
- Это творцом? Если перевести?
- Творцы нам тут на х... не нужны, сказал он. Криэйтором, Вава, криэйтором. (C)
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