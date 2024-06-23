Защитник «Родины» Сокол о Китае: «Кухня вкуснейшая, и очень красивая природа, я был удивлен чистотой. Вокруг Шэньчжэня воздух чистейший – а у нас чувствуется, какой грязный»
Артем Сокол поделился впечатлениями от визита в Китай.
«Поездка в Китай превзошла мои ожидания. Во-первых, там все просто для туриста, несмотря на то, что мало кто знает английский. Там очень простые передвижения по стране, все население платит через QR-коды.
Во-вторых, кухня вкуснейшая! У ресторанов сумасшедшая конкуренция.
В-третьих, там очень красивая природа, много чего посетили с женой. Я был очень удивлен, насколько там чисто. Шэньчжэнь – огромный мегаполис. Вокруг города природа, воздух чистейший. А у нас чувствуется, какой воздух грязный.
Там еще вокруг горы, все это выглядит просто космически. Это самое крутое впечатление – сочетание города с природой. Открывается потрясающий вид с горы на город», – сказал защитник «Родины».
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Здесь, к слову около 90км до моря. Что то около часа езды до Гуанчжоу, около двух до Гонконга и 1.5часа летом до Тайваня.
Город вдалеке от промышленной загрузки. Кстати, большая русская диаспора и даже филиал МГУ.
Но действительно сказочное место находится у самого моря - Хоучжень
https://lenta.ru/news/2015/12/01/ican/