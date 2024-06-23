Защитник «Родины» Сокол о Китае: «Кухня вкуснейшая, и очень красивая природа, я был удивлен чистотой. Вокруг Шэньчжэня воздух чистейший – а у нас чувствуется, какой грязный»

Теги Первая лига высшая лига Китай Артем Сокол Родина Москва Футбол

Артем Сокол поделился впечатлениями от визита в Китай.

«Поездка в Китай превзошла мои ожидания. Во-первых, там все просто для туриста, несмотря на то, что мало кто знает английский. Там очень простые передвижения по стране, все население платит через QR-коды.

Во-вторых, кухня вкуснейшая! У ресторанов сумасшедшая конкуренция. 

В-третьих, там очень красивая природа, много чего посетили с женой. Я был очень удивлен, насколько там чисто. Шэньчжэнь – огромный мегаполис. Вокруг города природа, воздух чистейший. А у нас чувствуется, какой воздух грязный.

Там еще вокруг горы, все это выглядит просто космически. Это самое крутое впечатление – сочетание города с природой. Открывается потрясающий вид с горы на город», – сказал защитник «Родины».

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9 комментариев
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Партия одобряет! 2 миски риса и кошка-жена этому ногомячисту!
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Чего?))) В больших городах Китая смог это главная проблема.......у них до сих пор главный источник тепла это уголь))
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Ну, не знаю, тоже там был. Кухня не зашла, ещё больше не зашёл специфичный запах этой кухни. И на счёт чистоты воздуха тоже можно поспорить. Там в мегаполисах полно людей в масках. Не, не из-за ковида, из-за смога.
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Он точно в Китае был?
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Ответ Кино Музыка
Он точно в Китае был?
Подтверждаю его слова. Но для начала посмотрите, где находится Шеньчжень.
Здесь, к слову около 90км до моря. Что то около часа езды до Гуанчжоу, около двух до Гонконга и 1.5часа летом до Тайваня.
Город вдалеке от промышленной загрузки. Кстати, большая русская диаспора и даже филиал МГУ.
Но действительно сказочное место находится у самого моря - Хоучжень
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Так пересядь с авто на велик как в Китае и у нас будет воздух чище.
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Он точно о Китае говорит?!
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Ответ Spartakus1984
Так пересядь с авто на велик как в Китае и у нас будет воздух чище.
А там прямо-таки все на великах?
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Ответ Hubilay
Чего?))) В больших городах Китая смог это главная проблема.......у них до сих пор главный источник тепла это уголь))
Прикол в том, что в Шэньчжене воздух действительно чистый по сравнению с Пекином. Сразу вспомнилась новость про жителя Шеньчженя, который находясь в Пекине сделал кирпич из смога.

https://lenta.ru/news/2015/12/01/ican/
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