Защитник «Родины» Сокол о Китае: «Кухня вкуснейшая, и очень красивая природа, я был удивлен чистотой. Вокруг Шэньчжэня воздух чистейший – а у нас чувствуется, какой грязный»

Артем Сокол поделился впечатлениями от визита в Китай.

«Поездка в Китай превзошла мои ожидания. Во-первых, там все просто для туриста, несмотря на то, что мало кто знает английский. Там очень простые передвижения по стране, все население платит через QR-коды.

Во-вторых, кухня вкуснейшая! У ресторанов сумасшедшая конкуренция.

В-третьих, там очень красивая природа, много чего посетили с женой. Я был очень удивлен, насколько там чисто. Шэньчжэнь – огромный мегаполис. Вокруг города природа, воздух чистейший. А у нас чувствуется, какой воздух грязный.

Там еще вокруг горы, все это выглядит просто космически. Это самое крутое впечатление – сочетание города с природой. Открывается потрясающий вид с горы на город», – сказал защитник « ».

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