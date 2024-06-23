Дмитрий Сенников: «Локомотив» будет бороться за 3-4-е места. Клуб ведет правильную финансовую политику, проблемных зон у команды я не вижу»
Дмитрий Сенников оценил перспективы «Локомотива» в предстоящем сезоне Мир РПЛ.
«Думаю, что кто‑то еще должен прийти в «Локомотив». Трансферная работа не закончена. У команды я не вижу проблемных зон.
«Локомотив» будет бороться за третье‑четвертое места. Клуб ведет очень правильную финансовую политику, покупая недорогих футболистов и делая хорошие продажи», – сказал бывший игрок «Локомотива».
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
кто будет тащить?
Пиняев?
не видишь знаков вопроса?
По ощущениям как будто безвыходность в вопросе
Типа кто же играть то будет ? Пиняев ? Я и дал ответ
Что он не тащил
Липатова на вас нет.