Дмитрий Сенников: «Локомотив» будет бороться за 3-4-е места. Клуб ведет правильную финансовую политику, проблемных зон у команды я не вижу»

Теги Локомотив Дмитрий Сенников премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Дмитрий Сенников оценил перспективы «Локомотива» в предстоящем сезоне Мир РПЛ.

«Думаю, что кто‑то еще должен прийти в «Локомотив». Трансферная работа не закончена. У команды я не вижу проблемных зон.

«Локомотив» будет бороться за третье‑четвертое места. Клуб ведет очень правильную финансовую политику, покупая недорогих футболистов и делая хорошие продажи», – сказал бывший игрок «Локомотива».

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16 комментариев
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Т.е., устраивать хорошие продажи - это же называется по-другому: распродажа лучших футболистов! Покупают подешевле, и слабее, конечно. Локо был всегда таким клубом (при Сёмине, по крайней мере), который боролся только за 1-е место, как и должно быть! А не за 3-4 (и далее - 5-ее, 6-е -?). В чем правильная политика?! Финансовая - может быть, а спортивная составляющая?!
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Пр Семине за чемпионство боролись а при правильной финансовой политике за 3-4 места.
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пока все только на выход.
кто будет тащить?
Пиняев?
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Ответ NIK7478
Т.е., устраивать хорошие продажи - это же называется по-другому: распродажа лучших футболистов! Покупают подешевле, и слабее, конечно. Локо был всегда таким клубом (при Сёмине, по крайней мере), который боролся только за 1-е место, как и должно быть! А не за 3-4 (и далее - 5-ее, 6-е -?). В чем правильная политика?! Финансовая - может быть, а спортивная составляющая?!
А при Сёмине не брали звезд ни когда, звезд делал Палыч. Все игорки золотого Локо пришли из команд низа, либо списанные в Спартаке на лавку. Это уже к 10-м годам, когда когда деньги хлынули стали брать всякий моральных отбросов. У вас логика торгаша, а не тренера, сейчас в футбол играют менеджеры а не тренеры. Семак, кстати торгаш а не тренер, не одного игрока не раскрыл.
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Ушли два главный игрока-ну да,Локомотив стал сильнее))
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нет мозга в центре вот это главная проблема
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Здесь могла бы быть реклама вашей офтальмологической клиники
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Как бы Локомотиву за стыки не бороться по итогу...
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Ответ Ираклий Керимов
Пиняев тащил ?) Вы болелы совсем не умеете ждать Еще не началась тур вы уже в плаки-плаки Команда как покажет игру в первых 3х играх тогда и делайте выводы
какие выводы, какие болелы?
не видишь знаков вопроса?
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Ответ милфхантер
какие выводы, какие болелы? не видишь знаков вопроса?
Болельщики*
По ощущениям как будто безвыходность в вопросе
Типа кто же играть то будет ? Пиняев ? Я и дал ответ
Что он не тащил
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Ответ Umnik9
А при Сёмине не брали звезд ни когда, звезд делал Палыч. Все игорки золотого Локо пришли из команд низа, либо списанные в Спартаке на лавку. Это уже к 10-м годам, когда когда деньги хлынули стали брать всякий моральных отбросов. У вас логика торгаша, а не тренера, сейчас в футбол играют менеджеры а не тренеры. Семак, кстати торгаш а не тренер, не одного игрока не раскрыл.
Крыховяк и Жоао Марио разве не при Палыче приходили?
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Политкорректная чушь
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Продали трех главных креативщиков клуба суммарно за 6,3 ляма евро. Действительно, хорошие продажи
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"Нет зоны (полузащиты) - нет проблем", - закончил Сенников.
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Ответ Umnik9
А при Сёмине не брали звезд ни когда, звезд делал Палыч. Все игорки золотого Локо пришли из команд низа, либо списанные в Спартаке на лавку. Это уже к 10-м годам, когда когда деньги хлынули стали брать всякий моральных отбросов. У вас логика торгаша, а не тренера, сейчас в футбол играют менеджеры а не тренеры. Семак, кстати торгаш а не тренер, не одного игрока не раскрыл.
Да перед кем ты тут разливаешься, у них же паника уже, пару игроков продали и всё, стыки.

Липатова на вас нет.
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