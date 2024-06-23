Директор «Жироны» о трансфере Довбика: «Не хочу его продавать, но если заплатят 40 млн – ничего не поделаешь. Хотим закрепить клуб в элите»

Теги Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Наполи Жирона Артем Довбик деньги Футбол

Спортивный директор «Жироны» высказался об условиях для продажи Артема Довбика.

27-летним нападающим интересовался «Наполи», предлагавший испанцам 35 млн евро, и «Атлетико», предложивший 25 млн. В действующем контракте игрока прописаны отступные в 40 млн евро.

«Мы не должны покупать [игроков] для продажи, мы должны покупать, чтобы укрепить проект.

Я не хочу продавать Довбика, но если заплатят 40 млн, ничего не поделаешь, придется это сделать. Самое главное – использовать это для закрепления «Жироны» в элите», – заявил Кике Карсель в интервью газете Diari de Girona.

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14 комментариев
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Ответ Vitto
Уровень игроков по Евро/ЧМ определяют только домохозяйки.
Поэтому Бавария купила Саншеша в 2016. А ПСЖ Рамуша. Надо им сообщить, что некий товарищ решил, что они домохозяки)
+12
-1
+11
Ответ Дмитрий Крутенко
Поэтому Бавария купила Саншеша в 2016. А ПСЖ Рамуша. Надо им сообщить, что некий товарищ решил, что они домохозяки)
История это только подтвердила.
+4
-1
+3
Ответ Дмитрий Крутенко
Кто в здравом уме за него заплатит 40 млн? Провел один хороший сезон, ввиду того, что сама Жирона шикарно смотрелась. На Евро виден его уровень, когда партнеры не тащат для него.
Уровень игроков по Евро/ЧМ определяют только домохозяйки.
+7
-5
+2
Кто в здравом уме за него заплатит 40 млн?
Провел один хороший сезон, ввиду того, что сама Жирона шикарно смотрелась. На Евро виден его уровень, когда партнеры не тащат для него.
+6
-5
+1
Ответ Annamengli
Мечтать не вредно
О чем мечтать ? Лучший бомбардир Ла лиги не стоит 40 млн ?
+4
-3
+1
А в чём проблема найти другого такого же Довбика?
+3
-3
0
Ответ Pucheslav
О чем мечтать ? Лучший бомбардир Ла лиги не стоит 40 млн ?
Лучший бомбардир с одним сезоном не стоит. Что было Йовичем, Пентеком, Мичу и прочими такими лучшими бомбардирами все знают, один сезон нифига не показатель
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0
Ответ Дмитрий Крутенко
Поэтому Бавария купила Саншеша в 2016. А ПСЖ Рамуша. Надо им сообщить, что некий товарищ решил, что они домохозяки)
Как оказалось !
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