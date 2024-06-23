Директор «Жироны» о трансфере Довбика: «Не хочу его продавать, но если заплатят 40 млн – ничего не поделаешь. Хотим закрепить клуб в элите»
Спортивный директор «Жироны» высказался об условиях для продажи Артема Довбика.
27-летним нападающим интересовался «Наполи», предлагавший испанцам 35 млн евро, и «Атлетико», предложивший 25 млн. В действующем контракте игрока прописаны отступные в 40 млн евро.
«Мы не должны покупать [игроков] для продажи, мы должны покупать, чтобы укрепить проект.
Я не хочу продавать Довбика, но если заплатят 40 млн, ничего не поделаешь, придется это сделать. Самое главное – использовать это для закрепления «Жироны» в элите», – заявил Кике Карсель в интервью газете Diari de Girona.
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Провел один хороший сезон, ввиду того, что сама Жирона шикарно смотрелась. На Евро виден его уровень, когда партнеры не тащат для него.