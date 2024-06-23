C ЦСКА тренируется 18-летний хавбек сборной Узбекистана U20 Фомин: «Рустамбек считается большим талантом»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Пахтакор высшая лига Узбекистан сборная Узбекистана U-20 Кирилл Брейдо Футбол

C ЦСКА тренируется 18-летний хавбек сборной Узбекистана U20 Рустамбек Фомин.

Об этом сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

«Действительно, Рустамбек Фомин тренируется с нашей основной командой в рамках программы взаимодействия между ПФК ЦСКА и Федерацией футбола Узбекистана. Рустамбек считается большим талантом, уже в 17 лет попал в сборную U20, где сейчас является капитаном.

ЦСКА и далее будет проводить стажировки для самых талантливых ребят из Узбекистана, но на данный момент речи о подписании контракта с 18-летним футболистом не идет», – написал Брейдо в телеграм-канале.

18-летний Фомин выступает за «Олимпик-Мобиуз» из Ташкента на правах аренды из «Пахтакора». В прошлом сезоне он поучаствовал в 13 матчах и забил гол.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

72 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Рустамбек Фомин? Это как? Отец русский, мать узбечка продавила имя?
+59
-2
+57
Это как Магомед Иванов
+49
-2
+47
Реген из Football Manager?
+39
0
+39
Ответ Всеволод Бобров
Рустамбек Фомин? Это как? Отец русский, мать узбечка продавила имя?
Это позиция, как Хавбек, Центрбек, Николич сказал, что ему нужен качественный Рустамбек
+33
0
+33
Ответ Андрей Долгов
Это как Магомед Иванов
Ну хоть не Брюс Хлебников
+27
-1
+26
Ответ Антон Фалафель
Адское сочетание ФИ.
Служил у нас один парень - Ильшат Петров.
Наизусть помнил Коран. На арабском. Во сне на арабском разговаривал, что аж майора коротнуло - начал думать, что он шпион.
Такой вот татарин.
+20
0
+20
Адское сочетание ФИ.
+22
-3
+19
Ответ Всеволод Бобров
Рустамбек Фомин? Это как? Отец русский, мать узбечка продавила имя?
Кроме фамилии и имени ещё и название клуба доставляет. Олимпик Мёбиус))
+20
-1
+19
Ответ Granero-24
Очень много сейчас талантов в Узбекистане! Аббос тому потверждение. Надо присматриваться на этот рынок. Узбекистан участвовал на ЧМ U-17 и U-20 в прошлом году, в этом году попали на Олимпиаду. Просто им надо доверять. Эльдор в Италии, Хусанов во Франции, скоро слухи идут Аббос в Испанский клуб перейдет. Какой-то талант узбекский перешел в Лион, а кем-то вообще Ливерпуль интересовался!
главную звезду узбекскую забыл - Урунова)))
+12
-1
+11
Ответ Shuller18
Как меня задолбали эти трансферы на перспективу... Мб уже купите или хотя бы просмотрите игрока на здесь и сейчас?
Ясно же написано, что стажировка, а не трансфер.
+10
0
+10
Ответ Всеволод Бобров
Рустамбек Фомин? Это как? Отец русский, мать узбечка продавила имя?
Может отцу нравится, в честь друга назвал... Сейчас же ваши тоже так называют Роберт, Стефания
+10
-1
+9
Очень много сейчас талантов в Узбекистане! Аббос тому потверждение. Надо присматриваться на этот рынок. Узбекистан участвовал на ЧМ U-17 и U-20 в прошлом году, в этом году попали на Олимпиаду. Просто им надо доверять. Эльдор в Италии, Хусанов во Франции, скоро слухи идут Аббос в Испанский клуб перейдет. Какой-то талант узбекский перешел в Лион, а кем-то вообще Ливерпуль интересовался!
+13
-4
+9
Так скоро таких рустамбеков будет пол-России

Узбекистан в 4 раза после развала СССР увеличил численность населения, русские же просто вымирают
+13
-5
+8
а можно ради прикола купить парочку не талантливых и перспективных, а крепких и состоявшихся?
+9
-1
+8
Ответ TeRex
Ну хоть не Брюс Хлебников
Был же Пол Хлебников — возглавлял российскую редакцию форбс,пока не убили
+8
0
+8
Ответ Всеволод Бобров
Рустамбек Фомин? Это как? Отец русский, мать узбечка продавила имя?
судя по внешности, узбекством там и не пахло, рыжий парень славянской внешности.
+8
-1
+7
В Узбекистане есть еще один футболист с необычным именем и фамилией - Акмаль Мозговой.
+7
0
+7
Если не заиграет,то Рустамбеком будет ,если же пойдет,то все скажут что Фомин😂
+6
-1
+5
Ответ дон Рэба
Странное имя при фамилии Фомин.
В позднесоветское время мелькнул рокопопсовый певец из Риги, звали его Родриго Фоминс... Видимо, какой-то неутомимый Фомин гастролировал по девушкам всего Советского Союза, оставляя всем родившимся младенцам свою фамилию. А уж имя мамочки давали детям саоё, национальное...
+4
0
+4
Ответ Андрей Долгов
Это как Магомед Иванов
У меня в Фифе был воспитанник Ризван Игнатьев . Видимо из этой же серии
+3
0
+3
Ответ Андоррский почтальон
Ясно же написано, что стажировка, а не трансфер.
А хочется трансфер...
+3
0
+3
Ответ Всеволод Бобров
Рустамбек Фомин? Это как? Отец русский, мать узбечка продавила имя?
может с таким именем там проще жить
+4
-1
+3
Ответ Всеволод Бобров
Рустамбек Фомин? Это как? Отец русский, мать узбечка продавила имя?
Имя и фамилия как у регена из FM))
+3
0
+3
Почему бы и нет
+3
0
+3
Ответ Синий туман
Своих мало? Весь среднеазиатский хлам к себе тащат.Этого добра и без него хватает.1 гол за 13 матчей.
Аббос тоже из Средней Азии
+6
-3
+3
Вот это по-настоящему правильно! В сегодняшних реалиях это единственно правильный вектор развития.
+3
0
+3
Агентство работает
+2
0
+2
Ответ дон Рэба
При чем здесь якуты? Русские, а вернее христианские имена у тех, кто принял православие. Но откуда имя Рустамбек у человека с русской фамилией и явно славянской физиономией? Или вам лишь бы повонять и протолкнуть соросоидную повесточку?
От мамы наверное. Возможно отец на половину русский. У меня дантиста зовут Асаль Анатольевна.
+2
0
+2
Рустамбек Фомин)))))
Святослав Магомедов))))
+3
-1
+2
Узбеки добрый и весёлый народ.Быть там гостем полная лафа!Пусть стажируются,хуш килибсиз!
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий