C ЦСКА тренируется 18-летний хавбек сборной Узбекистана U20 Фомин: «Рустамбек считается большим талантом»
C ЦСКА тренируется 18-летний хавбек сборной Узбекистана U20 Рустамбек Фомин.
Об этом сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
«Действительно, Рустамбек Фомин тренируется с нашей основной командой в рамках программы взаимодействия между ПФК ЦСКА и Федерацией футбола Узбекистана. Рустамбек считается большим талантом, уже в 17 лет попал в сборную U20, где сейчас является капитаном.
ЦСКА и далее будет проводить стажировки для самых талантливых ребят из Узбекистана, но на данный момент речи о подписании контракта с 18-летним футболистом не идет», – написал Брейдо в телеграм-канале.
18-летний Фомин выступает за «Олимпик-Мобиуз» из Ташкента на правах аренды из «Пахтакора». В прошлом сезоне он поучаствовал в 13 матчах и забил гол.
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