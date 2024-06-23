Лам о Виртце и Мусиале: «Германии повезло с такими великолепными игроками. У них есть все, чтобы оставить след на целое десятилетие»

Теги Бавария Байер Филипп Лам бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Евро-2024 Джамал Мусиала Флориан Виртц Футбол

Филипп Лам восхитился талантом Джамала Мусиалы и Флориана Виртца.

«Как немец, я особо отмечу двух игроков: Флориана Виртца и Джамала Мусиалу. Германии повезло с такими великолепными футболистами. Им всего 21, и это два игрока с огромным талантом, которые вдохновляют и вселяют надежду. Их необычайный талант сразу бросается в глаза. Оба готовы в любой момент пойти в обводку и в отбор.

Что мне особенно нравится, так это то, что Виртц и Мусиала – командные игроки. Я вижу, что у них есть связь с партнерами на поле. Они много бегают и помогают в защите. Из их интервью также ясно, что они мыслят категориями команды в целом.

Они родились с талантом. Они созданы для футбола. Мне нравится наблюдать за их развитием. Людей формирует их окружение, а для футболистов это клуб. Если вы хотите добиться успеха, вам нужна четкая роль и качественные  партнеры, которые смогут добиться от тебя лучшего. На данный момент у Виртца и Мусиалы все хорошо в этом плане.

Желаю Виртцу и Мусиале всего наилучшего. У них есть все необходимое, чтобы оставить след на целое десятилетие», – написал бывший игрок сборной Германии в колонке.

Мусиала – наследник Иньесты

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4 комментария
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да! эти парни действительно хороши!
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Супер игроки. Мусиала Виртц Ямал Белингем Арда Гюлер, это новая эпоха футбола. До 2040 года громко будут прозвучат их имена.
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Ответ Annamengli
Лама пора тебе в зоопарк
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