Кукурелья о жизни с ребенком с аутизмом: «Он заставил нас взглянуть на мир по-другому. С ним сложнее, чем с обычным, но когда чего-то добиваешься, это приносит огромное удовлетворение»

Теги Челси премьер-лига Англия Сборная Испании по футболу Евро-2024 Марк Кукурелья Здоровье Футбол

Марк Кукурелья рассказал о жизни с ребенком с аутизмом.

У защитника сборной Испании и его жены трое детей: два мальчика и девочка. У одного из детей аутизм, но не уточняется, у кого из них.

– Личный вопрос. У вас ребенок с аутизмом. Что бы вы сказали другим родителям?

– Непростой вопрос. Не потому, что он личный, просто сложно найти ответ. Я думаю, что такие дети особенные. Это правда, что для них нужно найти идеальное место. Это самое сложное.

Сначала мы не смогли найти для него подходящую школу и отвели в обычную. Но такие дети развиваются не в том темпе, что обычные, они учатся по-другому. И из-за этого они могут расстраиваться.

Найти идеальную школу или тип терапии, который подойдет этим детям, потрясающе. Мы нашли это в Лондоне и, думаю, добились большого прогресса. Мы очень рады.

Они особенные. У них свой распорядок дня, они в чем-то отличаются, какие-то вещи у них сильнее выражены. Они удивительны.

Наш ребенок изменил нашу жизнь, заставили нас взглянуть на мир по-другому. С ним сложнее, чем с обычным ребенком, но когда ты чего-то добиваешься, это приносит огромное удовлетворение, – сказал игрок «Челси».

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6 комментариев
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Молодец 👍
+54
-1
+53
Не понаслышке знаю, что это такое...
+30
-1
+29
Уважение таким семьям, которые не отказываются от таких детей, а всячески оберегают и помогают им. Респект!
+14
0
+14
Ответ Джони Му
Молодец 👍
Здоровья всем детям на Земле!!!🙏
+7
0
+7
Удачи Кукурелье и не сдаваться. Все у него и у его детей будет хорошо.
+3
0
+3
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