Смольников приступил к работе в спортивном департаменте «Урала»

Теги Первая лига Урал Игорь Смольников Футбол

Игорь Смольников занял должность в спортивном департаменте «Урала».

«Наш земляк и бывший игрок сборной России приступил к работе в спортивном департаменте нашего клуба.

Игорь Смольников отвечает за формирование команды к новому сезону и вместе с коллегами по отделу уже активно включился в эту деятельность», – говорится в телеграм-канале клуба. 

В августе прошлого года Смольников завершил карьеру в возрасте 35 лет. В составе «Зенита» он трижды становился чемпионом России, а в 2018 году сыграл за сборную России на ЧМ-2018. 

Клуб из Екатеринбурга вылетел из Мир РПЛ по итогам минувшего сезона. 

Фото: телеграм-канал «Урала». 

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6 комментариев
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Удачи Смоле на новом поприще! Хороший парень, работяга!
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Ответ Мечел70
Днарь был
Да нет, пока были здоровье и скорость, был хорош на правом краю. Не гений, конечно, без большого таланта, но крайне старательный...Уступал, пожалуй, лишь Анюкову и Фернандесу в его лучшей форме...
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проба пера ? с возвращением на родину Игорь.
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Ещё один бывший футболист будет трудится на благо нашей футбольной державы
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