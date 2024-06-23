Смольников приступил к работе в спортивном департаменте «Урала»
Игорь Смольников занял должность в спортивном департаменте «Урала».
«Наш земляк и бывший игрок сборной России приступил к работе в спортивном департаменте нашего клуба.
Игорь Смольников отвечает за формирование команды к новому сезону и вместе с коллегами по отделу уже активно включился в эту деятельность», – говорится в телеграм-канале клуба.
В августе прошлого года Смольников завершил карьеру в возрасте 35 лет. В составе «Зенита» он трижды становился чемпионом России, а в 2018 году сыграл за сборную России на ЧМ-2018.
Клуб из Екатеринбурга вылетел из Мир РПЛ по итогам минувшего сезона.
Фото: телеграм-канал «Урала».
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