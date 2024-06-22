Защитник Сербии Павлович потерял сознание в перерыве матча со Словенией из-за жары

Игрок сборной Сербии Страхиня Павлович потерял сознание в перерыве матча.

Об этом рассказал главный тренер команды после игры со Словенией (1:1) на .

« упал, мы привели его в сознание... Но с ним все в порядке. Мы также видели, как словенцы, когда мы шли в раздевалку, говорили: «Здесь так жарко, мы сейчас упадем в обморок», – сказал Стойкович.

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