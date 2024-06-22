Защитник Сербии Павлович потерял сознание в перерыве матча со Словенией из-за жары

Теги Сборная Австрии по футболу Сборная Сербии по футболу Сборная Словении по футболу Драган Стойкович Ред Булл Зальцбург Евро-2024 Страхиня Павлович Футбол

Игрок сборной Сербии Страхиня Павлович потерял сознание в перерыве матча.

Об этом рассказал главный тренер команды Драган Стойкович после игры со Словенией (1:1) на Евро-2024

«Павлович упал, мы привели его в сознание... Но с ним все в порядке. Мы также видели, как словенцы, когда мы шли в раздевалку, говорили: «Здесь так жарко, мы сейчас упадем в обморок», – сказал Стойкович.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

7 комментариев
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Ну и сколько там было? +25?
Смешно)
+2
-1
+1
Я который только что зашел с улицы +40 - 🗿
+1
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+1
Ещё бы в 3 часа дня играть..хоть бы паузы на водопой делали бы
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Но отыграл весь матч?
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Ответ Egidio Arevalo
Ну и сколько там было? +25? Смешно)
мы играем и в -15 и в +40 и ничего
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Ответ AprasidzE
Скорее из-за кричалок албанцев. Надо срочно сняться с турнира.
албанцив расчленитилей и продавцов кокса, ?тогда да
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