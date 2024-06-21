Обзор матча Нидерланды — Франция, группы D на Евро 2024, 21.06.2024

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Сборные Голландии и Франции сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2024. Встреча, которая проходила в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена», завершилась нулевой ничьей.

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В восьмой день чемпионата Европы болельщиков ждал один из самых статусных матчей всего группового этапа между сборными Нидерландов и Франции. К тому же обе команды после первого тура набрали по три очка и в очном противостоянии могли определить первого участника плей-офф из этой группы.

Еще одной интригой перед игрой было появится ли на поле Килиан Мбаппе. В первом матче турнира против Австрии нападающий мадридского «Реала» сломал нос. Главной звезде французов изготовили специальную маску, но Дидье Дешам все равно решил приберечь Мбаппе и оставил его на скамейке запасных.

Вместо него в стартовом составе появился форвард миланского «Интера» Маркус Тюрам, а в остальном оба тренера выставили оптимальные и сильнейшие составы.

Первый опасный момент в матче создали голландцы: на второй минуте чемпион Германии в составе леверкузенского «Байера» Джереми Фримпонг справа вошел в штрафную, но его удар успел накрыть защитник — всего лишь угловой.

Французы ответили не менее остро через две минуты: Антуан Гризманн хорошо приложился по мячу из-за пределов штрафной, а самый молодой голкипер в истории чемпионатов Европы Барт Вербрюгген в красивом прыжке отбил снаряд на угловой.

На 14-й минуте у французов был даже не стопроцентный, а двухсотпроцентный момент! Адриен Рабьо вышел один на один с голкипером, но вместо удара решил покатить вдоль ворот на Антуана Гризманна, который занял в этой игре позицию центрофорарда. Однако нападающий мадридского «Атлетико» не сумел подстроиться под мяч и толком пробить. Однако атака не завершилась и и после ее второй волны снова пробивал Гризманн, но на на это раз его выстрел с метров двенадцати прошел рядом со штангой.

За такую расточительность французов едва не наказал Коди Гакпо, который из центральной зоны здорово пробил в нижний угол. Но не менее эффектно сыграл голкипер сборной Франции и итальянского «Милана» Майк Меньян, который перевел мяч за лицевую.

После весьма резвого стартового отрезка матча игра успокоилась, и команды стали более надежно действовать в обороне.

На 29-й минуте о себе решил напомнить Тюрам, который хорошо оторвался от защитников и вошел в штрафную. Однако его удар в ближний угол пришелся в сетку с внешней стороны.

Голландцы ответили ударом Хави Симонса, который играл на своем домашнем стадионе, так как выступает за «РБ Лейпциг». Однако его выстрел получился не сильным, и Меньян легко забрал мяч в руки.

В таком темпе первый тайм логично докатился до конца без забитых мячей. По xG обе команды не наиграли ни на гол, хотя все-таки немного острее были французы.

Вторая половина встречи тоже началась в убаюкивающем режиме — команды оборонялись большими силами, поэтом обеим сборным не удавалось найти бреши в обороне друг друга. Более того, в первые пятнадцать минут второго тайма даже складывалось ощущение, что обе команды будут довольны ничейным исходом и особо не собираются искать счастье в атаке.

Проснуться зрителей заставил Маркус Тюрам на 61-й минуте, который получил пас от Рабьо и пробил из-за пределов штрафной — пролетело рядом со штангой.

А на 65-й минуте снова супермомент был у Гризманна! Французы провели классную атаку и вывели в штрафную Усмана Дембеле, у которого выбили мяч, но прямо на Нголо Канте, который в касание отдал Гризманну на угол вратарской, но его не сильный удар потащил Вербрюгген.

Франция провела классный отрезок, и тем удивительнее, что забили голландцы. Хави Симонс сыграл на добивании и технично пробил в нижний угол, но после проверки VAR гол был не засчитан из-за офсайда Дензела Думфриса, который закрывал обзор Меньяну. Хотя справедливости ради надо отметить, что вратарь французов вряд ли бы смог отразить удар Симонса и без помехи в виде защитника миланского «Интера».

Тренеры обеих сборных постарались освежить игру серией замен, но обострить ситуацию ни одной из команд не получилось. Как итог — 0:0. Голландцы и французы набрали по четыре очка и продолжили делить первое место в группе.

Заключительные матчи группового этапа команды проведут 25 июня: Нидерланды встретятся с Австрией, а Франция проэкзаменует сборную Польши.

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Нидерланды – Франция 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
21 июня, 22.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
НидерландыВербрюгген, Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке, Фримпонг (Гертрюйда, 73), Схаутен (Вейналдум, 73), Рейндерс, Симонс (Верман, 73), Гакпо, Депай (Вегорст, 79).
ФранцияМеньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес, Рабьо, Канте, Тчуамени, Дембеле (Коман, 75), Гризманн, Тюрам (Жиру, 75).
Предупреждение:
Схаутен (31).
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