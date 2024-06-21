Обзор матча Нидерланды — Франция, группы D на Евро 2024, 21.06.2024

Сборные Голландии и Франции сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2024. Встреча, которая проходила в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена», завершилась нулевой ничьей.

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В восьмой день чемпионата Европы болельщиков ждал один из самых статусных матчей всего группового этапа между сборными Нидерландов и Франции. К тому же обе команды после первого тура набрали по три очка и в очном противостоянии могли определить первого участника плей-офф из этой группы.

Еще одной интригой перед игрой было появится ли на поле Килиан Мбаппе. В первом матче турнира против Австрии нападающий мадридского «Реала» сломал нос. Главной звезде французов изготовили специальную маску, но Дидье Дешам все равно решил приберечь Мбаппе и оставил его на скамейке запасных.

Вместо него в стартовом составе появился форвард миланского «Интера» Маркус Тюрам, а в остальном оба тренера выставили оптимальные и сильнейшие составы.

Первый опасный момент в матче создали голландцы: на второй минуте чемпион Германии в составе леверкузенского «Байера» Джереми Фримпонг справа вошел в штрафную, но его удар успел накрыть защитник — всего лишь угловой.

Французы ответили не менее остро через две минуты: Антуан Гризманн хорошо приложился по мячу из-за пределов штрафной, а самый молодой голкипер в истории чемпионатов Европы Барт Вербрюгген в красивом прыжке отбил снаряд на угловой.

На 14-й минуте у французов был даже не стопроцентный, а двухсотпроцентный момент! Адриен Рабьо вышел один на один с голкипером, но вместо удара решил покатить вдоль ворот на Антуана Гризманна, который занял в этой игре позицию центрофорарда. Однако нападающий мадридского «Атлетико» не сумел подстроиться под мяч и толком пробить. Однако атака не завершилась и и после ее второй волны снова пробивал Гризманн, но на на это раз его выстрел с метров двенадцати прошел рядом со штангой.

За такую расточительность французов едва не наказал Коди Гакпо, который из центральной зоны здорово пробил в нижний угол. Но не менее эффектно сыграл голкипер сборной Франции и итальянского «Милана» Майк Меньян, который перевел мяч за лицевую.

После весьма резвого стартового отрезка матча игра успокоилась, и команды стали более надежно действовать в обороне.

На 29-й минуте о себе решил напомнить Тюрам, который хорошо оторвался от защитников и вошел в штрафную. Однако его удар в ближний угол пришелся в сетку с внешней стороны.

Голландцы ответили ударом Хави Симонса, который играл на своем домашнем стадионе, так как выступает за «РБ Лейпциг». Однако его выстрел получился не сильным, и Меньян легко забрал мяч в руки.

В таком темпе первый тайм логично докатился до конца без забитых мячей. По xG обе команды не наиграли ни на гол, хотя все-таки немного острее были французы.

Вторая половина встречи тоже началась в убаюкивающем режиме — команды оборонялись большими силами, поэтом обеим сборным не удавалось найти бреши в обороне друг друга. Более того, в первые пятнадцать минут второго тайма даже складывалось ощущение, что обе команды будут довольны ничейным исходом и особо не собираются искать счастье в атаке.

Проснуться зрителей заставил Маркус Тюрам на 61-й минуте, который получил пас от Рабьо и пробил из-за пределов штрафной — пролетело рядом со штангой.

А на 65-й минуте снова супермомент был у Гризманна! Французы провели классную атаку и вывели в штрафную Усмана Дембеле, у которого выбили мяч, но прямо на Нголо Канте, который в касание отдал Гризманну на угол вратарской, но его не сильный удар потащил Вербрюгген.

Франция провела классный отрезок, и тем удивительнее, что забили голландцы. Хави Симонс сыграл на добивании и технично пробил в нижний угол, но после проверки VAR гол был не засчитан из-за офсайда Дензела Думфриса, который закрывал обзор Меньяну. Хотя справедливости ради надо отметить, что вратарь французов вряд ли бы смог отразить удар Симонса и без помехи в виде защитника миланского «Интера».

Тренеры обеих сборных постарались освежить игру серией замен, но обострить ситуацию ни одной из команд не получилось. Как итог — 0:0. Голландцы и французы набрали по четыре очка и продолжили делить первое место в группе.

Заключительные матчи группового этапа команды проведут 25 июня: Нидерланды встретятся с Австрией, а Франция проэкзаменует сборную Польши.

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