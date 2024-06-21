Конте раздражен ситуацией вокруг Хвичи и Ди Лоренцо. Тренер хочет, чтобы в раздевалке не было недовольства

Антонио Конте недоволен ситуацией вокруг Хвичи Кварацхелии и Джованни Ди Лоренцо.

Тренера « » раздражает неопределенность и ситуация вокруг эти двух футболистов.

ранее заявлял о желании покинуть «Наполи», а Хвичей, как сообщалось, интересуется «ПСЖ», будущее грузина остается неопределенным.

хочет, чтобы в раздевалке «Наполи» не было недовольства. При этом он намерен сохранить и Ди Лоренцо в составе.

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