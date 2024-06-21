Конте раздражен ситуацией вокруг Хвичи и Ди Лоренцо. Тренер хочет, чтобы в раздевалке не было недовольства

Теги серия А Италия Наполи Антонио Конте Джованни Ди Лоренцо Хвича Кварацхелия Футбол

Антонио Конте недоволен ситуацией вокруг Хвичи Кварацхелии и Джованни Ди Лоренцо.

Тренера «Наполи» раздражает неопределенность и ситуация вокруг эти двух футболистов.

Ди Лоренцо ранее заявлял о желании покинуть «Наполи», а Хвичей, как сообщалось, интересуется «ПСЖ», будущее грузина остается неопределенным.

Конте хочет, чтобы в раздевалке «Наполи» не было недовольства. При этом он намерен сохранить Хвичу и Ди Лоренцо в составе.

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21 комментарий
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Заходит Конте в раздевалку Наполи а там Хвича с Ди Лоренцо в нарды играют
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-3
+63
только пришел, а уже недоволен.
открываем линию, "ТМ 1 сезон" за 1.4
+31
-2
+29
Не понимаю Наполи, продайте вы Квичу, видно же что прошлый сезон это аномалия, ни кто за него больше ПСЖ никогда не предложит.
За сборную играет как Баклан Райс.
+23
-4
+19
Сезон еще не начался, а Конте уже сканадалит
+15
-2
+13
Ответ Aristokrat_13
Сезон еще не начался, а Конте уже сканадалит
А ты бы на его месте что делал ? Он отвечает за результат,а тут капризные грузины мутят
+10
-2
+8
Как ? Убедит ,что в Елисейском поле живут стаи злых собак ?
+4
0
+4
Ответ masterwolw
Заходит Конте в раздевалку Наполи а там Хвича с Ди Лоренцо в нарды играют
А там родственники Хвичи и агент состав объявляют
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+4
Конте недоволен,что в раздевалке Наполи кто-то будет недоволен...
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пора увольнять
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Они вроде на евро сейчас…
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Уже начинает потихоньку искрить... Наполи-наполи...
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Началось началось !)))
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Конте такой Конте))
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ДеЛау - Конте: WOW, WOW, полегче....
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Хвичу лучше сплавить ,когда не хочет там играть дел не будет
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Фаны итальянского футбола, подСкажите что с характером Конте не так? Помню во второй сезон Челси им многие игроки были недовольны. Помню как Виллиан его стирал на общих фотках команды в соцсетях.
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У Хвича в 88 матчах за Наполи 46 результативных деиствий.( Гол 25, пасс 21) А получает зарплату как игрок запаса Емполи. Несправедливо.
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