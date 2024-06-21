Шранц забил Украине и догнал Мусиалу в списке бомбардиров Евро-2024. У словака и немца по 2 гола
Иван Шранц догнал Джамала Мусиалу в списке бомбардиров Евро-2024.
Теперь у обоих игроков на счету по 2 гола.
Нападающий сборной Словакии забил в ворота сборной Украины на 17-й минуте матча 2-го тура (1:0, перерыв).
В первом туре группы Е футболист отличился голом в ворота сборной Бельгии (1:0).
Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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