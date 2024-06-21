Шранц забил Украине и догнал Мусиалу в списке бомбардиров Евро-2024. У словака и немца по 2 гола

Иван Шранц догнал Джамала Мусиалу в списке бомбардиров Евро-2024.

Теперь у обоих игроков на счету по 2 гола.

Нападающий сборной забил в ворота сборной Украины на 17-й минуте матча 2-го тура (1:0, перерыв).

В первом туре группы Е футболист отличился голом в ворота сборной Бельгии (1:0).

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?