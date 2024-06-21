Шранц забил Украине и догнал Мусиалу в списке бомбардиров Евро-2024. У словака и немца по 2 гола

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу высшая лига Чехия Славия Прага Сборная Словакии по футболу Евро-2024 Иван Шранц Джамал Мусиала Футбол

Иван Шранц догнал Джамала Мусиалу в списке бомбардиров Евро-2024.

Теперь у обоих игроков на счету по 2 гола.

Нападающий сборной Словакии забил в ворота сборной Украины на 17-й минуте матча 2-го тура (1:0, перерыв).

В первом туре группы Е футболист отличился голом в ворота сборной Бельгии (1:0).

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

5 комментариев
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"Иван засадил Украине" - вот как надо заголовки писать, теряешь хватку, спорц!
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збройная ухилянтов на фронт, евроинтеграция происходит строго по плану
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Ответ ArnoNeputevy
Мусиала такой себе немец. Нигериец, родившийся и выросший в Англии. Шранц, может, и немец отчасти, да.
Херню высрал. Мать Мусиалы Немка. Родился он в Германии, и только где-то в 9 лет переехал в Англию вместе с семьей
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