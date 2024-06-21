Витинья перешел в «Дженоа» из «Марселя» за 16+4 млн евро. У французов есть опция выкупа за 40 млн

Витинья Оливейра перешел в «Дженоа» из «Марселя» за 16 млн евро.

Размер выплат может вырасти до 20 миллионов евро за счет бонусов.

По информации Фабрицио Романо, французы имеют опцию обратного выкупа португальского полузащитника за 40 миллионов евро.

За «Марсель», начиная с сезона-2022/23, Витинья провел 43 игры, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

Вторую половину минувшего сезона 24-летний игрок провел в аренде за «Дженоа». В 9 матчах Серии А на его счету 2 гола.

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