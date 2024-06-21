Витинья перешел в «Дженоа» из «Марселя» за 16+4 млн евро. У французов есть опция выкупа за 40 млн

Теги Марсель лига 1 Франция серия А Италия трансферы Дженоа деньги Витинья Оливейра Футбол

Витинья Оливейра перешел в «Дженоа» из «Марселя» за 16 млн евро.

Размер выплат может вырасти до 20 миллионов евро за счет бонусов.

По информации Фабрицио Романо, французы имеют опцию обратного выкупа португальского полузащитника за 40 миллионов евро.

За «Марсель», начиная с сезона-2022/23, Витинья провел 43 игры, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

Вторую половину минувшего сезона 24-летний игрок провел в аренде за «Дженоа». В 9 матчах Серии А на его счету 2 гола.

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4 комментария
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Тьфу ты подумал про Витинью из Псж
+11
0
+11
Провальный трансфер Марселя взяли его за 35 лямов,а теперь продают за 20
+3
0
+3
Ответ Крыло советов
У кого флешбеки отсылающие к ЦСКА?
Скорее к ПСЖ, у нас все же был Витиньо
+4
-1
+3
У кого флешбеки отсылающие к ЦСКА?
+2
-1
+1
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