«Ты жирный ублюдок», «ты свинья», «ты обезьяна» – когда люди так говорят, они не понимают, как это влияет на человека. Они не знают, через что проходят игроки». Маккенни об оскорблениях

Теги Ювентус Сборная США по футболу премьер-лига Англия серия А Италия Лидс чемпионшип психология Уэстон Маккенни брань Футбол

Уэстон Маккенни рассказал, как реагировал на оскорбления со стороны фанатов.

«Футбол – это мир, который иногда бывает неумолим. Люди, очевидно, не знают, через что проходят футболисты и с каким стрессом сталкиваются из-за необходимости себя проявить, потому что мы не хотим выступать плохо. Мы не хотим проигрывать матчи. Просто иногда бывают взлеты и падения, поэтому бывает больно.

Пожалуй, впервые, не считая вылета с чемпионата мира, я плакал после последней игры сезона в «Лидсе», когда мы официально вылетели. Я ненавижу проигрывать, и мне казалось, что я действительно не соответствовал ожиданиям, которые люди возлагали на меня.

Когда люди начали нападать на меня – как на человека в целом, даже не в связи с футболом, – все знают, что у меня немного более широкая кость, чем у некоторых других игроков, что моя фигура такая, какая она есть.

Но когда люди начали говорить: «Ты жирный ублюдок», «ты свинья», «ты обезьяна» – они не понимают, какое влияние это оказывает на человека. Мне нравится быть счастливым и делать людей счастливыми, заставлять их радоваться. Так что мне было тяжеловато», – сказал полузащитник сборной США и «Ювентуса».

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11 комментариев
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Он в школе что ли не учился? Там похлеще оскорбляют) А если бы еще и армию прошел, то точно бы не вел как девочка себя)
+17
-4
+13
Ответ Den-is
Он в школе что ли не учился? Там похлеще оскорбляют) А если бы еще и армию прошел, то точно бы не вел как девочка себя)
Только не говорите это админам! Ни про школу ни про армию, потому что они реагируют на «борщ» и словопроизводные кулинарного блюда
+14
-1
+13
"Но ты чёрный. И ты урод, Эрни. Это факты"

А в целом, обижаться и реагировать на идиотов - такое себе.
+8
-3
+5
У Вас есть деньги, вот когда простые люди через это проходят..
+3
0
+3
Неженка бл🤣🤣🤣🤣
+1
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+1
вот тут подумал, футболисты вообще представляют, что кричали зрители гладиаторам? нет, конечно, современный спорт нельзя сравнивать с гладиаторскими боями, но психология зрителей никуда за прошедшие века не делась!!! если, к примеру, публично озвучить что я кричу в экран, когда смотрю ЦСКА или сборную, то ко мне точно пришел дядя милиционер)))))
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Надо быть выше этих говнюков. А с такими "переживаниями" в футболе ничего толкового не добиться.
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Почему спортс так стали волновать прблемы негров? каждый день это нытье читать? русских оскорбляют кпждый день, криинала тьма именно против русских, где защита русских спортсом? левые подонки
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Ну похудел бы, бедолага =))
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