«Ты жирный ублюдок», «ты свинья», «ты обезьяна» – когда люди так говорят, они не понимают, как это влияет на человека. Они не знают, через что проходят игроки». Маккенни об оскорблениях

Уэстон Маккенни рассказал, как реагировал на оскорбления со стороны фанатов.

«Футбол – это мир, который иногда бывает неумолим. Люди, очевидно, не знают, через что проходят футболисты и с каким стрессом сталкиваются из-за необходимости себя проявить, потому что мы не хотим выступать плохо. Мы не хотим проигрывать матчи. Просто иногда бывают взлеты и падения, поэтому бывает больно.

Пожалуй, впервые, не считая вылета с чемпионата мира, я плакал после последней игры сезона в « », когда мы официально вылетели. Я ненавижу проигрывать, и мне казалось, что я действительно не соответствовал ожиданиям, которые люди возлагали на меня.

Когда люди начали нападать на меня – как на человека в целом, даже не в связи с футболом, – все знают, что у меня немного более широкая кость, чем у некоторых других игроков, что моя фигура такая, какая она есть.

Но когда люди начали говорить: «Ты жирный ублюдок», «ты свинья», «ты обезьяна» – они не понимают, какое влияние это оказывает на человека. Мне нравится быть счастливым и делать людей счастливыми, заставлять их радоваться. Так что мне было тяжеловато», – сказал полузащитник сборной и « ».

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