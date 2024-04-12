«Ювентус» начал переговоры с Маккенни о продлении контракта. Если стороны не договорятся, игрока выставят на трансфер (Маттео Моретто)

«Ювентус» и Уэстон Маккенни начали переговоры о продлении контракта.

« » начал переговоры с полузащитником о продлении контракта, текущий срок которого истекает в 2025 году.

Однако, по информации журналиста Маттео Моретто, на сегодняшний день стороны все еще далеки от соглашения. В том случае, если «Юве» не удастся договорится с Маккенни, американский полузащитник будет выставлен на трансфер.

По словам источника, в последние недели по 25-летнему игроку начали поступать запросы от клубов за пределами Европы.

В этом сезоне Серии А Маккенни сыграл 29 матчей и отдал 7 результативных передач. Его статистика – здесь.