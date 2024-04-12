«Ювентус» начал переговоры с Маккенни о продлении контракта. Если стороны не договорятся, игрока выставят на трансфер (Маттео Моретто)

Теги Ювентус серия А Италия возможные трансферы Уэстон Маккенни Футбол

«Ювентус» и Уэстон Маккенни начали переговоры о продлении контракта.

«Ювентус» начал переговоры с полузащитником Уэстоном Маккенни о продлении контракта, текущий срок которого истекает в 2025 году.

Однако, по информации журналиста Маттео Моретто, на сегодняшний день стороны все еще далеки от соглашения. В том случае, если «Юве» не удастся договорится с Маккенни, американский полузащитник будет выставлен на трансфер.

По словам источника, в последние недели по 25-летнему игроку начали поступать запросы от клубов за пределами Европы.

В этом сезоне Серии А Маккенни сыграл 29 матчей и отдал 7 результативных передач. Его статистика – здесь.

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3 комментария
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Ответ Вячеслав Смирнов
Такой мусор продлевать, ЮВЕ позорище просто.
По sofascore у него восьмой рейтинг из восемнадцати и он лучший ассистент клуба , , не такой он и шлак , вы явно не в курсе
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думаю многих игроков надо проанализировать с новым тренером, а в идеале после одного сезона с новым тренером.
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