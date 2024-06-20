Паршивлюк о работе в штабе «Динамо»: «Уже написал в группу, чтобы меня не судили строго. Подаю документы на лицензии A и Б» 

Сергей Паршивлюк высказался о том, что он вошел в тренерский штаб «Динамо».

Накануне сообщалось о решении 35-летнего защитника завершить игровую карьеру.

— Теперь вас стоит называть Сергей Викторович?

— Получается, что так. Хотя последний год меня большинство партнеров по команде, персонала и членов тренерского штаба так и называли, так что уже привык. В этом плане перестраиваться не нужно будет.

— Как далось это решение?

— Сейчас смешанные чувства, потому что все случилось так быстро и неожиданно. Я посоветовался с семьей, детьми – вместе сели, поговорили и приняли решение, что нужно двигаться дальше в новый этап жизни, связанный с футболом. Плюс клуб предложил мне сразу войти в штаб Марцела [Лички], а это прекрасный старт моего нового пути.

— Долго ли общались на эту тему?

— Недолго. Мы переговорили с Марцелом и Желько Бувачем (заместитель гендиректора « » – прим. Sports), услышал то, что они хотят от меня, чем я смогу помочь и какие будут обязанности. Потом поговорил с семьёй, с родителями, после чего уже принял взвешенное решение.

— За что вы будете отвечать в тренерском штабе?

— По общению с Марцелом я понял, что обязанности внутри штаба делегируются на повседневной основе. На планерках буду получать задания и вникать в них. Для меня это все в новинку, так что уже написал в группу, чтобы меня не судили строго. Потому что у меня одно представление со стороны футболиста, а то, что с другой стороны, для меня пока темный лес. Я полон энтузиазма и сил, чтобы помочь нашей команде сделать главный шаг.

— Уже успели начать обучение на тренера?

— К сожалению, в России сейчас нельзя быть действующим футболистом и учиться на тренера. Я год бился во все стены, чтобы начать обучение, но мне везде отказали. Так что подаю документы на этой неделе в группу на лицензии A и Б, чтобы сразу получить лицензию А. Планирую через 14 месяцев это осуществить, – сказал .