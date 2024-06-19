«Динамо» о Паршивлюке: «Он вам больше не Парш 😁 . Запоминайте: Викторыч ☝️». Экс-защитник вошел в тренерский штаб Лички
Сергей Паршивлюк присоединился к тренерскому штабу «Динамо».
Ранее стало известно, что 35-летний защитник окончил свою игровую карьеру.
«Сергей Паршивлюк – в тренерском штабе «Динамо»!
Защитник завершил карьеру футболиста и продолжит работать с бело-голубыми уже в роли тренера под руководством Марцела Лички.
Сергей Викторович провел в клубе 5 лет, сыграл 110 матчей, дважды становился бронзовым призером РПЛ и выходил в финал Кубка страны.
Спасибо за самоотдачу на поле и удачи в новой роли, Викторыч ⚪️🔵
Он вам больше не Парш 😁. Запоминайте: Викторыч ☝️», – говорится в сообщениях в телеграм-канале клуба.
Фото: t.me/fcdynamo/23660
Паршивлюк завершил карьеру в 35 лет. Экс-защитник «Динамо» и «Спартака» войдет в штаб Лички
Удачи, Сергей Викторович.
показал пример будущим подопечным
совершенно не Парш
«Он вам не Димон»(с)