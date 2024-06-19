«Динамо» о Паршивлюке: «Он вам больше не Парш 😁 . Запоминайте: Викторыч ☝️». Экс-защитник вошел в тренерский штаб Лички

Теги Сергей Паршивлюк премьер-лига Россия Динамо Москва соцсети Марцел Личка ахахаха Футбол

Сергей Паршивлюк присоединился к тренерскому штабу «Динамо».

Ранее стало известно, что 35-летний защитник окончил свою игровую карьеру.

«Сергей Паршивлюк – в тренерском штабе «Динамо»!

Защитник завершил карьеру футболиста и продолжит работать с бело-голубыми уже в роли тренера под руководством Марцела Лички.

Сергей Викторович провел в клубе 5 лет, сыграл 110 матчей, дважды становился бронзовым призером РПЛ и выходил в финал Кубка страны.

Спасибо за самоотдачу на поле и удачи в новой роли, Викторыч ⚪️🔵

Он вам больше не Парш 😁. Запоминайте: Викторыч ☝️», – говорится в сообщениях в телеграм-канале клуба.

Фото: t.me/fcdynamo/23660

Паршивлюк завершил карьеру в 35 лет. Экс-защитник «Динамо» и «Спартака» войдет в штаб Лички

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24 комментария
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Вроде недавно играл в Спартаке , а тут раз и все время пролетело он уже в тренерском штабе Динамо . Как же быстро летит время .
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За юмор и игру у Динамо отвечают одни и те же люди)...
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Уникальный человек, был капитаном Спартака и Динамо.
Удачи, Сергей Викторович.
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Спасибо ему за работу, а мог и два раза серебро и Кубок завоевать, или золото, может как тренер теперь.
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Мог бы и на одну игру раньше закончить. Довольно бесславный последний матч получился.
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Ответ Михаил Конюхов_1116123872
Главное, чтоб менталитетом динамо не проникся, а то 50 лет будет тренировать без титулов
До 85ти ? шутник.
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Ответ КЕША
Достойный человек. Молодец , что остался в тренерском штабе Динамо . Своим личным примером может многое дать молодым футболистам как правильно себя вести. С таким можно пойти в разведку - не бросит и не подведет.
Действительно, как в решающем матче за 15 минут удалится и подставить команду. Я прям аплодирую👐
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Ответ Mandalawandalaz
Так вам и надо ))
Кому? уточняйте, а не пукайте.
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Ответ WelcomeBackPURE
Он говорит про белый дом в сша, где лгбт приглашают управлять государством, типа вот вам! Натуралам!
Да сразу и не въ едишь, спасибо, перевëл.
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+3
Достойный человек. Молодец , что остался в тренерском штабе Динамо . Своим личным примером может многое дать молодым футболистам как правильно себя вести. С таким можно пойти в разведку - не бросит и не подведет.
+5
-2
+3
Тренером назначили за удаление с Краснодаром?, вышел, за 15 минут накосячил. Спасибо Сергей Викторович! Также будешь тренировать? В свинарник шёл бы обратно! Для меня Паршивлюк в Динамо это никакое не усиление было. Помню при Шварце в Питере два первых гола от Дзюбы именно на его хреновой игре, третий на Вареле. Тарасовские пусть оды о нем поют, в Динамо он доигрывал.
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красиво закончил
показал пример будущим подопечным
совершенно не Парш
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"Теперь ты уже не будешь бегать за пивом. За пивом будете ходить вы"
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Так случилось- несчастный случай. Тренер мог и заменить игрока на карточке.
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Ответ воробей джек
Это замечательно когда в Динамо будет руководить настоящий динамовец! А как он старался и помог чем мог в "чемпионском" матче в Краснодаре1
так у нас уже тренирует один, настоящий Динамовец - Гусев.....одним больше, одним меньше..
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+1
Ответ воробей джек
Это замечательно когда в Динамо будет руководить настоящий динамовец! А как он старался и помог чем мог в "чемпионском" матче в Краснодаре1
Подколол конечно хорошо, посмотрим как у вас Лёша будет с лысым автобус строить, а будет именно так. А Игорёк уже не тот, сдавать начал. Вы братки такие, когда мы ниже в таблице. Как у вас провал, так начинается нытьё с Песчанки. Как вы Федотова загнобили, который год назад кубок и серебро для команды добыл, прям браво!
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Ответ Доктор Щульц
Вроде недавно играл в Спартаке , а тут раз и все время пролетело он уже в тренерском штабе Динамо . Как же быстро летит время .
и был молодым и перспективным)
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Это замечательно когда в Динамо будет руководить настоящий динамовец! А как он старался и помог чем мог в "чемпионском" матче в Краснодаре1
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0
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Ответ Viktor Martunov
Кому? уточняйте, а не пукайте.
Он говорит про белый дом в сша, где лгбт приглашают управлять государством, типа вот вам! Натуралам!
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Лучший способ прилепить прозвище навечно…
«Он вам не Димон»(с)
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