«Динамо» о Паршивлюке: «Он вам больше не Парш 😁 . Запоминайте: Викторыч ☝️». Экс-защитник вошел в тренерский штаб Лички

Сергей Паршивлюк присоединился к тренерскому штабу «Динамо».

Ранее стало известно, что 35-летний защитник окончил свою игровую карьеру.

« – в тренерском штабе «Динамо»!

Защитник завершил карьеру футболиста и продолжит работать с бело-голубыми уже в роли тренера под руководством .

Сергей Викторович провел в клубе 5 лет, сыграл 110 матчей, дважды становился бронзовым призером и выходил в финал Кубка страны.

Спасибо за самоотдачу на поле и удачи в новой роли, Викторыч ⚪️🔵

Он вам больше не Парш 😁. Запоминайте: Викторыч ☝️», – говорится в сообщениях в телеграм-канале клуба.

Фото: t.me/fcdynamo/23660

Паршивлюк завершил карьеру в 35 лет. Экс-защитник «Динамо» и «Спартака» войдет в штаб Лички