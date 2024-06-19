Клубы Ла Лиги выступают за запрет трансферов игроков до 15 лет: «Скауты скоро в роддомах появятся»

Клубы Ла Лиги выступают за введение запрета на покупку игроков до 15 лет.

Как пишет As, на фоне всеобщей тенденции как можно скорее подписать контракт с суперзвездами будущего, в началась гонка за подписанием контрактов с детьми в возрасте от 10 до 12 лет.

Этот вопрос обсуждался на ежегодной встрече клубов лиги по итогам сезона.

По правилам , футболисты не могут подписывать контракты с агентами до тех пор, пока им не исполнится 16 лет, но некоторые агенты по-прежнему работают в возрастной группе от 10 до 15 лет. Как заявляют некоторые клубы, в конечном итоге они берут на себя роль семейных консультантов и посещают клубные встречи с родителями.

Представители некоторых клубов назвали подобную практику «охотой» и «торговлей детьми» и отметили, что переезд десятилетних игроков из одного конца Испании в другой не оптимален для их развития.

«Со дня на день скауты появятся в родильных домах. Если агенты не могут подписать маленьких игроков, что они делают на юниорском турнире?» – добавил Иньяки Алонсо, директор Kunina и эксперт по защите детей.

Несмотря на отсутствие полномочий, принадлежащих государству и испанской футбольной федерации, Ла Лига хочет положить конец подписанию контрактов с футболистами до 15 лет и возглавить внедрение новой правовой базы, регулирующей подобные ситуации.

«Действующие правила устарели. Если не будет реального, эффективного и ежедневного мониторинга этой системы, всегда будут исключения, которые помогут найти способ обойти правила и получить желаемое. Мы должны добиться того, чтобы процессы контроля были действительно эффективными», – заявил руководитель спортивных проектов Ла Лиги Хуан Флорит.

«Нам нужно все это каким-то образом регулировать. Придется обращаться к правительству, нам не хватает инструментов и законов. Есть часть клубов, мы должны организоваться. Для начала мы должны посмотреть на себя и сделать все возможное внутри клубов. Этот вопрос создает для нас много проблем. Заинтересованных становится все больше и больше», – сказал директор молодежного футбола «Осасуны» Анхель Алькальде.