Клубы Ла Лиги выступают за запрет трансферов игроков до 15 лет: «Скауты скоро в роддомах появятся»

Теги Барселона Реал Мадрид Осасуна Атлетико Ла Лига возможные трансферы ФИФА Федерация футбола Испании детский футбол агенты правила Футбол

Клубы Ла Лиги выступают за введение запрета на покупку игроков до 15 лет.

Как пишет As, на фоне всеобщей тенденции как можно скорее подписать контракт с суперзвездами будущего, в Испании началась гонка за подписанием контрактов с детьми в возрасте от 10 до 12 лет.

Этот вопрос обсуждался на ежегодной встрече клубов лиги по итогам сезона.

По правилам ФИФА, футболисты не могут подписывать контракты с агентами до тех пор, пока им не исполнится 16 лет, но некоторые агенты по-прежнему работают в возрастной группе от 10 до 15 лет. Как заявляют некоторые клубы, в конечном итоге они берут на себя роль семейных консультантов и посещают клубные встречи с родителями.

Представители некоторых клубов назвали подобную практику «охотой» и «торговлей детьми» и отметили, что переезд десятилетних игроков из одного конца Испании в другой не оптимален для их развития.

«Со дня на день скауты появятся в родильных домах. Если агенты не могут подписать маленьких игроков, что они делают на юниорском турнире?» – добавил Иньяки Алонсо, директор Kunina и эксперт по защите детей.

Несмотря на отсутствие полномочий, принадлежащих государству и испанской футбольной федерации, Ла Лига хочет положить конец подписанию контрактов с футболистами до 15 лет и возглавить внедрение новой правовой базы, регулирующей подобные ситуации.

«Действующие правила устарели. Если не будет реального, эффективного и ежедневного мониторинга этой системы, всегда будут исключения, которые помогут найти способ обойти правила и получить желаемое. Мы должны добиться того, чтобы процессы контроля были действительно эффективными», – заявил руководитель спортивных проектов Ла Лиги Хуан Флорит.

«Нам нужно все это каким-то образом регулировать. Придется обращаться к правительству, нам не хватает инструментов и законов. Есть часть клубов, мы должны организоваться. Для начала мы должны посмотреть на себя и сделать все возможное внутри клубов. Этот вопрос создает для нас много проблем. Заинтересованных становится все больше и больше», – сказал директор молодежного футбола «Осасуны» Анхель Алькальде.

28 комментариев
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Роженица Иванова, подписывая контракт с роддомом на роды, случайно подписала контракт с ярославским Шинником
+45
-4
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Ответ Glukinho
Комментарий скрыт
У фигуристок карьеры в 16 лет уже заканчиваются.
+30
-3
+27
В роддомах еще ладно, главное чтобы не на процессе создания.
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+16
Вообще-то клубы против агентов, которые выступают посредниками между детьми и клубами. Хави Симонс яркий пример того, как его агент одурачил и увел из академии Барселоны. Агентов больше всего интересуют деньги, а не карьера их подопечных. Бегают за длинным рублем и уговаривают перейти в тот или иной клуб где больше заплатят, а не где будет хорошо игроку для его карьеры. Вообще нужно запретить не до 16лет, а до 18 ти, потом в 16 тоже рано принимать решения ребенку, лучше пусть родители отвечают за детей до 18 лет.
+9
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+9
Ответ Александр Сергеев
Там сложно рассмотреть талант)
Боули разглядит)
+4
0
+4
Ответ Ильмарчик
В роддомах еще ладно, главное чтобы не на процессе создания.
Там сложно рассмотреть талант)
+3
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+3
любопытно, как они себе эту регуляцию представляют
учитывая то, что это должно как-то работать на территории всего ЕС
ну и кроме ЕС есть та же Британия, например
+1
0
+1
Ответ Бегемотик
Комментарий скрыт
Троллик Бегемотик?)
+1
0
+1
Ответ Glukinho
Комментарий скрыт
никто фигуристок не разбирает. На всю Россию, где данный спорт развит и популярен, не больше 10 топовых одиночниц. Там скорее родители борются за возможность попасть к топовым тренерам
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Ответ Ренат Хамидулин
Самый большой бич современного денежного футбола это скауты и агенты.
Спрос рождает предложение!
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Ответ whxkzfq4d5
Боули разглядит)
И сразу заплатит :)
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Ответ Ильмарчик
В роддомах еще ладно, главное чтобы не на процессе создания.
Сперматазоиды как на драфте определяют?))
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Ответ xDe xDe
Безотносительно самой темы - ага, больше запретов, бооольше. Так Лига однозначно будет развиваться (нет). Хотя "клубы Ла Лиги выступают за" - это уже само по себе мем. Клубы Ла Лиги так-то и за продление полномочий (и увеличение зарплаты) поехавшего Тебаса выступают, почти в полном составе.
Ну да. Ну главное не забывать что Тебас - друг Реала.😁😁😁
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Лучше бы урегулировали полномочия агентов-одиночников, которые обдирают футбол на право и на лево.
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Братишку Ямала с садика заберите
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Самый большой бич современного денежного футбола это скауты и агенты.
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Такую возможность будут иметь только топ клубы, чтоб какой-нибудь Эйбар случайно не урвал таланта и потом требовал миллионные сделки 😄
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а что насчёт талантов из пердей и тех, у кого родители переезжают в другие города?
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