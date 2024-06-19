Хорватия занимает 4-е место в группе B на Евро-2024, набрав 1 очко и пропустив 5 голов в 2 матчах

Теги Сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Сборная Хорватии по футболу Сборная Албании по футболу Евро-2024 Златко Далич Футбол

Хорватия с 1 очком после 2 туров занимает 4-е место в группе на Евро-2024.

Сегодня в рамках 2-го тура чемпионата Европы в группе B хорваты сыграли вничью с Албанией (2:2).

В первой игре хорватская сборная проиграла Испании со счетом 0:3.

Далее команде Златко Далича предстоит встретиться со сборной Италии, игра состоится 24 июня.

В настоящий момент лидером группы B является Испания (3 очка), второе место занимает Италия (3) – команды завтра сыграют друг против друга. На третьем месте располагается Албания (1), которая выше Хорватии (1) по разнице голов.

Напомним, что из каждой группы в 1/8 финала напрямую выходят первые два места, а также четыре лучшие команды среди занявших третьи места.

65 комментариев
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Золотое поколение ушло не только у Бельгии
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+29
Ответ Артём Амирджанян
Золотое поколение ушло не только у Бельгии
У Бельгии хоть другие молодые появляются, а эти гоняют стариков до последнего. Без плавного перехода.
+24
-1
+23
Ответ -vasteros
А тут все доказывали что ЧЕ не уровень ЧМ типо на Евро проходные команды типа Албании
Ну Албания фаворитом ЧМ была бы, не иначе
+27
-6
+21
Ответ Witch64
Эффект Ракитича
Который цшёл в 2018 и без него хорваты были ещё ого-го и взяли 🥉ЧМ 2022
+22
-4
+18
Эффект Ракитича
+29
-11
+18
Ушла эпоха. Хорваты кажись всё.
+16
-1
+15
Походу реально хорваты закончились. Брозович в Аравии сдал, у Модрича уже возраст как не крути, да и остальные тоже уже 30+ многие. Перишич 35. В теории могут ещё выйти, но Албанию нужно на классе обыгрывать, а тут будто вообще закончились силы
+14
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+14
Ответ Бегемотик
У Бельгии хоть другие молодые появляются, а эти гоняют стариков до последнего. Без плавного перехода.
Так новое поколение не такое талантливое. Бывает
+10
0
+10
Ответ Блуждающий странник
Ну Албания фаворитом ЧМ была бы, не иначе
Не хуже всяких Катаров Панам Камеруна
+15
-6
+9
Честно говоря, заслуженно. Как тут правильно уже отметили, запоздали хорваты с омоложением состава. Негативная сторона хороших сборных из стран с небольшим населением как Уругвай и Хорватия в том что они посильнее других стран зависят от талантов в каждом поколении, даже наработанная система иногда не может гарантировать результат.
+10
-1
+9
Ответ -vasteros
А тут все доказывали что ЧЕ не уровень ЧМ типо на Евро проходные команды типа Албании
Средний уровень в группах на ЧЕ выше, конечно. Только в решающих матчах не будет ни Бразилии, ни Аргентины.
+7
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+6
Албания здорово играет, но Хорватия по игре точно не убогая, счёт с Испанией аномальный, сегодня тоже чуть-чуть не хватило до победы.
+4
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Ответ gans.gans.73
Интересно посмотреть статистику точных передач Модрича в этой игре....
108 из 122. 89%
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Кончилась эта Хорватия. Им нужно итальянцев не просто победить, им нужно крупно победить. Вряд ли они способны на это. Пора проводить масштабную перестройку и смену поколений. Для такой маленькой страны это будет очень болезненный процесс.
У Албании шансы на плей-офф еще есть.
+3
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+2
Хорватия на крупных турнирах после вспышки на ЧМ 2018.

ЕВРО2020 : 4 игры, 1 победа,1 ничья,2 поражения
ЧМ 2022 : 7 игр, 2 победы, 4 ничьи,1 поражение. 3 место.
Ну и нынешнее Евро.
И сама игра - скукота и сон . Можно вспомнить как они вползли на ЧМ 2022. Так же,как мяч от Кудряшова в ворота сборной России. Как они отсаочили от бельгийцев. От бразильцев... Пора фортуне спросить с них!!!
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Ответ Александр Кудрявцев
Хороший расклад в группе. Если Албания будет играть как сегодня то побороться за 2 место,ну в крайнем случае за третье место
Отлетят от Испании, займут 5-6 место среди третьих
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Не пойму тех кто говорит о якобы возрастной сборной! Кто там кроме Модрича и перишича возрастные? Почему-то про Португалию где Пепе вообще 41, Роналду 39 никто ни слова!
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Ответ Max Maximus
Получается балласт К̶р̶и̶Р̶о̶ Модрич развалил команду Так ведь?
Хорватия с Модричем: серебро и бронза ЧМ
Португалия с Роналду: 0 медалей на ЧМ и без Роналду выиграли финал Евро

Чувствуешь разницу?:)
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Хорватия на перестройку
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Ответ Gani
Честно говоря, заслуженно. Как тут правильно уже отметили, запоздали хорваты с омоложением состава. Негативная сторона хороших сборных из стран с небольшим населением как Уругвай и Хорватия в том что они посильнее других стран зависят от талантов в каждом поколении, даже наработанная система иногда не может гарантировать результат.
Омоложение хорошо, но было бы кем омолаживать, на самом деле. Таких как Модрич рождается мало
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Интересно посмотреть статистику точных передач Модрича в этой игре....
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Ответ Анатолий Дмитриевич
Хорватам просто перестало неистово фартить, вот и результаты соответствующие. кто желает поспорить, просто пересмотрите обзор матча Хорватия - Бельгия в 1/4 финала ЧМ-2022))
Бразилия, а не Бельгия
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Да и пусть вылетают. Под их игру последние несколько лет только засыпать хорошо.
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А тренер бы сначала из группы вышел с командой, а потом бы умничал, что хорватов недооценивают… ппц.
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Должны вылетать, а Лука уходить на заслуженную пенсию.
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Домой!
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Ответ Al561
Хорватия на перестройку
Горбачев, ты что ли?
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Ответ rigobersong
Можете заскринить, вы увидете истинный уровень модрича после ухода Кросса:)) Бабка всегда за счет других игроков вывозила:))
По крайней мере не за счет допинга, это уже лучше, чем некоторые
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Ответ -vasteros
А тут все доказывали что ЧЕ не уровень ЧМ типо на Евро проходные команды типа Албании
Решил глянуть почему такая боль от ЧМ.
Не ошибся, фанат кринжа)
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Ответ -vasteros
Не хуже всяких Катаров Панам Камеруна
Смотря какое поколение Камеруна смотреть
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