Хорватия занимает 4-е место в группе B на Евро-2024, набрав 1 очко и пропустив 5 голов в 2 матчах

Хорватия с 1 очком после 2 туров занимает 4-е место в группе на Евро-2024.

Сегодня в рамках 2-го тура чемпионата Европы в группе B хорваты сыграли вничью с Албанией (2:2).

В первой игре хорватская сборная проиграла со счетом 0:3.

Далее команде предстоит встретиться со сборной , игра состоится 24 июня.

В настоящий момент лидером группы B является Испания (3 очка), второе место занимает Италия (3) – команды завтра сыграют друг против друга. На третьем месте располагается (1), которая выше (1) по разнице голов.

Напомним, что из каждой группы в 1/8 финала напрямую выходят первые два места, а также четыре лучшие команды среди занявших третьи места.