Хорватия занимает 4-е место в группе B на Евро-2024, набрав 1 очко и пропустив 5 голов в 2 матчах
Хорватия с 1 очком после 2 туров занимает 4-е место в группе на Евро-2024.
Сегодня в рамках 2-го тура чемпионата Европы в группе B хорваты сыграли вничью с Албанией (2:2).
В первой игре хорватская сборная проиграла Испании со счетом 0:3.
Далее команде Златко Далича предстоит встретиться со сборной Италии, игра состоится 24 июня.
В настоящий момент лидером группы B является Испания (3 очка), второе место занимает Италия (3) – команды завтра сыграют друг против друга. На третьем месте располагается Албания (1), которая выше Хорватии (1) по разнице голов.
Напомним, что из каждой группы в 1/8 финала напрямую выходят первые два места, а также четыре лучшие команды среди занявших третьи места.
У Албании шансы на плей-офф еще есть.
ЕВРО2020 : 4 игры, 1 победа,1 ничья,2 поражения
ЧМ 2022 : 7 игр, 2 победы, 4 ничьи,1 поражение. 3 место.
Ну и нынешнее Евро.
И сама игра - скукота и сон . Можно вспомнить как они вползли на ЧМ 2022. Так же,как мяч от Кудряшова в ворота сборной России. Как они отсаочили от бельгийцев. От бразильцев... Пора фортуне спросить с них!!!
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Чувствуешь разницу?:)
Не ошибся, фанат кринжа)