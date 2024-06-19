«Атлетико» предложил 20 млн евро за Галлахера, хавбек нравится Симеоне. «Челси» хочет 50 млн
Конор Галлахер может перейти в «Атлетико».
По информации As, мадридский клуб уже связался с «Челси» по поводу возможного трансфера полузащитника и сделал первое неофициальное предложение на сумму около 20 миллионов евро, но получил отказ.
«Синие» готовы продать 24-летнего игрока, но рассчитывают выручить около 50 миллионов евро. Эта сумма слишком высока для «матрасников», но ожидается, что переговоры возобновятся через некоторое время.
Англичанин нравится как спортивному руководству «Атлетико», так и главному тренеру Диего Симеоне. В Галлахере видят игрока, который может приносить результат в течение ближайшего десятилетия.
Отмечается, что мадридцы планируют совершить серьезную перестройку состава этим летом. Помимо трансфера полузащитника, клуб хочет подписать двух центральных защитников и нападающего.
20 млн за Конора))
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можно пригласить Симеоне, за 750 тыс. (до налогов)