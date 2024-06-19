«Атлетико» предложил 20 млн евро за Галлахера, хавбек нравится Симеоне. «Челси» хочет 50 млн

Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Конор Галлахер Футбол

Конор Галлахер может перейти в «Атлетико».

По информации As, мадридский клуб уже связался с «Челси» по поводу возможного трансфера полузащитника и сделал первое неофициальное предложение на сумму около 20 миллионов евро, но получил отказ.

«Синие» готовы продать 24-летнего игрока, но рассчитывают выручить около 50 миллионов евро. Эта сумма слишком высока для «матрасников», но ожидается, что переговоры возобновятся через некоторое время. 

Англичанин нравится как спортивному руководству «Атлетико», так и главному тренеру Диего Симеоне. В Галлахере видят игрока, который может приносить результат в течение ближайшего десятилетия. 

Отмечается, что мадридцы планируют совершить серьезную перестройку состава этим летом. Помимо трансфера полузащитника, клуб хочет подписать двух центральных защитников и нападающего. 

15 комментариев
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Тоттенхэм предложил 45, Атлетико поверил в себя и предложил 20
+46
-4
+42
Да за 20 ламов его и Спартак взял бы.
+21
-1
+20
Конор в каждом матче бьётся за эмблему, а руководство хочет его сплавить. Его уход будет огромной потерей
+20
-2
+18
За такое предложение надо посылать Атлети
+7
0
+7
они там вообще невменько? вчера отказали за 40 продать какого то ноунейма 20летнего, а сегодня дают 20 за Галахера???
+7
-2
+5
Да там даже 50 еще более-менее адекватно, странное предложение
+3
0
+3
За 20 могут взять не галахера, а у галахера
+3
0
+3
В 95 году он так стоил, после выхода второго альбома, сейчас только в Старко стоит переходить
+2
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Я бы на месте Челси предложил 20 млн за Феликса и Гризманна
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На три советских будут посланы Атлеты ))
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Хоть и утка, но очень смешная)
20 млн за Конора))
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практически оскорбление
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можно пригласить Симеоне, за 750 тыс. (до налогов)
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Ответ Andrey_Rlv
У них же там траблы с чистой прибылью. чтоб очки не сняли.
они собираются продать за хорошие деньги Брою и Матсена как доморощенных игроков. В таком случае резонно было бы сохранить Конора
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