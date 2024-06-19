Лунев о переходе в «Динамо»: «Это клуб великого Льва Яшина – ответственность выше. Радует, что команда играет в атакующий футбол, мне нравится играть под прессингом с мячом – это нынешние реалии»

Теги премьер-лига Россия Лев Яшин Динамо Москва Андрей Лунев Марцел Личка Футбол

Андрей Лунев прокомментировал свой переход в «Динамо».

Соглашение 32-летнего голкипера с московским клубом рассчитано до 2026 года и подразумевает опцию продления на год.

Есть ли особые ощущения от перехода в клуб, который всегда славился сильными вратарями?

– Очень счастлив, что буду играть в легендарном клубе легендарного вратаря. Эмоции самые положительные. Все прекрасно знают, что это клуб великого Льва Яшина – легенды мирового футбола. И, безусловно, степень ответственности здесь выше, чем в других командах.

Нужно выходить на поле, проявлять свои лучшие качества, дальше развиваться, давать результат и радовать болельщиков своей игрой.

Следили ли за РПЛ и конкретно за «Динамо» в прошлом сезоне?

– За РПЛ не так много следил, но какие-то игры смотрел, в том числе и с участием «Динамо». Бросилось в глаза, что команда играет в атакующий, смелый, комбинационный футбол. Это меня порадовало и подкупило. Мне тоже нравится современный футбол, играть под прессингом с мячом – это нынешние реалии.

Что касается результата, то понятно, что в концовке болельщики ожидали другого. Но думаю, что если бы им сказали перед началом сезона про третье место, то все были бы этому рады. Конечно, хочется высочайших задач – стать чемпионом. Так что будем к этому стремиться и работать ради этого», – сказал Лунев.

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28 комментариев
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Ну если он ржать после поражений Динамо не будет, и не будет так пожарить, как Лещук, то тогда Динамо в принципе с трансфером угадало.

Осталось еще только от Лещука избавиться.
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Ответ DancePunk
Итоги вояжа в Европу: 3 года карьеры 2 матча в чемпионате топ-5 2 упущенных чемпионства 1 возврат в ненавистную лигу в состав середняка Молодец, Андрей! Осуществил мечту!
Точно не получается у того кто не пробует. Респект за попытку
+10
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Осталось всё сказанле подтвердить на поле. Удачи.
+7
0
+7
особенно в прошлом сезоне вратари прям сильнейшие)) хаха
+5
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+4
Ответ Виталии Пархоменко
Давай Андрей, покажи всем скептикам, что никакой ты не сбитый, с возвращением земляк!
Он что из Подмосковья, как девочка Прасковья?
+2
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Удачи. В любом случае с интересом смотрю на сезон. У нас последний сезон без пары Шунин/Лещук был 15-16, когда вылетали и стоял Габулов.
+2
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+2
Давай Андрей, покажи всем скептикам, что никакой ты не сбитый, с возвращением земляк!
+2
0
+2
Андрей правильно подметил, что Динамо клуб великого Яшина, а в последнее время динамовские вратари опустили вратарскую планку ниже плинтуса. Надеюсь, что с его приходом не будет таких нелепых голов, как в прошлом сезоне. Удачи Андрей, покажи настоящий класс!
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Андрей, не подведи! Очень рассчитываем на тебя.
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Ответ Kvakin
Андрей правильно подметил, что Динамо клуб великого Яшина, а в последнее время динамовские вратари опустили вратарскую планку ниже плинтуса. Надеюсь, что с его приходом не будет таких нелепых голов, как в прошлом сезоне. Удачи Андрей, покажи настоящий класс!
И покажет! мы все на него надеемся.
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Ответ La Crosse Bobcats
пристально слежу за нашим футболом с 1996 года и никогда не помню у Динамо особо надежных вратарей - от Сметанина до Шунина с Лещуком со всеми остановками типа Карчемарскаса или там Габулова
Это точно.
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Ответ Аннигиляторная Пушка
Удачи. В любом случае с интересом смотрю на сезон. У нас последний сезон без пары Шунин/Лещук был 15-16, когда вылетали и стоял Габулов.
Так вот где собака зарыта.
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Ну настрой вроде хороший у Лунëва. Время покажет.
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клуб, который всегда славился сильными вратарями (с)
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Только уж точно не в последние 10 лет)))
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э ка завернул!
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Хотелось бы повторения прошедшего сезона со счастливым концом
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пристально слежу за нашим футболом с 1996 года и никогда не помню у Динамо особо надежных вратарей - от Сметанина до Шунина с Лещуком со всеми остановками типа Карчемарскаса или там Габулова
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Ответ bubon1k
Точно не получается у того кто не пробует. Респект за попытку
Да не, если серьезно, то конечно вы правы - не попробуешь, не получится. Но вспоминая его интервью и слова агента, и сопоставляя с реальностью - получается не очень здорово
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Ответ La Crosse Bobcats
пристально слежу за нашим футболом с 1996 года и никогда не помню у Динамо особо надежных вратарей - от Сметанина до Шунина с Лещуком со всеми остановками типа Карчемарскаса или там Габулова
А в каком клубе кроме ЦСКА видел с 1996 года надежных вратарей?
В свои лучшие годы Сметанин, Шунин, Березовский и Габулов были топами.
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«Кто не видел Пильгуя,
Тот не видел… ничего!»
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