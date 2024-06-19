Лунев о переходе в «Динамо»: «Это клуб великого Льва Яшина – ответственность выше. Радует, что команда играет в атакующий футбол, мне нравится играть под прессингом с мячом – это нынешние реалии»

Андрей Лунев прокомментировал свой переход в «Динамо».

Соглашение 32-летнего голкипера с московским клубом рассчитано до 2026 года и подразумевает опцию продления на год.

– Есть ли особые ощущения от перехода в клуб, который всегда славился сильными вратарями?

– Очень счастлив, что буду играть в легендарном клубе легендарного вратаря. Эмоции самые положительные. Все прекрасно знают, что это клуб великого Льва Яшина – легенды мирового футбола. И, безусловно, степень ответственности здесь выше, чем в других командах.

Нужно выходить на поле, проявлять свои лучшие качества, дальше развиваться, давать результат и радовать болельщиков своей игрой.

– Следили ли за РПЛ и конкретно за « » в прошлом сезоне?

– За не так много следил, но какие-то игры смотрел, в том числе и с участием «Динамо». Бросилось в глаза, что команда играет в атакующий, смелый, комбинационный футбол. Это меня порадовало и подкупило. Мне тоже нравится современный футбол, играть под прессингом с мячом – это нынешние реалии.

Что касается результата, то понятно, что в концовке болельщики ожидали другого. Но думаю, что если бы им сказали перед началом сезона про третье место, то все были бы этому рады. Конечно, хочется высочайших задач – стать чемпионом. Так что будем к этому стремиться и работать ради этого», – сказал .