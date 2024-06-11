Ли Шарп об Олисе: «Именно такой игрок нужен «МЮ». Он креативный, создает моменты, делает работу в обороне и не теряет мяч»

Ли Шарп считает, что Майкл Олисе подходит «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что манкунианцы являются главным претендентом на 22-летнего вингера « ».

«Я определенно считаю, что он тот тип игрока, который нужен «Юнайтед». Он не только креативный игрок и создает моменты, но и выполняет свою долю работы в обороне и не теряет мяч слишком просто.

Поэтому, я думаю, он подходит под требования любого клуба, не говоря уже о «Манчестер Юнайтед». Но он, безусловно, возбуждает интерес, он может забивать голы, и он именно тот игрок, который им нужен.

Я знаю, что разочаровал с точки зрения того, что ему не хватало уверенности, он просто разворачивался на своей левой ноге и отдавал мяч назад или в сторону, не атакуя так, как вы ожидали. Кто-то вроде Эзе мог бы изменить это», – сказал бывший полузащитник « » в интервью Metro.