Далер Кузяев: «Не хочу всем говорить: «Поезжайте в Европу и играйте». В России семья рядом, дети, друзья и зарплаты неплохие, что скрывать. Если хочется прогресса, то стоит переходить в европейские лиги»

Далер Кузяв высказался о переходе российских игроков в европейские чемпионаты.

31-летний полузащитник перешел в «Гавр» из «Зенита» в июле 2023 года на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до лета 2025 года.

В прошедшем сезоне провел 33 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал две голевые передачи.

– Это же очень серьезный шаг: понижение в зарплате, состоявшемуся человеку в возрасте переходить в другой чемпионат… Ты долго думал?

– Нет, недолго. Я сказал руководству еще до окончания контракта, что хотел бы попробовать себя в новом чемпионате, принять новый вызов.

Они поняли мою точку зрения: и Богданыч [ ], и президент, и руководство. Я ставил цель попасть в топ‑5 лиг.

– Отговаривали?

– Из « »? Ходили разговоры о том, есть ли у меня желание продлить контракт. Но чтобы прям отговаривали, не было такого.

– Станислав Саламович [ ] не раз говорил, что ждал тебя в «Ференцвароше».

– Да.

– Вы разговаривали друг с другом? Ты нашел слова, которые он воспринял и сказал: «Хорошо, Далер, поступай, как посчитаешь нужным»?

– Да, мы с ним общались. Я действительно рассматривал переход в «Ференцварош», потому что команда играла в квалификации [Лиги чемпионов] под его руководством. Но цель была – в топовую лигу попасть.

– Ты знаешь, что такое французский чемпионат. Для футболиста это в любом случае карьерный рост. Переходить ли, если есть такая возможность?

– Я не люблю советовать, как‑то рекомендовать, потому что я же не знаю ситуацию футболиста. Может, он в России играет и получает удовольствие, у него семья рядом, дети, друзья.

Что скрывать, в отечественном футболе и зарплаты неплохие. И я не хочу всем говорить: «Поезжайте в Европу и играйте». Как Игорь Акинфеев говорил, что он провел всю карьеру здесь и ни о чем не жалеет. Это вполне нормально.

Поэтому я скажу так, что чемпионат Франции повыше уровнем, скрывать нечего, он входит в топ‑5 европейских лиг. Конечно, если хочется прогресса с футбольной точки зрения, то да, стоит [переходить], – сказал полузащитник « ».