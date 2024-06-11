Далер Кузяев: «Не хочу всем говорить: «Поезжайте в Европу и играйте». В России семья рядом, дети, друзья и зарплаты неплохие, что скрывать. Если хочется прогресса, то стоит переходить в европейские лиги»

Теги ЦСКА Зенит Игорь Акинфеев Сергей Семак Станислав Черчесов премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Гавр Далер Кузяев Матч ТВ Футбол

Далер Кузяв высказался о переходе российских игроков в европейские чемпионаты.

31-летний полузащитник перешел в «Гавр» из «Зенита» в июле 2023 года на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до лета 2025 года.

В прошедшем сезоне Кузяев провел 33 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал две голевые передачи.

– Это же очень серьезный шаг: понижение в зарплате, состоявшемуся человеку в возрасте переходить в другой чемпионат… Ты долго думал?

– Нет, недолго. Я сказал руководству еще до окончания контракта, что хотел бы попробовать себя в новом чемпионате, принять новый вызов.

Они поняли мою точку зрения: и Богданыч [Семак], и президент, и руководство. Я ставил цель попасть в топ‑5 лиг.

– Отговаривали?

– Из «Зенита»? Ходили разговоры о том, есть ли у меня желание продлить контракт. Но чтобы прям отговаривали, не было такого.

– Станислав Саламович [Черчесов] не раз говорил, что ждал тебя в «Ференцвароше».

– Да.

– Вы разговаривали друг с другом? Ты нашел слова, которые он воспринял и сказал: «Хорошо, Далер, поступай, как посчитаешь нужным»?

– Да, мы с ним общались. Я действительно рассматривал переход в «Ференцварош», потому что команда играла в квалификации [Лиги чемпионов] под его руководством. Но цель была – в топовую лигу попасть.

– Ты знаешь, что такое французский чемпионат. Для футболиста это в любом случае карьерный рост. Переходить ли, если есть такая возможность?

– Я не люблю советовать, как‑то рекомендовать, потому что я же не знаю ситуацию футболиста. Может, он в России играет и получает удовольствие, у него семья рядом, дети, друзья.

Что скрывать, в отечественном футболе и зарплаты неплохие. И я не хочу всем говорить: «Поезжайте в Европу и играйте». Как Игорь Акинфеев говорил, что он провел всю карьеру здесь и ни о чем не жалеет. Это вполне нормально.

Поэтому я скажу так, что чемпионат Франции повыше уровнем, скрывать нечего, он входит в топ‑5 европейских лиг. Конечно, если хочется прогресса с футбольной точки зрения, то да, стоит [переходить], – сказал полузащитник «Гавра».

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
только порадоваться за человека, что исполнил мечту, так еще и другим ее не навязывает всем подряд
+28
-1
+27
Вообще это всегда сложный выбор. Каждый решает для себя.
+11
-1
+10
Если приглашают в клуб сильнее нынешнего всегда надо ехать
Кататься по румынским пердям играя в условном Краснодаре нет никакого смысла
+4
0
+4
Ответ Некорректный туберкулез
Я парень умён, если отказался от Ференца в пользу Гавра.
То что Кузяев умный парень это и так давно понятно. Но в данном случае не надо быть семи пядей во лбу чтобы предпочесть французский чемпионат венгерскому
+2
0
+2
Я парень умён, если отказался от Ференца в пользу Гавра.
+1
0
+1
Это был выбор самого Далера и хочется пожелать ему дальнейших успехов!
+1
0
+1
Ответ Dexter Morgan
Вообще это всегда сложный выбор. Каждый решает для себя.
Выбор - это когда получаешь 100К рублей и едешь в европу на 50К рублей. А 3 ляма баксов лет 5, а потом 1 лям в Европе - выбор очевиден.
+1
0
+1
Ответ Главный фанат Укалек Астри Слеттемарк
только порадоваться за человека, что исполнил мечту, так еще и другим ее не навязывает всем подряд
Второй аспект в данном разрезе даже более важен.
+2
-1
+1
Кузяев как футболист просто гений среди россиян . Кто знает есть ли у него жена дети? -или это другое!?¿?
+1
-1
0
Ответ Porsche Panamera Official
И мертвейший в Гавре,просто якорь,он медленный,думает медленно,исполняет медленно…. Там все на другом уровне
Там еще и тренер идиот, раз такому дал 33 матча сыграть.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий