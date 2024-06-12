PARI устроит сербскую ночь футбола на «Париходе»

Теги Сборная Сербии по футболу Sports.ru Евро-2024 сборная Англии Ничего Обычного Футбол

Сербская вечеринка пройдет на концертном теплоходе «Париход» 16 июня, в день матча Евро-2024 между сборными Сербии и Англии.

Ночную тусовку организует букмекерская компания PARI. Перед игрой гости смогут поучаствовать в квизе на знание сербского футбола, обсудить шансы сборной Сербии на Евро в рамках паблик-тока со Спортсом, послушать выступления артистов и взбодриться сербским кофе. Также будет представлен мерч от творческого объединения «Ничего Обычного», Спортс и PARI. 

Матч начнется в 22:00 – прямую трансляцию покажут на большом экране. А по завершении игры гостей ждет танцевальная программа с сербским вайбом.

Билеты на вечеринку может выиграть любой желающий – для этого нужно правильно ответить на вопросы о сборной Сербии. Уверены в своих знаниях? Вам сюда!

Опубликовал Sports

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4 комментария
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Ответ Wiley Fox
Спортс скатился О месте проведения писать Пушкин будет? Я первым делом подумал про Нижний Новгород и париход на Волге Но это же в Москве?
В Белграде)
+4
0
+4
И вот ради этого они занимаются скамом?
+4
-1
+3
Ответ mArty-.-
И вот ради этого они занимаются скамом?
Не защищаю их. А почему скамом?
0
0
0
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