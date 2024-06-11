Пасторе о первых годах катарцев в «ПСЖ»: «В те времена футболистам приходилось мыть бутсы – это была совсем другая история»

Хавьер Пасторе рассказал о начальном периоде катарского «ПСЖ».

31 мая 2011 года фонд Qatar Sports Investments выкупил 70% акций парижского клуба.

– В 2011 году ты перешел в «ПСЖ», который тогда возрождался.

– Катар и я сделали первые шаги вместе. Я рос как игрок и как личность. Я приехал в 21 год и уехал в 29 лет, мы пережили много прекрасных и не очень моментов, но из всего этого можно извлечь уроки.

У меня хорошие отношения с ними, и двери для меня открыты. В те времена футболистам приходилось носить форму, мыть бутсы... Это была совсем другая история, – сказал экс-полузащитник « » .