Фернандо Торрес возглавил «Атлетико» Б
Фернандо Торрес возглавил резервную команду «Атлетико».
Торрес сменит на должности главного тренера «Атлетико» Б Луиса Нарсию Тевенета, который со следующего сезона войдет в штаб Диего Симеоне.
Ранее Фернандо работал в «Атлетико» U19, войдя в тренерский штаб в сезоне-2021/22 и впоследствии возглавив команду.
От таких новостей чувствую себя старым: вроде недавно эти ребята играли в футбол, ты их хорошо помнишь, а тут вжууух - им до фига лет, и они уже тренеры.