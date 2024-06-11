Фернандо Торрес возглавил «Атлетико» Б

Теги Атлетико Фернандо Торрес Ла Лига Д3 Испания Атлетико Мадрид Б Атлетико Мадрид U-19 Футбол

Фернандо Торрес возглавил резервную команду «Атлетико».

Торрес сменит на должности главного тренера «Атлетико» Б Луиса Нарсию Тевенета, который со следующего сезона войдет в штаб Диего Симеоне.

Ранее Фернандо работал в «Атлетико» U19, войдя в тренерский штаб в сезоне-2021/22 и впоследствии возглавив команду.

 

2 комментария
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тот самый Торрес поднимается по тренерской карьерной лестнице . Если станет хорошим тренером, каким был толковым игроком, будет красивая история. Как с Алонсо, к примеру.
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Торрес возглавил Атлетико Б, Клозе возглавил Нюрнберг...

От таких новостей чувствую себя старым: вроде недавно эти ребята играли в футбол, ты их хорошо помнишь, а тут вжууух - им до фига лет, и они уже тренеры.
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