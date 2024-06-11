Фернандо Торрес возглавил «Атлетико» Б

Фернандо Торрес возглавил резервную команду «Атлетико».

сменит на должности главного тренера «Атлетико» Б Луиса Нарсию Тевенета, который со следующего сезона войдет в штаб Диего Симеоне.

Ранее Фернандо работал в « » U19, войдя в тренерский штаб в сезоне-2021/22 и впоследствии возглавив команду.