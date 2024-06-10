Дрэгушин, Молдован, 6 игроков из итальянских лиг – в окончательной заявке Румынии на Евро-2024
Опубликована окончательная заявка сборной Румынии на Евро-2024.
Главный тренер команды Эдвард Иорданеску огласил список игроков, вызванных на предстоящий чемпионат Европы.
Вратари: Хорациу Молдован («Атлетико»), Флорин Ницэ («Газиантеп»), Штефан Тырновану (ФКСБ);
Защитники: Никушор Банку («Университатя Крайова»), Андрей Буркэ («Аль-Охдуд»), Раду Дрэгушин («Тоттенхэм»), Василе Могош (ЧФР), Ионуц Неделчару («Палермо»), Богдан Раковитан («Ракув»), Андрей Рациу («Райо Вальекано»), Адриан Рус («Пафос»);
Полузащитники: Александру Чикылдэу («Коньяспор»), Янис Хаджи («Алавес»), Мариус Марин («Пиза»), Рэзван Марин («Эмполи»), Дариус Олару (ФКСБ), Деян Сореску («Газиантеп»), Николаэ Станчу («Дамак»), Адриан Шут (ФКСБ);
Нападающие: Денис Алибек («Аль-Муайдар»), Джордже Бырлиджа (ЧФР), Флоринел Коман (ФКСБ), Денис Дрэгуш («Газиантеп»), Деннис Ман, Валентин Михэилэ (оба – «Парма»), Джордже Пушкаш («Бари»).
По сравнению с изначальной заявкой из состава были исключены вратарь Разван Сава (ЧФР) и полузащитник Константин Грамень («Фарул»).