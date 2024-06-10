Дрэгушин, Молдован, 6 игроков из итальянских лиг – в окончательной заявке Румынии на Евро-2024

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Опубликована окончательная заявка сборной Румынии на Евро-2024.

Главный тренер команды Эдвард Иорданеску огласил список игроков, вызванных на предстоящий чемпионат Европы.

ВратариХорациу МолдованАтлетико»), Флорин Ницэ («Газиантеп»), Штефан Тырновану (ФКСБ);

ЗащитникиНикушор Банку («Университатя Крайова»), Андрей Буркэ («Аль-Охдуд»), Раду Дрэгушин («Тоттенхэм»), Василе Могош (ЧФР), Ионуц Неделчару («Палермо»), Богдан Раковитан («Ракув»), Андрей Рациу («Райо Вальекано»), Адриан Рус («Пафос»);

Полузащитники: Александру Чикылдэу («Коньяспор»), Янис Хаджи («Алавес»), Мариус Марин («Пиза»), Рэзван Марин («Эмполи»), Дариус Олару (ФКСБ), Деян Сореску («Газиантеп»), Николаэ Станчу («Дамак»), Адриан Шут (ФКСБ);

Нападающие: Денис Алибек («Аль-Муайдар»), Джордже Бырлиджа (ЧФР), Флоринел Коман (ФКСБ), Денис Дрэгуш («Газиантеп»), Деннис Ман, Валентин Михэилэ (оба – «Парма»), Джордже Пушкаш («Бари»).

По сравнению с изначальной заявкой из состава были исключены вратарь Разван Сава (ЧФР) и полузащитник Константин Грамень («Фарул»).

4 комментария
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Одно слово – румын! - Так он молдован! – Да!? А какая разница?!
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Дрэгушин лишний в заголовке. Надо было так: "Хаджи, Молдован, 6 игроков из итальянских лиг".
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Молдаване будут на Евро.
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Не родственник ли Виорела Молдована, интересно
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