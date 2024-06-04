РФС и Lada заключили соглашение на сезон-2024/25. Компания стала партнером сборной и Кубка России: «Флагман российского авторынка всегда заинтересован в сотрудничестве с лидерами в других областях»

Lada стала официальным партнером РФС.

Церемония подписания соглашения состоялась в «Лужниках» перед матчем Суперфинала Фонбет Кубка России между « » и «Балтикой» в минувшее воскресенье. Соглашение рассчитано на сезон-2024/25.

В рамках сотрудничества с РФС Lada приобрела статус партнера Фонбет Кубка России и сборной России по футболу. Компания получит возможность проводить промо-мероприятия, размещать рекламу на щитах и LED-экранах, экспонировать автомобили на территории стадиона на финале Кубка и домашних играх сборной, а также проводить акции с привлечением амбассадоров РФС. Кроме того, логотип Lada появится на печатной продукции, посвященной Кубку России, включая билеты, приглашения и официальные плакаты.

Фото: lada.ru

«АО «АВТОВАЗ» – флагман российского автомобильного рынка, всегда заинтересован в сотрудничестве с лидерами в других областях. Одним из приоритетов нашей компании является развитие спорта и популяризация активного образа жизни. Уверен, что наш новый партнер РФС оценит все преимущества сотрудничества с LADA, и вместе мы приложим максимум усилий для развития футбола, самой популярной игры в нашей стране», – заявил президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов.