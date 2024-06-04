РФС и Lada заключили соглашение на сезон-2024/25. Компания стала партнером сборной и Кубка России: «Флагман российского авторынка всегда заинтересован в сотрудничестве с лидерами в других областях»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Сборная России по футболу бизнес РФС Балтика Футбол

Lada стала официальным партнером РФС.

Церемония подписания соглашения состоялась в «Лужниках» перед матчем Суперфинала Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой» в минувшее воскресенье. Соглашение рассчитано на сезон-2024/25.

В рамках сотрудничества с РФС Lada приобрела статус партнера Фонбет Кубка России и сборной России по футболу. Компания получит возможность проводить промо-мероприятия,  размещать рекламу на щитах и LED-экранах, экспонировать автомобили на территории стадиона на финале Кубка и домашних играх сборной, а также проводить акции с привлечением амбассадоров РФС. Кроме того, логотип Lada появится на печатной продукции, посвященной Кубку России, включая билеты, приглашения и официальные плакаты.

Фото: lada.ru

«АО «АВТОВАЗ» – флагман российского автомобильного рынка, всегда заинтересован в сотрудничестве с лидерами в других областях. Одним из приоритетов нашей компании является развитие спорта и популяризация активного образа жизни. Уверен, что наш новый партнер РФС оценит все преимущества сотрудничества с LADA, и вместе мы приложим максимум усилий для развития футбола, самой популярной игры в нашей стране», – заявил президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов. 

14 комментариев
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Во время такой презентации должен был выйти китайский игрок с приклеенным шильдиком РФС на футболке)
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Автоваз, видимо, не убыточная компания, может себе спонсорство позволить.
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Флагман) Титаник прям
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Ответ Фут.Боль
Автоваз Фонбет Кубок России по футболу.
Фонбет Автоваз Кубок России по футболу, или ФАК России по футболу.
+13
-2
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Автоваз Фонбет Кубок России по футболу.
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+6
Какой футбол, такой и автомобиль или наоборот...
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Какие машины такой и чемпионат...
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Какая сборная и турниры, такой и спонсор/партнер.
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Плата за помощь Акрону что ли?
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Какой турнир - такой и спонсырь
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Немного не в тему. Но тоже про почти отечественный автопром. Вот как можно было назвать автомобиль "Москвичём"??? Сразу ассоциация с тем москвичём 412. Это провал маркетинга. Даже Рено Логан лучше звучит, чем москвич.
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Какой флагман, такой и футбол. Ну или наоборот
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АвтоВАЗ - не ссы доедем…. Правда куда и на чем всем - все равно… позорище. Еще недавно МЕРСЕДЕС был ну форме у Динамо, а сейчас😆
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Какой чемпионат , такая же машина
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