Гендиректор «Акрона» о Джикии и Дзюбе: «Очень хорошие игроки, но вопрос, насколько они достижимы для нас. Мы же не можем рандомно собирать состав»
Алексей Власов ответил, могут ли Артем Дзюба и Георгий Джикия перейти в «Акрон».
Футболисты ранее покинули «Локомотив» и «Спартак» соответственно.
– Не могу не спросить про Георгия Джикию и Артема Дзюбу, которые стали свободными агентами. Вам было бы интересно пригласить их?
– Не могу единолично кого-то приглашать. У нас для этого есть своего рода трансферный комитет.
Я не являюсь большим специалистом в области выбора футболистов и оценки их игровых характеристик – никогда не залезаю на эту территорию.
– Джикия и Дзюба усилили бы «Акрон»?
– Очевидно, если смотреть на их качества и опыт – это очень хорошие игроки.
Но вопрос состоит в том, насколько они для нас достижимы и насколько они подходят под требования главного тренера.
Это тоже немаловажно, потому что мы же не можем рандомно собирать состав, – сказал генеральный директор «Акрона» Алексей Власов.