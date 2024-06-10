Гендиректор «Акрона» о Джикии и Дзюбе: «Очень хорошие игроки, но вопрос, насколько они достижимы для нас. Мы же не можем рандомно собирать состав»

Алексей Власов ответил, могут ли Артем Дзюба и Георгий Джикия перейти в «Акрон».

Футболисты ранее покинули «Локомотив» и «Спартак» соответственно.

– Не могу не спросить про Георгия Джикию и , которые стали свободными агентами. Вам было бы интересно пригласить их?

– Не могу единолично кого-то приглашать. У нас для этого есть своего рода трансферный комитет.

Я не являюсь большим специалистом в области выбора футболистов и оценки их игровых характеристик – никогда не залезаю на эту территорию.

– Джикия и Дзюба усилили бы «Акрон»?

– Очевидно, если смотреть на их качества и опыт – это очень хорошие игроки.

Но вопрос состоит в том, насколько они для нас достижимы и насколько они подходят под требования главного тренера.

Это тоже немаловажно, потому что мы же не можем рандомно собирать состав, – сказал генеральный директор « » Алексей Власов.