Гендиректор «Акрона» о Джикии и Дзюбе: «Очень хорошие игроки, но вопрос, насколько они достижимы для нас. Мы же не можем рандомно собирать состав»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Георгий Джикия Матч ТВ Акрон Футбол

Алексей Власов ответил, могут ли Артем Дзюба и Георгий Джикия перейти в «Акрон».

Футболисты ранее покинули «Локомотив» и «Спартак» соответственно.

– Не могу не спросить про Георгия Джикию и Артема Дзюбу, которые стали свободными агентами. Вам было бы интересно пригласить их?

– Не могу единолично кого-то приглашать. У нас для этого есть своего рода трансферный комитет.

Я не являюсь большим специалистом в области выбора футболистов и оценки их игровых характеристик – никогда не залезаю на эту территорию.

– Джикия и Дзюба усилили бы «Акрон»?

– Очевидно, если смотреть на их качества и опыт – это очень хорошие игроки.

Но вопрос состоит в том, насколько они для нас достижимы и насколько они подходят под требования главного тренера.

Это тоже немаловажно, потому что мы же не можем рандомно собирать состав, – сказал генеральный директор «Акрона» Алексей Власов.

2 комментария
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Зажиревшие коты даже смотреть не станут в сторону Акрона. Может я не прав?
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