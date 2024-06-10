«Аль-Иттихад» заплатит около 30 млн долларов неустойки штабу Гальярдо. Он тренировал команду, несмотря на отставку

Теги высшая лига Саудовская Аравия Марсело Гальярдо Аль-Иттихад Джидда Футбол

«Аль-Иттихад» должен заплатить тренерам 30 миллионов евро компенсации.

Клуб из Саудовской Аравии назначил Марсело Гальярдо главным тренером команды по ходу сезона, но уволил за три тура до завершения чемпионата.

Однако аргентинец продолжил тренировать команду, поскольку на тот момент с ним не договорились об условиях расторжения договора, рассчитанного до лета 2025 года.

Сообщается, что неустойка обойдется клубу в размере около 30 миллионов долларов на весь тренерский штаб Гальярдо, состоявшего из семи специалистов.

Как пишет Marca, пока договор о расторжении не подписан, Гальярдо готовится к тому, чтобы продолжить тренировать команду в новом сезоне.

В прошедшем сезоне «Аль-Иттихад» занял пятую позицию в чемпионате Саудовской Аравии.

10 комментариев
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Я не уверен, что когда он 8 лет пылесосил чашки тренируя Ривер Плейт он заработал хотя бы половину того, что получил провалившись в Саудии :)
+18
-2
+16
Ответ Тимофей Щепкин
Там же сказано, что на весь штаб☝🏼 30 млн на 7 чел-к — это ≈4+ млн на одного. Что он за 8 лет не заработал 4млн?
Ты думаешь что все получат поровну? Уверен главный заберёт больше 50%
+12
0
+12
Ответ Сергей Павлов
Мир сходит с ума. Какие то баснословные деньги тратятся на развлечения (футбол по сути таковым и является). И ведь в данном случае, это даже не бизнес, не думаю, что владельцы этого «Аль-Итиихад» думают о прибыли. Просто вдумайтесь, к примеру: население Либерии (одной из самых бедных стран Африки) 5 млн человек. Эти 30 млн могут превратить эту страну в самую богатую по уровню жизни. Я понимаю, что им деньги не достались бы при всем желании, но сама мысль мне не дает покоя - зачем это всё?
Какая-то странная у тебя математика.
30/5=6
6 долларов каждому человеку в Либерии сделают ее самой богатой по уровню жизни? Что?
+4
0
+4
Фартануло
+1
0
+1
Пусть ставят Бензема тренировать.
+1
0
+1
Ответ Тимофей Щепкин
Там же сказано, что на весь штаб☝🏼 30 млн на 7 чел-к — это ≈4+ млн на одного. Что он за 8 лет не заработал 4млн?
Вряд ли з/п главного тренера одинаковая с остальными 6 членами штаба, думаю его там бОльшая часть
+1
0
+1
Мир сходит с ума. Какие то баснословные деньги тратятся на развлечения (футбол по сути таковым и является). И ведь в данном случае, это даже не бизнес, не думаю, что владельцы этого «Аль-Итиихад» думают о прибыли. Просто вдумайтесь, к примеру: население Либерии (одной из самых бедных стран Африки) 5 млн человек. Эти 30 млн могут превратить эту страну в самую богатую по уровню жизни. Я понимаю, что им деньги не достались бы при всем желании, но сама мысль мне не дает покоя - зачем это всё?
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Ответ Тимофей Щепкин
Там же сказано, что на весь штаб☝🏼 30 млн на 7 чел-к — это ≈4+ млн на одного. Что он за 8 лет не заработал 4млн?
30 млн на 7 человек поровну? главный забирает 25 , а остальное поровну помощникам)
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Ответ Фарид Харисов
Я не уверен, что когда он 8 лет пылесосил чашки тренируя Ривер Плейт он заработал хотя бы половину того, что получил провалившись в Саудии :)
В общем-то да. Из 30 млн неустойки примерно половина наверняка ему одному уйдет. В Ривере за 8 лет он едва ли заработал 10 млн.
Все всё понимают с этими сáуди, что туда все едут чисто на бабки, а результат по фигу. Главное — денег рубануть.

Интересно другое. Сауды его отправили в отставку, но бабки так и не заплатили, а он продолжает тренировать, видимо, чтобы у тех не было основания отказаться от выплат (типа тренер бросил команду, за что ему платить). И про это писали ранее, что там те еще любители кинуть на бабки.
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