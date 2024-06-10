«Аль-Иттихад» заплатит около 30 млн долларов неустойки штабу Гальярдо. Он тренировал команду, несмотря на отставку

«Аль-Иттихад» должен заплатить тренерам 30 миллионов евро компенсации.

Клуб из Саудовской Аравии назначил главным тренером команды по ходу сезона, но уволил за три тура до завершения чемпионата.

Однако аргентинец продолжил тренировать команду, поскольку на тот момент с ним не договорились об условиях расторжения договора, рассчитанного до лета 2025 года.

Сообщается, что неустойка обойдется клубу в размере около 30 миллионов долларов на весь тренерский штаб Гальярдо, состоявшего из семи специалистов.

Как пишет Marca, пока договор о расторжении не подписан, Гальярдо готовится к тому, чтобы продолжить тренировать команду в новом сезоне.

В прошедшем сезоне « » занял пятую позицию в чемпионате Саудовской Аравии.