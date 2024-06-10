«Аль-Иттихад» заплатит около 30 млн долларов неустойки штабу Гальярдо. Он тренировал команду, несмотря на отставку
«Аль-Иттихад» должен заплатить тренерам 30 миллионов евро компенсации.
Клуб из Саудовской Аравии назначил Марсело Гальярдо главным тренером команды по ходу сезона, но уволил за три тура до завершения чемпионата.
Однако аргентинец продолжил тренировать команду, поскольку на тот момент с ним не договорились об условиях расторжения договора, рассчитанного до лета 2025 года.
Сообщается, что неустойка обойдется клубу в размере около 30 миллионов долларов на весь тренерский штаб Гальярдо, состоявшего из семи специалистов.
Как пишет Marca, пока договор о расторжении не подписан, Гальярдо готовится к тому, чтобы продолжить тренировать команду в новом сезоне.
В прошедшем сезоне «Аль-Иттихад» занял пятую позицию в чемпионате Саудовской Аравии.
30/5=6
6 долларов каждому человеку в Либерии сделают ее самой богатой по уровню жизни? Что?
Все всё понимают с этими сáуди, что туда все едут чисто на бабки, а результат по фигу. Главное — денег рубануть.
Интересно другое. Сауды его отправили в отставку, но бабки так и не заплатили, а он продолжает тренировать, видимо, чтобы у тех не было основания отказаться от выплат (типа тренер бросил команду, за что ему платить). И про это писали ранее, что там те еще любители кинуть на бабки.