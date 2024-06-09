«Ювентусу» предложили Дзаньоло, «Аталанте» и «Фиорентине» хавбек тоже нравится. Николо хочет вернуться в Италию

Николо Дзаньоло может вернуться в Италию.

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, хавбек приостановил переговоры с «Вильярреалом». Он предпочел бы снова поиграть в Серии А.

В последние часы он был предложен «Ювентусу». Также за ситуацией следит «Фиорентина», делавшая запрос по Дзаньоло в январе.

К тому же Николо нравится главному тренеру «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

В последнем сезоне итальянский полузащитник провел 25 игр в АПЛ за «Астон Виллу» и забил 2 гола. Подробно со статистикой принадлежащего «Галатасараю» футболиста можно ознакомиться здесь.