«Ювентусу» предложили Дзаньоло, «Аталанте» и «Фиорентине» хавбек тоже нравится. Николо хочет вернуться в Италию

Теги Аталанта Фиорентина Ювентус Астон Вилла Вильярреал серия А Италия Ла Лига Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Джан Пьеро Гасперини Николо Дзаньоло Футбол

Николо Дзаньоло может вернуться в Италию.

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, хавбек приостановил переговоры с «Вильярреалом». Он предпочел бы снова поиграть в Серии А.

В последние часы он был предложен «Ювентусу». Также за ситуацией следит «Фиорентина», делавшая запрос по Дзаньоло в январе.

К тому же Николо нравится главному тренеру «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

В последнем сезоне итальянский полузащитник провел 25 игр в АПЛ за «Астон Виллу» и забил 2 гола. Подробно со статистикой принадлежащего «Галатасараю» футболиста можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев
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Чтобы Милику в лазарете не скучно было?
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Итальянцам не комфортно в АПЛ что-то, даже Барела помню отказывал Гвардиоле прошлым летом.
ну да, Дзола, Раванелли, Виалли...
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Ответ Amico Megobari
ну да, Дзола, Раванелли, Виалли...
Не спорю, крутые итальянцы в АПЛ тоже были, но объективно говоря их очень мало.
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Зря уходил из Ромы. Видимо надеялся транзитом через Галатасарай попасть в топ клуб, а в итоге присел на лавку в Астон Вилле и потерял в цене. Интересно, кто рискнет подписать игрока после двух крестов
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Итальянцам не комфортно в АПЛ что-то, даже Барела помню отказывал Гвардиоле прошлым летом.
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Гасперини поможет, вот только субъективный фактор маминого сынка Николо может дать о себе знать
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В 98% случаев итальянец вне Серии А всегда проваливается. Это статистика. И редкая итальянская птица долетит до середины Днепра.))
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Зря уходил из Ромы. Видимо надеялся транзитом через Галатасарай попасть в топ клуб, а в итоге присел на лавку в Астон Вилле и потерял в цене. Интересно, кто рискнет подписать игрока после двух крестов
Так он в Роме не играл бы, выпал из обоимы, он стал очень нестабильным, из-за крестов. Выходить на замену ему тяжело, а основным уже не был.
Возможно с годами у него есть шансы стать Аквилани/Кассано для сборной Италии, но сейчас даже не представляю команду где он бы смог играть стабильно в старте.
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Зря уходил из Ромы. Видимо надеялся транзитом через Галатасарай попасть в топ клуб, а в итоге присел на лавку в Астон Вилле и потерял в цене. Интересно, кто рискнет подписать игрока после двух крестов
Его оттуда буквально выгнали. Он не хотел уходить и его продали против его воли.
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Ответ Amalfitano
Его оттуда буквально выгнали. Он не хотел уходить и его продали против его воли.
Не выгоняли его, сам ушёл. Требовал большого повышения оклада, отказывался играть и в итоге потребовал трансфера, в последний день трансферного окна сбежал в Турцию...
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Ответ Amico Megobari
ну да, Дзола, Раванелли, Виалли...
Это было в прошлой жизни. Когда АПЛ были на второстепенных ролях, Серия А был лигой номер 1 в Европе и когда Виалли мог быть играющим тренером.
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