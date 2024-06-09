Златан Ибрагимович: «25 лет назад я сказал, что стану лучшим в мире, многие смеялись. Сейчас я могу сказать – я лучший. Молодое поколение, не бойтесь мечтать по-крупному или опирайтесь на мой путь»

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия болельщики Сборная Швеции по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Златан Ибрагимович призвал шведских игроков опираться на его опыт.

После поражения сборной Швеции со счетом 0:3 от Сербии в товарищеском матче зрители остались, чтобы поблагодарить 42-летнего Ибрагимовича за его заслуги в сборной. На большом экране показали фрагменты из его карьеры, а сам игрок произнес речь.

«Швеция, как оно? Я вижу, что вы скучали по мне. Я тоже скучал.

Надевать футболку сборной Швеции – это самое большое, что может быть. Я носил эту форму с гордостью и любовью. Мне также выпала честь быть капитаном команды. Вау, сейчас у меня мурашки по коже.

С первого дня вы дарили мне любовь, вы поддерживали меня, вы давали мне энергию, вы дарили мне много прекрасных воспоминаний, которые я никогда не забуду. Вы сделали возможным, чтобы я побил рекорд по голам. От всего сердца: большое спасибо», – заявил форвард.

Публика ненадолго прервала речь скандированием «Златан, Златан, Златан», затем он продолжил.

«Молодому поколению я хочу сказать: не бойтесь мечтать по-крупному. Если у вас нет сил мечтать по-крупному – опирайтесь на мой путь и берите из него силу. Я живое доказательство того, что нет ничего невозможного, независимо от того, откуда ты родом.

25 лет назад я сказал, что стану лучшим в мире. Многие смеялись. 25 лет спустя я могу стоять здесь и говорить, что я лучший на все времена.

Надеюсь, вы наслаждались моим путешествием. И я хочу закончить: Швеция, вперед, я люблю тебя», – сказал Ибрагимович.

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ QWertY
Но ты не стал лучшим в мире…
Это лучший в мире не стал Златаном
+64
-10
+54
один из лучших центральных нападающих за всё время со своим уникальным набором физических качеств. Всё верно
+13
0
+13
Великий футболист, за его игрой смотреть было кайф
+15
-4
+11
Но ты не стал лучшим в мире…
+27
-18
+9
Ответ bel01
Большой талант, харизма, много ярких голов. Но даже в десятку величайших футболистов XXI века он не входит. Месси, Хави, Иньеста, Неймар, Пирло, Зидан, тот же Криш, Модрич, Кроос - бесспорно, НАМНОГО более великие футболисты по сумме достижений за карьеру чем самовлюблённый боснийский швед.
Что там делает Неймар? Как парень, который к 30 уже закончил с футболом оказался величавее Златана?
+11
-4
+7
Ответ Сарсен Абдрахманов
Что там делает Неймар? Как парень, который к 30 уже закончил с футболом оказался величавее Златана?
О чем ты с ним ведешь диалог , если он пишет « тот же Криш « , экспертик нашелся))
+3
0
+3
Его самомнение под стать его игре. Но он крут,конечно. Причем как с точки зрения игры, иак и с точки зрения привлечения внимания.
+2
0
+2
Ответ QWertY
Но ты не стал лучшим в мире…
Он имел в виду стать лучшим в мире Ибрагимовичем)
+2
-1
+1
Ответ QWertY
Но ты не стал лучшим в мире…
Ещё как стал, по красоте голов из неожиданных позиций уж точно
+1
0
+1
Ну, признаться честно, если называть лучших футболистов из Швеции, то его имя первым придёт на ум. Как-то...и в топ-клубах играл именно он, а не другие его соотечественники.
Молодец) И даже его эго не мешает в восприятии его как хорошего футболиста
0
0
0
Ответ Den-is
Ну Анелька я бы не ставил в ряд с ними. Что Ибрагимовичу, что Анри не повезло, что в их время играл Роналдиньо. И что люди, оценивающие игроков и выдающие золотые мячи, ценят игроков больше за то, насколько они развлекают публику, а не какой вклад они вносят в победы своей команды
Ну Роналдиньо по таланту может даже сильнейший в истории. Только толку-то от этого, если с его дисциплиной это ни к чему особо не привело?
0
0
0
Ответ Сарсен Абдрахманов
Что там делает Неймар? Как парень, который к 30 уже закончил с футболом оказался величавее Златана?
Златан и рядом не стоит с Неймаром - ни по уровню футбола, ни по завоёванным титулам.
0
0
0
Ответ Михаил Сафонов
Златан был бы более великим без своих высказываний. Очень уж он толсто шутит, особенно в последнее время, когда уже всё. Для меня Бербатов не хуже Златана, просто он не так долго на топ уровне играл и не на хайпе был.
"просто он не так долго на топ уровне играл" дык в этом и смысл. Ибрагимович полтора десятка лет держал топовый уровень игры. Бербатов не хуже играл, да много футболистов с несколькими годами на уровне Златана или выше, но полтора десятка лет в топе - это очень крутой результат
0
0
0
Лучший в мире игрок:
• играя в Барселоне, Милане, Интере, Ювентусе, умудрился ни разу не зацепить ЛЧ
• на уровне сборных также не взял ни одного титула
0
0
0
Интересно было бы на ибру посмотреть в роли тренера. Чеканить умеет, опыт игровой в достатке, харизмы - во.
0
0
0
На Евро зажжет,скриньте!))
0
0
0
У Златана есть золотые мячи из параллельной вселенной
+2
-2
0
Борщит уже, кринж, хотя какое-то время было забавно
+12
-12
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий