Златан Ибрагимович: «25 лет назад я сказал, что стану лучшим в мире, многие смеялись. Сейчас я могу сказать – я лучший. Молодое поколение, не бойтесь мечтать по-крупному или опирайтесь на мой путь»

Златан Ибрагимович призвал шведских игроков опираться на его опыт.

После поражения сборной Швеции со счетом 0:3 от Сербии в товарищеском матче зрители остались, чтобы поблагодарить 42-летнего за его заслуги в сборной. На большом экране показали фрагменты из его карьеры, а сам игрок произнес речь.

«Швеция, как оно? Я вижу, что вы скучали по мне. Я тоже скучал.

Надевать футболку сборной – это самое большое, что может быть. Я носил эту форму с гордостью и любовью. Мне также выпала честь быть капитаном команды. Вау, сейчас у меня мурашки по коже.

С первого дня вы дарили мне любовь, вы поддерживали меня, вы давали мне энергию, вы дарили мне много прекрасных воспоминаний, которые я никогда не забуду. Вы сделали возможным, чтобы я побил рекорд по голам. От всего сердца: большое спасибо», – заявил форвард.

Публика ненадолго прервала речь скандированием «Златан, Златан, Златан», затем он продолжил.

«Молодому поколению я хочу сказать: не бойтесь мечтать по-крупному. Если у вас нет сил мечтать по-крупному – опирайтесь на мой путь и берите из него силу. Я живое доказательство того, что нет ничего невозможного, независимо от того, откуда ты родом.

25 лет назад я сказал, что стану лучшим в мире. Многие смеялись. 25 лет спустя я могу стоять здесь и говорить, что я лучший на все времена.

Надеюсь, вы наслаждались моим путешествием. И я хочу закончить: Швеция, вперед, я люблю тебя», – сказал Ибрагимович.