Кассьерра – лучший футболист «Зенита» в мае-июне. Форвард забил 5 голов «Ахмату» и сделал передачу в матче с «Ростовом»

Матео Кассьерра признан лучшим футболистом «Зенита» в мае-июне.

В мае-июне петербургский клуб провел семь матчей: четыре – в Мир РПЛ, три – в Фонбет Кубке России.

принял участие в шести играх, оформив пента‑трик в матче «Ахматом» (5:1) и отметился результативной передачей во встрече с «Ростовом» (2:1).

Кассьерра стал лучшим бомбардиром минувшего сезона с 21 забитым мячом в 28 играх.