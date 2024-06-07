Кассьерра – лучший футболист «Зенита» в мае-июне. Форвард забил 5 голов «Ахмату» и сделал передачу в матче с «Ростовом»
Матео Кассьерра признан лучшим футболистом «Зенита» в мае-июне.
В мае-июне петербургский клуб провел семь матчей: четыре – в Мир РПЛ, три – в Фонбет Кубке России.
Матео Кассьерра принял участие в шести играх, оформив пента‑трик в матче «Ахматом» (5:1) и отметился результативной передачей во встрече с «Ростовом» (2:1).
Кассьерра стал лучшим бомбардиром минувшего сезона РПЛ с 21 забитым мячом в 28 играх.
Столько, сколько Соболев забил за сезон! )))