Кассьерра – лучший футболист «Зенита» в мае-июне. Форвард забил 5 голов «Ахмату» и сделал передачу в матче с «Ростовом»

Теги Зенит премьер-лига Россия рейтинги Матео Кассьерра Футбол

Матео Кассьерра признан лучшим футболистом «Зенита» в мае-июне.

В мае-июне петербургский клуб провел семь матчей: четыре – в Мир РПЛ, три – в Фонбет Кубке России.

Матео Кассьерра принял участие в шести играх, оформив пента‑трик в матче «Ахматом» (5:1) и отметился результативной передачей во встрече с «Ростовом» (2:1).

Кассьерра стал лучшим бомбардиром минувшего сезона РПЛ с 21 забитым мячом в 28 играх.

5 комментариев
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Wiley Fox, оказывается, меня забанил. Я ему один раз только ответил, ничего обидного там не было. Сейчас опять какую-то наркоманию про Зенит несет.
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Ответ Тралл из Питера
Wiley Fox, оказывается, меня забанил. Я ему один раз только ответил, ничего обидного там не было. Сейчас опять какую-то наркоманию про Зенит несет.
Так это старый трюк мазохиста Вилли Фокса, с утра пасётся на ветках Зенита и страдает, и страдает!
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Ответ Тралл из Питера
Wiley Fox, оказывается, меня забанил. Я ему один раз только ответил, ничего обидного там не было. Сейчас опять какую-то наркоманию про Зенит несет.
Я прям замечал, когда хотел кому-нибудь на что-то ответить, что я в бане у них оказывается. Причём, я не то чтобы на этих людей (если их можно так назвать теперь) внимание обращал, да и сам я по-моему редко что пишу.
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Кассьерра забил 5 голов «Ахмату» | |
Столько, сколько Соболев забил за сезон! )))
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