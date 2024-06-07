Агент Влашича допустил возвращение Николы в РПЛ: «У него отличные воспоминания о России, почему бы не сыграть там снова в случае хорошего предложения?»

Теги ЦСКА Торино премьер-лига Россия серия А Италия агенты Никола Влашич Футбол

Агент Николы Влашича ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в Россию.

– У Влашича отличные воспоминания о России, и почему бы не сыграть там снова в случае хорошего предложения от российского клуба?

Возможно ли, что Влашич вернется в Россию летом?

– В футболе все возможно, но он игрок «Торино», ему трудно отвечать на такие вопросы, – сказал агент полузащитника Тончи Мартич.

Никола Влашич перешел в ЦСКА летом 2018 года из «Эвертона» на правах аренды, а через год армейцы выкупили его за 15,7 миллионов евро. В 2021 году хорват перешел из ЦСКА в «Вест Хэм» за 27 миллионов евро.

В минувшем сезоне Серии А Влашич провел 33 игры, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Его статистика – здесь.

6 комментариев
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А если он опять не будет улыбаться ?
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Зенит опять будет перекупать?
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Не вернется он, по крайней мере, сейчас. В Торино у него все норм, насколько понимаю.
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Вы что шутите зачем этот Иуда нужен который после ухода столько наговорил плохого про ЦСКА.
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Ответ Сергей Лютый
1000 процентов, они на такого г.... как мухи налетают
Влашич очень хорошо начинал в ЦСКА, его любили болельщики. Но потом сник, играл как будто мучился.
Удивительно, что его сейчас может привлечь в Россию? Похоже, в Европе дела пошли не так хорошо, как рассчитывал.
Но, кмк, просто дежурные приятные слова от агента, не более того.
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