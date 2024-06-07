Агент Влашича допустил возвращение Николы в РПЛ: «У него отличные воспоминания о России, почему бы не сыграть там снова в случае хорошего предложения?»

Агент Николы Влашича ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в Россию.

– У Влашича отличные воспоминания о России, и почему бы не сыграть там снова в случае хорошего предложения от российского клуба?

– Возможно ли, что Влашич вернется в Россию летом?

– В футболе все возможно, но он игрок « », ему трудно отвечать на такие вопросы, – сказал агент полузащитника Тончи Мартич.

перешел в летом 2018 года из «Эвертона» на правах аренды, а через год армейцы выкупили его за 15,7 миллионов евро. В 2021 году хорват перешел из ЦСКА в «Вест Хэм» за 27 миллионов евро.

В минувшем сезоне Серии А Влашич провел 33 игры, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Его статистика – здесь.