Агент Влашича допустил возвращение Николы в РПЛ: «У него отличные воспоминания о России, почему бы не сыграть там снова в случае хорошего предложения?»
Агент Николы Влашича ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в Россию.
– У Влашича отличные воспоминания о России, и почему бы не сыграть там снова в случае хорошего предложения от российского клуба?
– Возможно ли, что Влашич вернется в Россию летом?
– В футболе все возможно, но он игрок «Торино», ему трудно отвечать на такие вопросы, – сказал агент полузащитника Тончи Мартич.
Никола Влашич перешел в ЦСКА летом 2018 года из «Эвертона» на правах аренды, а через год армейцы выкупили его за 15,7 миллионов евро. В 2021 году хорват перешел из ЦСКА в «Вест Хэм» за 27 миллионов евро.
В минувшем сезоне Серии А Влашич провел 33 игры, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Его статистика – здесь.
Удивительно, что его сейчас может привлечь в Россию? Похоже, в Европе дела пошли не так хорошо, как рассчитывал.
Но, кмк, просто дежурные приятные слова от агента, не более того.