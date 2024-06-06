ЦСКА и «Зенит» во второй раз разыграют женский Winline Суперкубок России

8 июня в 17:00 на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге состоится матч за Winline Суперкубок России 2024. Болельщиков ждет развлекательная программа, за полчаса до стартового свистка состоится выступление группы CREAM SODA.



На сегодняшний день ЦСКА и «Зенит» провели между собой 15 матчей. Каждая из команд одержала по 6 побед, еще три встречи завершились вничью. Петербурженки не могли взять верх над армейским клубом на протяжении двух лет после своего дебюта в Суперлиге (сезоны 2020-2021 годов).

Первую победу над красно-синими подопечные Ольги Порядиной добыли в марте 2022-го. С этого момента началась другая серия в противостоянии ЦСКА и «Зенита». 8 матчей подряд оба клуба не обыгрывают соперника на своем поле. Прервать серию на «Газпром Арене» 8 июня могут петербургские футболистки (хотя номинально ЦСКА будет хозяином в результате проведения жеребьевки).



В последних шести встречах ЦСКА и «Зенит» напрямую разыграли между собой четыре титула. В ноябре 2022 года и октябре 2023-го команды встречались в финалах Winline Кубка России.



В июне 2023-го они же разыграли на ВЭБ Арене Winline Суперкубок страны. А в заключительном туре Суперлиги-2023 ЦСКА и «Зенит» сыграли золотой матч на стадионе «Новые Химки». Благодаря голам Аны Диаш и Алены Андреевой победу во встрече и чемпионате отпраздновали гости с берегов Невы.



Грядущая встреча на «Газпром Арене» — шестая игра ЦСКА и «Зенита» на стадионах клубов РПЛ. Трижды команды встречались на ВЭБ Арене, по разу — на «Ростех Арене» в Калининграде и на все той же «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Противостояние команд началось с поединка на ВЭБ Арене в августе 2020 года. Тогда ЦСКА в статусе действующего чемпиона обыграл в первом туре дебютанта Суперлиги — 2:1.



Красно-синие удачно играют на больших стадионах — 4 победы над «Зенитом» и одно поражение в Winline Суперкубке-2023 в серии пенальти. Кто победит в этот раз — станет известно 8 июня в Санкт-Петербурге.

В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ» и «Матч Премьер».



Билеты можно приобрести по ссылке.



Карта болельщика для посещения матча не требуется.