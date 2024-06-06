Воспитанник «Зенита» Кирш перейдет в «Динамо» Махачкала на правах аренды

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Илья Кирш перейдет в махачкалинское «Динамо» на правах аренды .

Ранее 19-летний воспитанник «Зенита» находился в аренде в «Ростове». В составе ростовского клуба защитник провел 3 матча в Фонбет Кубке России, не отметившись результативными действиями.

Соглашение с махачкалинским «Динамо» подразумевает аренду с последующим правом выкупа.

По итогам прошедшего сезона махачкалинцы вышли в Мир РПЛ, заняв второе место в Мелбет Первой лиге.

5 комментариев
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Эх, почти Криш
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В молодежке был заметен, выделялся среди сверстников, хорошо, если сможет адаптироваться к взрослому футболу. Надеюсь, в Махачкале получит больше игрового времени, чем в Ростове.
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Ответ Антимосковский
придется жить в одном из самых отсталых регионоы России, сочувствую
но сама Махачкала неплохо выглядит, по крайней мере на фотках.
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