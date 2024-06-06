Воспитанник «Зенита» Кирш перейдет в «Динамо» Махачкала на правах аренды

Илья Кирш перейдет в махачкалинское «Динамо» на правах аренды .

Ранее 19-летний воспитанник « » находился в аренде в «Ростове». В составе ростовского клуба защитник провел 3 матча в Фонбет Кубке России, не отметившись результативными действиями.

Соглашение с махачкалинским « » подразумевает аренду с последующим правом выкупа.



По итогам прошедшего сезона махачкалинцы вышли в Мир , заняв второе место в Мелбет Первой лиге.