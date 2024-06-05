Мбаппе и Кейн – самые дорогие игроки фэнтези Евро-2024 на Спортсе. Сака и Бруну Фернандеш на 0,5 дешевле
На Спортсе скоро стартует фэнтези-турнир по Евро-2024.
Стали известны цены самых дорогих игроков турнира.
Дороже всех форварды Харри Кейн (Англия) и Килиан Мбаппе (Франция) – 9,5.
За 9 в свою команду можно будет приобрести полузащитников Букайо Сака (Англия) и Бруну Фернандеша (Португалия).
Кроме того, англичанин Фил Фоден стоит 8,5.
Старт фэнтези-турнира по Евро-2024 – в ближайшее время.
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