Мбаппе и Кейн – самые дорогие игроки фэнтези Евро-2024 на Спортсе. Сака и Бруну Фернандеш на 0,5 дешевле

На Спортсе скоро стартует фэнтези-турнир по Евро-2024.

Стали известны цены самых дорогих игроков турнира.

Дороже всех форварды (Англия) и ( ) – 9,5.

За 9 в свою команду можно будет приобрести полузащитников Букайо Сака ( ) и Бруну Фернандеша ( ).

Кроме того, англичанин Фил Фоден стоит 8,5.

Старт фэнтези-турнира по Евро-2024 – в ближайшее время.

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