Мбаппе и Кейн – самые дорогие игроки фэнтези Евро-2024 на Спортсе. Сака и Бруну Фернандеш на 0,5 дешевле

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Сборная Португалии по футболу Манчестер Сити Сборная Англии по футболу Сборная Франции по футболу Арсенал Евро-2024 Фэнтези Харри Кейн Бруну Фернандеш Килиан Мбаппе Филип Фоден Букайо Сака Футбол

На Спортсе скоро стартует фэнтези-турнир по Евро-2024.

Стали известны цены самых дорогих игроков турнира.

Дороже всех форварды Харри Кейн (Англия) и Килиан Мбаппе (Франция) – 9,5.

За 9 в свою команду можно будет приобрести полузащитников Букайо Сака (Англия) и Бруну Фернандеша (Португалия).

Кроме того, англичанин Фил Фоден стоит 8,5.

Старт фэнтези-турнира по Евро-2024 – в ближайшее время.

Подписывайтесь на телеграм-канал о фэнтези на Спортсе, чтобы не пропустить анонс

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А по копе будет фэнтези?
+1
0
+1
Беллингем 9, значит?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий