Тренер «Акрона» Тедеев: «Клуб показывает, как правильно развивать футбол в России. За 6 лет проделан гигантский путь»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия болельщики детский футбол Самара-Арена Спорт-Экспресс Акрон Заур Тедеев Футбол

Тренер «Акрона» заявил, что клуб показывает, как надо развивать футбол в России.

– Не все радостно восприняли выход «Акрона» в РПЛ. Некоторые задаются вопросом: зачем такая команда в элитном дивизионе - без своего стадиона, без большой армии болельщиков?

– Мы находимся в одной области с «Крыльями Советов». Будем играть в Самаре. Не считаем, что это не наш стадион. Это наш регион. Конечно, не всегда получается сразу построить свою арену. Но, насколько знаю, руководство клуба вынашивает такой план, понимает: в Тольятти должен быть свой современный стадион!

Однако подчеркну еще раз: «Акрон» – не чужой для Самары клуб. Очень важно, что наша команда оказалась в РПЛ. Ведь «Акрон» показывает, как правильно развивать футбол в России. Очень жаль, что люди, не разобравшись, делают выводы и скептически относятся к нашему клубу. Надо глубже смотреть на вещи!

– Правильный путь развития – это частный клуб и ориентация на свою академию?

– Конечно! Это те сегменты и те вложения, которые позволят футболу в России стать сильнее. «Акрон» за шесть лет проделал гигантский путь. Здесь все абсолютно правильно. Этот клуб – пример того, как надо развивать футбол в нашей стране. Этому надо радоваться! Академия стремится воспитывать игроков для сборной. Что может быть важнее?! – сказал Заур Тедеев

18 комментариев
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Рад за Акрон.
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Самарское дерби... Вот уж чего не ожидал когда-нибудь увидеть в РПЛ!
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Там на официальном сайте Акрона со вчерашнего дня висит новость "Команду покинули 13 игроков". Не очень понимаю, почему её нет на спортсе до сих пор.
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Ответ Циник Петербургский
Самарское дерби... Вот уж чего не ожидал когда-нибудь увидеть в РПЛ!
Крылья—Лада играли в вышке в 90-е.
Это по сути то же самое, Акрон ведь из Тольятти тоже.
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На небесах заплакало от умиления одно Тосно )
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Больше региональных клубов - лучше для России
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Ответ Николай Николаевич
А почему покинули?
не уровень РПЛ
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Все больше склоняюсь что правило стадион в регионе нужно расширить на стадион в федеральном округе. Таким образом и Акрон сможет играть в Самаре и Алания в Грозном.

Не будет форы у некоторых команд, у которых в регионе есть арена и спортивный принцип станет снова во главу угла
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Есть деньги - есть команда, нет денег - нет команды.
Хорошо, что акции Акрона в прошлом году взлетели нереально круто и принесли доп. средства. Хотя бы 2 лет в РПЛ поиграйте, а потом уже размышляйте на тему как.
Видится мне что Акрон и Химки главный претендент на вылет в следующем году.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Крылья—Лада играли в вышке в 90-е. Это по сути то же самое, Акрон ведь из Тольятти тоже.
Да что ты ему объясняешь, его ещё в проекте не было
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Ответ tony
Вот бы еще спонсор денег на стадик нашел. Дело дорогое, но было бы круто тысяч так на 15 и, желательно, с крышей.
так говорят есть стадион по вместимости подходящий, но под РПЛ там много что сделать надо. Но смысла не видят, проще арендовать, все равно болельщиков нет
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Ответ St. Jimmy
Там на официальном сайте Акрона со вчерашнего дня висит новость "Команду покинули 13 игроков". Не очень понимаю, почему её нет на спортсе до сих пор.
Они Мостовым заняты
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Ответ Don Cherry 67
не уровень РПЛ
Как сказать, клубы РПЛ эти игроки кошмарили недурственно)
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Ответ St. Jimmy
Там на официальном сайте Акрона со вчерашнего дня висит новость "Команду покинули 13 игроков". Не очень понимаю, почему её нет на спортсе до сих пор.
А почему покинули?
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С детства за акрон, мне 36
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Главное не повторите путь Тосно, которое кинули частники.
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Вот бы еще спонсор денег на стадик нашел. Дело дорогое, но было бы круто тысяч так на 15 и, желательно, с крышей.
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