Тренер «Акрона» Тедеев: «Клуб показывает, как правильно развивать футбол в России. За 6 лет проделан гигантский путь»
Тренер «Акрона» заявил, что клуб показывает, как надо развивать футбол в России.
– Не все радостно восприняли выход «Акрона» в РПЛ. Некоторые задаются вопросом: зачем такая команда в элитном дивизионе - без своего стадиона, без большой армии болельщиков?
– Мы находимся в одной области с «Крыльями Советов». Будем играть в Самаре. Не считаем, что это не наш стадион. Это наш регион. Конечно, не всегда получается сразу построить свою арену. Но, насколько знаю, руководство клуба вынашивает такой план, понимает: в Тольятти должен быть свой современный стадион!
Однако подчеркну еще раз: «Акрон» – не чужой для Самары клуб. Очень важно, что наша команда оказалась в РПЛ. Ведь «Акрон» показывает, как правильно развивать футбол в России. Очень жаль, что люди, не разобравшись, делают выводы и скептически относятся к нашему клубу. Надо глубже смотреть на вещи!
– Правильный путь развития – это частный клуб и ориентация на свою академию?
– Конечно! Это те сегменты и те вложения, которые позволят футболу в России стать сильнее. «Акрон» за шесть лет проделал гигантский путь. Здесь все абсолютно правильно. Этот клуб – пример того, как надо развивать футбол в нашей стране. Этому надо радоваться! Академия стремится воспитывать игроков для сборной. Что может быть важнее?! – сказал Заур Тедеев.
Это по сути то же самое, Акрон ведь из Тольятти тоже.
Не будет форы у некоторых команд, у которых в регионе есть арена и спортивный принцип станет снова во главу угла
Хорошо, что акции Акрона в прошлом году взлетели нереально круто и принесли доп. средства. Хотя бы 2 лет в РПЛ поиграйте, а потом уже размышляйте на тему как.
Видится мне что Акрон и Химки главный претендент на вылет в следующем году.