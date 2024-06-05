Азар о критике: «Она меня не волнует. Я играл в футбол не для того, чтобы всем угодить»

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Эден Азар Футбол

Эден Азар рассказал о своем отношении к критике.

«Честно говоря, критика меня совсем не волнует! Она больше ранит окружающих тебя людей. Когда ты хоть немного знаменит, ты знаешь, что тебя будут критиковать.

Люди имеют право думать, что хотят. Я играл в футбол не для того, чтобы всем угодить. Я знал, что меня будут критиковать в определенных аспектах. Даже сейчас меня будут критиковать за то, что я говорю. Но это не мешает мне говорить то, что я думаю».

О том, задевала ли его критика со стороны его детей

«Может быть, поначалу. Но потом она меня смешила. Когда они говорили мне, что я играл не очень хорошо, я отвечал им: «Да, вы правы. Вы тоже иногда показываете себя плохо, когда играете в футбол», – сказал бывший полузащитник «Челси» и «Реала» в интервью Sudpresse.

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11 комментариев
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Эден Азар: "Я играл в футбол для того, чтобы вкусно поесть"
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Его что Саша Мостовой укусил?
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Аршавин: здорово бро 🤝
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Азар о бургерах: «Они меня волнуют. Я играл в футбол не для того, чтобы их не есть»
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Ну а кого волнует критика? Человек же существо асоциальное. Ни разу не тщеславное.
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Ответ movvsar@icloud.com
Человек имеет полное право на свою жизнь и не нам с диванов судить его. Человек выбрал семью и завершил карьеру. Хотя мог как модрич или ривалдо играть до 40 лет. Все время тренировки, разъезды, матчи и т.д. Имея столько денег, я тоже предпочел жизнь, вместо футбола.
Мог? Нет, не мог. До 40 лет играют только уникумы с железной волей и характером. Азар талантливая рыхля, такой тип никогда не доиграет до футбольной старости.
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