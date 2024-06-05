Азар о критике: «Она меня не волнует. Я играл в футбол не для того, чтобы всем угодить»

Эден Азар рассказал о своем отношении к критике.

«Честно говоря, критика меня совсем не волнует! Она больше ранит окружающих тебя людей. Когда ты хоть немного знаменит, ты знаешь, что тебя будут критиковать.

Люди имеют право думать, что хотят. Я играл в футбол не для того, чтобы всем угодить. Я знал, что меня будут критиковать в определенных аспектах. Даже сейчас меня будут критиковать за то, что я говорю. Но это не мешает мне говорить то, что я думаю».

О том, задевала ли его критика со стороны его детей

«Может быть, поначалу. Но потом она меня смешила. Когда они говорили мне, что я играл не очень хорошо, я отвечал им: «Да, вы правы. Вы тоже иногда показываете себя плохо, когда играете в футбол», – сказал бывший полузащитник « » и « » в интервью Sudpresse.