«Арсенал» и «Милан» связались с Цыганковым. «Жирона» постарается сохранить украинца

Теги Милан премьер-лига Англия серия А Италия Ла Лига Арсенал возможные трансферы Тоттенхэм Жирона Виктор Цыганков Футбол

Виктор Цыганков может продолжить карьеру в Англии или Италии.

По сведениям As, «Арсенал» и «Милан» связались с окружением полузащитника «Жироны».

Для украинца важно, чтобы его команда участвовала в Лиге чемпионов, поэтому у «Тоттенхэма», тоже заинтересованного в его подписании, шансов существенно меньше, чем у вышеуказанных клубов.

«Жирона» постарается сохранить Цыганкова. Еще зимой она предлагала ему продлить контракт и увеличить сумму отступных, однако договориться не удалось, поскольку игрок заявил о желании сосредоточиться на выступлениях.

В этом сезоне 26-летний футболист провел 30 матчей в Ла Лиге и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев
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в арсенал только не нужно
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+8
Вот что отсутствие гос денег в футболе делает.
Топовое поколение у Украины.
Это не миллиарды пилить на развитие футбола и поля)
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Ответ vw568qybgt
в арсенал только не нужно
Согласен, у Сака он вряд-ли выиграет конкуренцию
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+4
Он не уровень старта нынешнего Арсенала
+5
-2
+3
Ответ Al Al
Вот что отсутствие гос денег в футболе делает. Топовое поколение у Украины. Это не миллиарды пилить на развитие футбола и поля)
ахахахахаа шути еще))) самый богатый олигарх Украины это не гос.деньги) Ну да ну да) и Суркисы тоже одни из богатейших
+5
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25М евро - даже не шара, а бесплатно за такого игрока, если честно
У Милана нет лишних даже 25М, если они не продадут Эрнандеса, или португальца Леао
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Что я думаю по этому трансферу. В принципе - Сака выше уровнем, хотя Цыганков очень далеко никак не днарь и способен играть на трех позициях. И замены Сака - нет. Но главное не это, если Артета собрался играть за все чашки, включая ЛЧ, еще в этом цикле этой команды - ему нужна сильная лавка и глубокая ротация. Сейчас там одни Нельсоны и Нкетии. А он явно собрался - было бы глупо это не сделать, команда на ходу и уже пора… но на сегодня этой лавки нет.
25М за Цыганкова? - я бы сказал заверните еще вчера, и попросил бы их еще продать Мигеля Гутьереса. Но тут будут проблемы - это Сити групп, и они явно будут пихать палки в колеса. Цыганкова покупал Жироне лично Пеп, по наводке через своего брательника. И они явно не будут в восторге усилять Арсенал
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Ответ stas82
Согласен, у Сака он вряд-ли выиграет конкуренцию
Он может играть и слева, и восьмерку - в Жироне он не чистый вингер, как тот же Савиньо, больше игрок полуфланга, справа всю бровку буравит розово волосый бразилец из Сити
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Ответ Rio de Janeiro
Он не уровень старта нынешнего Арсенала
У него и вряд ли получится заиграть в хорошем клубе АПЛ вообще - слишком высокая интенсивность !
Милан другое дело , тут можно рискнуть и попробовать
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