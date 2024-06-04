«Арсенал» и «Милан» связались с Цыганковым. «Жирона» постарается сохранить украинца

Виктор Цыганков может продолжить карьеру в Англии или Италии.

По сведениям As, « » и « » связались с окружением полузащитника «Жироны».

Для украинца важно, чтобы его команда участвовала в Лиге чемпионов, поэтому у « », тоже заинтересованного в его подписании, шансов существенно меньше, чем у вышеуказанных клубов.

« » постарается сохранить Цыганкова. Еще зимой она предлагала ему продлить контракт и увеличить сумму отступных, однако договориться не удалось, поскольку игрок заявил о желании сосредоточиться на выступлениях.

В этом сезоне 26-летний футболист провел 30 матчей в и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.