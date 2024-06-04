«Арсенал» и «Милан» связались с Цыганковым. «Жирона» постарается сохранить украинца
Виктор Цыганков может продолжить карьеру в Англии или Италии.
По сведениям As, «Арсенал» и «Милан» связались с окружением полузащитника «Жироны».
Для украинца важно, чтобы его команда участвовала в Лиге чемпионов, поэтому у «Тоттенхэма», тоже заинтересованного в его подписании, шансов существенно меньше, чем у вышеуказанных клубов.
«Жирона» постарается сохранить Цыганкова. Еще зимой она предлагала ему продлить контракт и увеличить сумму отступных, однако договориться не удалось, поскольку игрок заявил о желании сосредоточиться на выступлениях.
В этом сезоне 26-летний футболист провел 30 матчей в Ла Лиге и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Топовое поколение у Украины.
Это не миллиарды пилить на развитие футбола и поля)
У Милана нет лишних даже 25М, если они не продадут Эрнандеса, или португальца Леао
25М за Цыганкова? - я бы сказал заверните еще вчера, и попросил бы их еще продать Мигеля Гутьереса. Но тут будут проблемы - это Сити групп, и они явно будут пихать палки в колеса. Цыганкова покупал Жироне лично Пеп, по наводке через своего брательника. И они явно не будут в восторге усилять Арсенал
Милан другое дело , тут можно рискнуть и попробовать