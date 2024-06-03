Форвард «Балтики» Энрикес о финале Кубка России: «Матч с «Зенитом» получился намного интереснее финала ЛЧ. Моментов было больше, чем у «Реала» и «Боруссии»

Форвард «Балтики» Анхело Энрикес сравнил финал Кубка России с финалом ЛЧ.

В Суперфинале Фонбет Кубка России « » одержал победу над «Балтикой» со счетом 2:1.

«Я согласен, что наш матч с «Зенитом» получился намного интереснее финала чемпионов. В нашей игре было больше голевых моментов, чем в игре « » и « », – сказал .