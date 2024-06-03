Форвард «Балтики» Энрикес о финале Кубка России: «Матч с «Зенитом» получился намного интереснее финала ЛЧ. Моментов было больше, чем у «Реала» и «Боруссии»

Теги Зенит Боруссия Дортмунд премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Балтика Анхело Энрикес Футбол

Форвард «Балтики» Анхело Энрикес сравнил финал Кубка России с финалом ЛЧ.

В Суперфинале Фонбет Кубка России «Зенит» одержал победу над «Балтикой» со счетом 2:1.

«Я согласен, что наш матч с «Зенитом» получился намного интереснее финала Лиги чемпионов. В нашей игре было больше голевых моментов, чем в игре «Реала» и «Боруссии», – сказал Энрикес.

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43 комментария
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В цирке тоже для некоторых интересней, чем в театре или в музеи.
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Этот чилиец явно сидит на Спортсе
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Да что они курят все? Как это можно вообще сравнивать. Это одно и тоже, что с пацанами во дворе крутой матч сыграть , попить водички и сказать. - ну не хуже чем реал- боруссия
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Детский футбол получается самый интересный
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Безусловно, но и не стоит забывать цену победы в этих турнирах. Поэтому зачастую финалы больших турниров оставляют желать лучшего с точки зрения игры, слишком высока цена ошибки.
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Ответ Manchot
Финал Лиги Чемпионов к сожалению сильно разочаровывает уже второй год подряд. И финалы кубка России нового формата, следующие за главным вроде бы матчем сезона в Европе, действительно выглядят на его фоне очень выгодно. Безусловно, качество футбола в игре таких клубов как Реал и Боруссия или Сити и Интер всегда будет на уровне. Но все дело в том, что ровно такие же матчи, как в двух последних финалах ЛЧ, могли бы быть сыграны например на групповой стадии этого турнира. Вечером в субботу команды не показали ничего, что бы соответствовало статусу важнейшей финальной игры. Боруссия трепыхалась, но никакого напряжения и нерва не чувствовалось - было стойкое ощущение, что Реал все равно спокойно заберет свое, что собственно и случилось. Встреча же в Лужниках, хоть и уступая по некоторому объективно-субъективному "качеству" футбола, тем не менее подарила настоящую интригу: игра шла на три абсолютно разных результата (включая серию пенальти) и выглядела как настоящий финал, несмотря на гораздо более внушительную разницу в классе и статусе соперников. Так что не опускаясь до примитивного уровня ура-патриотизма, мы все же имеем право тихо порадоваться за наш изолированный пока футбол, который дарит иногда сюжеты, куда более захватывающие, чем зарубежные (формально более качественные) аналоги.
Хотелось бы увидеть хоть одно аргументированное возражение от тех, кто поставил дизлайки этому грамотному хорошо сформулированноик тексту
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что такого интересного в сравнении с главным клубным финалом Европы, если практически весь 2й тайм Зенит висел на воротах Латышонка?
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это клиника
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Финал КР: 3 гола
Финал ЛЧ: 2 гола
Вопросы?
+6
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Балтика порадовала. Вот уж действительно кого жаль из тех, кто то вылетает.
+5
-3
+2
Ответ Теория черного лебедя
Этот чилиец явно сидит на Спортсе
Чилиец на чиле уже сидит. Добро пожаловать в лучшую лигу в мире.
+2
0
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А он не думал, что ценность этих трофеев несопоставима? ))
+6
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По такой логике, матчи во дворе, которые заканчиваются со счетом типа 15:12, интереснее всех матчей балтики вместе взятых.
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Ответ virgisbb
Profan!
В чем? В том что очень грамотно написано и не поспоришь ни с одним предложением. Вы же так не можете? Да?
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Ответ LCY
В цирке тоже для некоторых интересней, чем в театре или в музеи.
Вот только перед визитом "некоторых" надо проверить, нет ли в программе кошек.
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Ответ Manchot
Финал Лиги Чемпионов к сожалению сильно разочаровывает уже второй год подряд. И финалы кубка России нового формата, следующие за главным вроде бы матчем сезона в Европе, действительно выглядят на его фоне очень выгодно. Безусловно, качество футбола в игре таких клубов как Реал и Боруссия или Сити и Интер всегда будет на уровне. Но все дело в том, что ровно такие же матчи, как в двух последних финалах ЛЧ, могли бы быть сыграны например на групповой стадии этого турнира. Вечером в субботу команды не показали ничего, что бы соответствовало статусу важнейшей финальной игры. Боруссия трепыхалась, но никакого напряжения и нерва не чувствовалось - было стойкое ощущение, что Реал все равно спокойно заберет свое, что собственно и случилось. Встреча же в Лужниках, хоть и уступая по некоторому объективно-субъективному "качеству" футбола, тем не менее подарила настоящую интригу: игра шла на три абсолютно разных результата (включая серию пенальти) и выглядела как настоящий финал, несмотря на гораздо более внушительную разницу в классе и статусе соперников. Так что не опускаясь до примитивного уровня ура-патриотизма, мы все же имеем право тихо порадоваться за наш изолированный пока футбол, который дарит иногда сюжеты, куда более захватывающие, чем зарубежные (формально более качественные) аналоги.
Финал ЛЧ - это финал ЛЧ...это финал двух команд, которые прошли через весь еврокубковый сезон до конца... и не важно как они туда добрались. Если брать чисто зрелищность и накал финалов за последние сезонов 20 я бы выделил только Милан - Ливерпуль (2005), МЮ- Челси (2008), Бавария-Челси (2012), Реал-Атлетико (2014). Вот в этих матчах лично для меня прям был накал и драйв...Но были ли все остальные финалы плохи - конечно же нет. Все они были интересны по своему и конечно же все они стоят потраченного времени и эмоций. Буду ли я вспоминать как Зенит (за который я болею с 98) в 2024 году обыграл в финале Балтику благодаря голу казаха головой на последних минутах? ...не уверен...Буду ли я помнить эпичные развязки перечисленных выше финалов ЛЧ - всегда.
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Ответ StillInTheGame
третий: Спартак - Динамо было намного круче, чем Реал - Ливерпуль особенно в плане организации мероприятия
Про организацию парижского финала 2022 сказать ничего не могу - не был ни на стадионе, ни около него в тот день.
Но игра Ливерпуля с Реалом тогда очень смотрелась и захватывала - англичане были фаворитом, играли лучше и создали больше моментов, но мадридцы благодаря гениальной игре вратаря и своему непобедимому чемпионскому духу победили.
Это был настоящий финал Лиги Чемпионов.
А вот последние два действительно просели сильно - пожалуй самые разочаровывающие за всю историю ЛЧ в ее нынешнем формате.
Но это не значит, что сама Лига Чемпионов была плоха - четвертьфиналы, например, были все как на подбор в этом году и куда лучше полуфиналов и уж тем более финала.
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Ответ Manchot
Финал Лиги Чемпионов к сожалению сильно разочаровывает уже второй год подряд. И финалы кубка России нового формата, следующие за главным вроде бы матчем сезона в Европе, действительно выглядят на его фоне очень выгодно. Безусловно, качество футбола в игре таких клубов как Реал и Боруссия или Сити и Интер всегда будет на уровне. Но все дело в том, что ровно такие же матчи, как в двух последних финалах ЛЧ, могли бы быть сыграны например на групповой стадии этого турнира. Вечером в субботу команды не показали ничего, что бы соответствовало статусу важнейшей финальной игры. Боруссия трепыхалась, но никакого напряжения и нерва не чувствовалось - было стойкое ощущение, что Реал все равно спокойно заберет свое, что собственно и случилось. Встреча же в Лужниках, хоть и уступая по некоторому объективно-субъективному "качеству" футбола, тем не менее подарила настоящую интригу: игра шла на три абсолютно разных результата (включая серию пенальти) и выглядела как настоящий финал, несмотря на гораздо более внушительную разницу в классе и статусе соперников. Так что не опускаясь до примитивного уровня ура-патриотизма, мы все же имеем право тихо порадоваться за наш изолированный пока футбол, который дарит иногда сюжеты, куда более захватывающие, чем зарубежные (формально более качественные) аналоги.
третий: Спартак - Динамо было намного круче, чем Реал - Ливерпуль

особенно в плане организации мероприятия
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Ответ Topper_Harley_SPB
Финал ЛЧ - это финал ЛЧ...это финал двух команд, которые прошли через весь еврокубковый сезон до конца... и не важно как они туда добрались. Если брать чисто зрелищность и накал финалов за последние сезонов 20 я бы выделил только Милан - Ливерпуль (2005), МЮ- Челси (2008), Бавария-Челси (2012), Реал-Атлетико (2014). Вот в этих матчах лично для меня прям был накал и драйв...Но были ли все остальные финалы плохи - конечно же нет. Все они были интересны по своему и конечно же все они стоят потраченного времени и эмоций. Буду ли я вспоминать как Зенит (за который я болею с 98) в 2024 году обыграл в финале Балтику благодаря голу казаха головой на последних минутах? ...не уверен...Буду ли я помнить эпичные развязки перечисленных выше финалов ЛЧ - всегда.
Я и не говорю, что все финалы были плохи.
Мой любимый - это Милан-Ювентус 2003, если что. Там не было много остроты, но был нерв и напряжение в каждом моменте и движении игроков. На вкус и цвет, как известно...
Но именно два последних финала ЛЧ невыгодно отличаются тем, что в них был явный фаворит, который выигрывал по самому уныло-предсказуемому сценарию, когда андердог вроде бы сопротивляется, но получает гол к 75 минуте, и все на этом заканчивается. Даже разгром Ювентуса в 2017 не наводил такой тоски.
Я не говорю, что Лига Чемпионов сама по себе плоха в последние годы или что европейский футбол в кризисе. Просто так совпало, что решающие и наиболее интересные матчи были сыграны на предшествующих финалу стадиях.
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Ответ Manchot
Финал Лиги Чемпионов к сожалению сильно разочаровывает уже второй год подряд. И финалы кубка России нового формата, следующие за главным вроде бы матчем сезона в Европе, действительно выглядят на его фоне очень выгодно. Безусловно, качество футбола в игре таких клубов как Реал и Боруссия или Сити и Интер всегда будет на уровне. Но все дело в том, что ровно такие же матчи, как в двух последних финалах ЛЧ, могли бы быть сыграны например на групповой стадии этого турнира. Вечером в субботу команды не показали ничего, что бы соответствовало статусу важнейшей финальной игры. Боруссия трепыхалась, но никакого напряжения и нерва не чувствовалось - было стойкое ощущение, что Реал все равно спокойно заберет свое, что собственно и случилось. Встреча же в Лужниках, хоть и уступая по некоторому объективно-субъективному "качеству" футбола, тем не менее подарила настоящую интригу: игра шла на три абсолютно разных результата (включая серию пенальти) и выглядела как настоящий финал, несмотря на гораздо более внушительную разницу в классе и статусе соперников. Так что не опускаясь до примитивного уровня ура-патриотизма, мы все же имеем право тихо порадоваться за наш изолированный пока футбол, который дарит иногда сюжеты, куда более захватывающие, чем зарубежные (формально более качественные) аналоги.
Profan!
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Ответ Dan Boyle
что такого интересного в сравнении с главным клубным финалом Европы, если практически весь 2й тайм Зенит висел на воротах Латышонка?
Интрига?
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Ответ Дмитрий Никитин
А в высказывании нет ничего про ценность. Вы написали невероятную банальность, да для Кубка любой страны справедливо. Имелась ввиду зрелищность и количество опасных моментов.
Так что значит зрелищность??? Парни юниоры тоже в зале показывают зрелищную игру...Готов ли я такие игры смотреть взамен еврокубковых матчей топовых игроков? Конечно же нет. Порой зрелищность финалов уходит на 2 план....так как цена ошибки очень высока.
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Ответ Topper_Harley_SPB
А он не думал, что ценность этих трофеев несопоставима? ))
А в высказывании нет ничего про ценность. Вы написали невероятную банальность, да для Кубка любой страны справедливо. Имелась ввиду зрелищность и количество опасных моментов.
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Ответ Topper_Harley_SPB
А он не думал, что ценность этих трофеев несопоставима? ))
Лично для него она несопоставима в обратную сторону. И правильно: одно дело - смотреть на все со стороны, другое - иметь возможность самому этот трофей выиграть.
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Бред, конечно, но вчера, будучи на матче, в перерыве смотрел на разминку запасных, этого игрока не знал, с мячом просто вау обращается, потом по номеру узнал что это Энрикес, круто, что команды из нижней части таблицы находят возможности подписать таких игроков
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Класс команд просто выше.
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Для него финал КР интереснее чем мяч пинать на пасбищах Патагонии.
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В принципе, наверное не стыдно за финал перед зрителями в Бразилии и тех стран европы где показывали этот матч.
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мазохисты приходят сюда чтобы, получить по соплям, сказать ненавижу и получить удовольствие...
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четко и по делу.
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