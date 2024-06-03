Форвард «Балтики» Энрикес о финале Кубка России: «Матч с «Зенитом» получился намного интереснее финала ЛЧ. Моментов было больше, чем у «Реала» и «Боруссии»
Форвард «Балтики» Анхело Энрикес сравнил финал Кубка России с финалом ЛЧ.
В Суперфинале Фонбет Кубка России «Зенит» одержал победу над «Балтикой» со счетом 2:1.
«Я согласен, что наш матч с «Зенитом» получился намного интереснее финала Лиги чемпионов. В нашей игре было больше голевых моментов, чем в игре «Реала» и «Боруссии», – сказал Энрикес.
Финал ЛЧ: 2 гола
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Но игра Ливерпуля с Реалом тогда очень смотрелась и захватывала - англичане были фаворитом, играли лучше и создали больше моментов, но мадридцы благодаря гениальной игре вратаря и своему непобедимому чемпионскому духу победили.
Это был настоящий финал Лиги Чемпионов.
А вот последние два действительно просели сильно - пожалуй самые разочаровывающие за всю историю ЛЧ в ее нынешнем формате.
Но это не значит, что сама Лига Чемпионов была плоха - четвертьфиналы, например, были все как на подбор в этом году и куда лучше полуфиналов и уж тем более финала.
особенно в плане организации мероприятия
Мой любимый - это Милан-Ювентус 2003, если что. Там не было много остроты, но был нерв и напряжение в каждом моменте и движении игроков. На вкус и цвет, как известно...
Но именно два последних финала ЛЧ невыгодно отличаются тем, что в них был явный фаворит, который выигрывал по самому уныло-предсказуемому сценарию, когда андердог вроде бы сопротивляется, но получает гол к 75 минуте, и все на этом заканчивается. Даже разгром Ювентуса в 2017 не наводил такой тоски.
Я не говорю, что Лига Чемпионов сама по себе плоха в последние годы или что европейский футбол в кризисе. Просто так совпало, что решающие и наиболее интересные матчи были сыграны на предшествующих финалу стадиях.