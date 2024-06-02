Кьеллини об Италии в ЛЧ: «Нужно немного удачи, «Интеру» не повезло в этом году – они заслужили победу над «Атлетико». Скоро итальянский клуб выиграет турнир, надеюсь»

Джорджо Кьеллини считает, что вскоре итальянский клуб может выиграть ЛЧ.

– Когда мы увидим, как итальянский клуб выиграет Лигу чемпионов?

– Это не займет много времени. « » в этом году не повезло: они заслуживали победу над « ».

Нам нужно немного удачи. Мы не в первых рядах, но надеемся, что итальянская команда сможет скоро одержать победу в чемпионов, – сказал бывший игрок «Ювентуса» и сборной Италии.