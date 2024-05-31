Гудьонсен о Моуринью и Гвардиоле: «Жозе парковал автобус, едва поведя в счете, а Пеп требовал забивать шестой гол. У Жозе было высокомерие, он практиковал кое-какие темные искусства»
Эйдур Гудьонсен рассказал, похожи ли Жозе Моуринью и Пеп Гвардиола.
«Тренерский стиль? Не слишком. Характер? Совершенно разный. У Жозе было высокомерие, он был готов говорить откровенно и биться за свою команду. Он практиковал кое-какие темные искусства и был одержим деталями, не связанными с игрой напрямую.
Пеп больше был зациклен на чистом футболе, Жозе – сугубо на результатах. Моуринью парковал автобус, едва поведя в счете, а Гвардиола требовал забить четвертый, пятый, даже шестой гол», – сказал бывший полузащитник «Челси» и «Барселоны».
А ты как из палаты выбрался-то?
6 АПЛ + 3 ЛаЛиги + 3 ЛЧ
это меньше чем
3 АПЛ + 1 ЛаЛига + 2 ЛЧ
Не говоря уже про многочисленные кубки и суперкубки, которых, естественно, больше у Пепа
А извини, забыл про кубок Лиги Конференций. Тогда автобусник конечно сильнее человека который взял 6/8 сезонов АПЛ
На самом деле я к Пепу отлично отношусь, но в отношении него всегда будет недосказанность, из-за того, что он тренировал только топ-клубы с великолепными составами и обширными финансовыми ресурсами.
Гений. Миллиардер. Шут. Переводчик.
Когда у тру фанов Реала спрашивают, как относитесь к Жозе то все выражают респект и благодарят за его работу. Это он заложил и был прародителем успехов Реала с Зиданом уже.