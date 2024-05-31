Гудьонсен о Моуринью и Гвардиоле: «Жозе парковал автобус, едва поведя в счете, а Пеп требовал забивать шестой гол. У Жозе было высокомерие, он практиковал кое-какие темные искусства»

Теги Челси Жозе Моуринью Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Эйдур Гудьонсен Ла Лига Пеп Гвардиола Футбол

Эйдур Гудьонсен рассказал, похожи ли Жозе Моуринью и Пеп Гвардиола.

«Тренерский стиль? Не слишком. Характер? Совершенно разный. У Жозе было высокомерие, он был готов говорить откровенно и биться за свою команду. Он практиковал кое-какие темные искусства и был одержим деталями, не связанными с игрой напрямую.

Пеп больше был зациклен на чистом футболе, Жозе – сугубо на результатах. Моуринью парковал автобус, едва поведя в счете, а Гвардиола требовал забить четвертый, пятый, даже шестой гол», – сказал бывший полузащитник «Челси» и «Барселоны».

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31 комментарий
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пеп на порядок сильнее как тренер чем моур.
+35
-19
+16
Ответ Topwintop
Комментарий скрыт
Чистая правда
+22
-12
+10
Ответ Topwintop
Комментарий скрыт
Так почему этот топ тренер тренируют клубы лиги Европы и постоянно его увольняют?
+8
-4
+4
Ответ Дима
это ты определил по его работе в МС, Баварии и Барсе с МессиХавиИниестой? осталось закрепить это утверждение работой в ПСЖ
Так если одного зовут в самые сочные проекты, а другой не тянет проекты рангом ниже, то это показатель, наверное? Это как челу с зарплатой миллион в месяц сказать пойти на завод работать за 50 тысяч. Чтоб доказать кому-то в комментариях. Были времена когда Моур показывал чудеса, только развиваться он не хочет. ЧСВ от победителя выглядит интересно и свежо, каким и был Моур большую часть карьеры, а сейчас это выглядит нелепо (для всех кроме его фанов, они то готовы до конца сходить с ума)
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Ответ Jurgen Klinsmann
пеп на порядок сильнее как тренер чем моур.
Не уверен, что Пеп смог бы победить в ЛЧ с теми Порту и Интером. Он с Баварией не смог, да и с МС при неограниченных ресурсах всего один раз.
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Ответ Redhead One
В плане всеобщего влияния на футбол - да, в плане личных достижений Моур выше. Требл с Интером и суперуспехи с Порту кто-то может переплюнуть в современном футболе? Сильно сомневаюсь. Этот же Маур в прайме сначала вынес Барсу в ЛЧ с Интером, а потом и чемпионат из-под носа Пепа
> да, в плане личных достижений Моур выше
А ты как из палаты выбрался-то?

6 АПЛ + 3 ЛаЛиги + 3 ЛЧ
это меньше чем
3 АПЛ + 1 ЛаЛига + 2 ЛЧ

Не говоря уже про многочисленные кубки и суперкубки, которых, естественно, больше у Пепа

А извини, забыл про кубок Лиги Конференций. Тогда автобусник конечно сильнее человека который взял 6/8 сезонов АПЛ
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Ответ Pertinax Gandi
Такой дуб как ты только при Мауре и мог заиграть. Поэтому и приходилось строить такую тактику.
Бедный Моур, в Реале и Интере с одними ’дуболомами’ по красной цене работал , не то что Гвардиола в Барсе ....... с большей частью состава выходцев из местной академии
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Ответ Дима
ну в Реале Жозе был хорош. В 1/2 Баварии проиграли по пенальти только из-за промаха Рамоса, а ЛаЛигу просто прошел как отец. Когда у тру фанов Реала спрашивают, как относитесь к Жозе то все выражают респект и благодарят за его работу. Это он заложил и был прародителем успехов Реала с Зиданом уже.
Это я иронизирую, что для признания Пепа ему нужно потренировать Реал, ещё один безоговорочный гранд.
На самом деле я к Пепу отлично отношусь, но в отношении него всегда будет недосказанность, из-за того, что он тренировал только топ-клубы с великолепными составами и обширными финансовыми ресурсами.
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Ответ Дима
это ты определил по его работе в МС, Баварии и Барсе с МессиХавиИниестой? осталось закрепить это утверждение работой в ПСЖ
Как интересно получается. Все тренеры стремятся работать в топ-клубах, а Пепа упрекают за то, что он работал только в супер клубах. Может все-таки дело в том, что он лучше других? Как-то у Анчелотти не очень получилось в баварии, как и у Тухеля. Да вообще у всех топ-тренеров есть неудачи или даже провалы в карьере. У Пепа главная «неудача» это 3 место в первый сезон в апл
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Ответ SpilightTwarkle
Не уверен, что Пеп смог бы победить в ЛЧ с теми Порту и Интером. Он с Баварией не смог, да и с МС при неограниченных ресурсах всего один раз.
А Моур с Реалом не смог и дальше ни с кем не смог, облажавшись везде где был
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Оба высококлассные тренеры. Но Моуриньо не умеет делать того, что Гвардиола умеет лучше всех. Ставить позиционную атаку.
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Что за кое-какие темные искусства
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Многие забывают, что Жозе в чемпионскую команду приходил только однажды, хотя клубов у него было огого сколько и в 7/8 случаев он что-то выигрывал.
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Единственное, что Моуриньо умеет ставить – автобус. И, даже если не брать во внимание количество титулов, успехи и провалы(для сравнения)обоих, при прочих равных(хотя это далеко не равные тренеры даже чисто по титулам на бумаге, развитию молодых игроков, ракрытию талантов и т.д. Как можно смотреть на команды Моуриньо?) Футбол - это шоу. Развлечение. Как можно получать удовольствие от того, что делает португалец... Просто заставляет команды сидеть в глухой защите. Ладно бы он так делал с каким-нибудь Бёрнли в АПЛ, но он же делает это с командами, которые играют в еврокубках и стабильно находятся в топ-5 своих лиг. Жозе в резюме надо писать: Автобус, посредственный результат, полный провал на следующий сезон и увольнение с компенсацией.
Гений. Миллиардер. Шут. Переводчик.
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Ответ Jurgen Klinsmann
пеп на порядок сильнее как тренер чем моур.
Да и поэтому жозе это чел который привел порту к победе в лч , и забрал требл с интером во времена гегемонии прайм барселоны , а другой не смог выиграл лч даже с Баварией )
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Ответ Дима
это ты определил по его работе в МС, Баварии и Барсе с МессиХавиИниестой? осталось закрепить это утверждение работой в ПСЖ
В Реале... 🙂
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Ответ SpilightTwarkle
В Реале... 🙂
ну в Реале Жозе был хорош. В 1/2 Баварии проиграли по пенальти только из-за промаха Рамоса, а ЛаЛигу просто прошел как отец.
Когда у тру фанов Реала спрашивают, как относитесь к Жозе то все выражают респект и благодарят за его работу. Это он заложил и был прародителем успехов Реала с Зиданом уже.
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настало время охренительных историй.
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"Тёмное искусство" - это чёрная магия что ли ?
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