Гудьонсен о Моуринью и Гвардиоле: «Жозе парковал автобус, едва поведя в счете, а Пеп требовал забивать шестой гол. У Жозе было высокомерие, он практиковал кое-какие темные искусства»

Эйдур Гудьонсен рассказал, похожи ли Жозе Моуринью и Пеп Гвардиола.

«Тренерский стиль? Не слишком. Характер? Совершенно разный. У Жозе было высокомерие, он был готов говорить откровенно и биться за свою команду. Он практиковал кое-какие темные искусства и был одержим деталями, не связанными с игрой напрямую.

Пеп больше был зациклен на чистом футболе, Жозе – сугубо на результатах. Моуринью парковал автобус, едва поведя в счете, а требовал забить четвертый, пятый, даже шестой гол», – сказал бывший полузащитник « » и «Барселоны».