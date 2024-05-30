Спиридонов об РПЛ: «Хотел бы видеть чемпионом кого угодно, только не «Зенит». Думаю, это мнение всей страны, не только мое»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Алексей Спиридонов Гильермо Абаскаль Футбол

Алексей Спиридонов высказался об итогах сезона Мир РПЛ.

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд, набрав 57 очков. Вторую строчку занял «Краснодар», третью – «Динамо». 

«Я бы хотел видеть чемпионом кого угодно, только не «Зенит». Думаю, что это не только мое мнение, а мнение всей страны. Даже болельщики ЦСКА мне говорили, что в чемпионской гонке болели за «Динамо».

Что касается «Спартака», то, как по мне, Абаскаля нужно было увольнять после фразы «стартовый состав подсказывает мне Бог». Это клиника.

Руководство его явно передержало на посту», – сказал российский волейболист и болельщик «Спартака» в программе «Потерянные очки Вани Новосельцева» на телеканале 2х2.

39 комментариев
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Ну поплачь ещё
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Всю страну опрашивал ?😅
Балабол !
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Болельщик Спартака , вещающий от имени " Всей Страны"- вот где " клиника"!
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..."сказал российский волейболист и болельщик «Спартака»"...
Вот и всё встало на свои места. Болелы СМ любят за всю страну вещать. Что делать. Мания величия - серьёзная вещь.
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Не знаю кто такой Спридонов. Похоже, очередной всероссиянин.
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Ответ Зелёный гопник
Всю страну опрашивал ?😅 Балабол !
Вот зря Вы так. Вполне возможно, что после веществ, поставляемых легендарным спартаковским поставщиком Промесом, голоса "всей страны" сами звучат в голове ;)
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Болельщиком спартака не от большого ума становятся.
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Если спартач открыл рот и там нет еды, значит он будет говорит за всю страну.
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Если говорит за всех - значит, идиот. База!)
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Очередной... Тридцать тысяч на стадионе собрать не могут, а всё норовят от имени всей страны что-нибудь ляпнуть.
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Ну и берега у спиридоновской «всей страны»! Одной извилиной можно охватывать.
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"Даже болельщики ЦСКА"
Самое дно, штоль, эти болельщики?
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Очередной всестранец 😎
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Человек заболел. Вызывайте скорую.
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Быдло
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Нет не всей в Питере думают по другому
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Ну не вся страна, а только те кто спиртным злоупотребляет.
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Как же их корежит всех. Праздник какой-то!
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Очередной наброс на вентилятор от ярого фаната спартачка. Как же они страдают. Приятно)
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Сказал непонятный чел на всю страну...
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Ответ Павел Ермаков
Абсолютно прав.Есть Россия,включая Москву.И есть отдельный город спб.Зло должно быть наказано.
Эти сказки про зло уже настолько неактуальны,что впечатлить могут уже только совсем скудных разумом личностей.
Типа тебя и Спиридонова,например))
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Большая просьба не говорить за всю страну.....
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У Вас там очередь что-ли, из тех, кто не спит и не уснёт пока какую -нибудь гадость про Зенит и его заслуженное чемпионство, не скажет? облезете скоро, нельзя так😂
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Ответ mihail.gvozdev2020
Человек заболел. Вызывайте скорую.
Он и не поправлялся.
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Ответ Павел Ермаков
Абсолютно прав.Есть Россия,включая Москву.И есть отдельный город спб.Зло должно быть наказано.
Диагноз..., теперь уже у каждого спартача.
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Дело было у вокзала.
"Страной" кобылу бабка звала.
Страна не возражала.
Страна заржала...
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Ответ mean machine/
Болельщиком спартака не от большого ума становятся.
Кто так пишет сам небольшого ума, раз нормально общаться не может
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Ответ ZarvuR2020
Если спартач открыл рот и там нет еды, значит он будет говорит за всю страну.
Такие болелы есть у всех клубов, которые любят говорить за всю страну
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Ответ Павел Ермаков
Комментарий скрыт
Да и то... Если б не файн айди, то безусловно на Спартак, как и раньше, гораздо больше народу ходило. Честно говоря, не понимаю толк в этой продолжающейся забастовке. Понятно дело держать слово, когда это в пользу команде. Ну а когда ежу понятно что его уже не отменят, то пора б уже прекратить это. Да и не надо забывать про стадик с крышей в Питере. Понятное дело, что это немалый плюс для посещения стадика.
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Ответ dizel4466
Большая просьба не говорить за всю страну.....
А они не умеют!
Здесь десятилетиями от "всей страны" вещают.
Видимо, такие "великие".
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