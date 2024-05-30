Спиридонов об РПЛ: «Хотел бы видеть чемпионом кого угодно, только не «Зенит». Думаю, это мнение всей страны, не только мое»
Алексей Спиридонов высказался об итогах сезона Мир РПЛ.
«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд, набрав 57 очков. Вторую строчку занял «Краснодар», третью – «Динамо».
«Я бы хотел видеть чемпионом кого угодно, только не «Зенит». Думаю, что это не только мое мнение, а мнение всей страны. Даже болельщики ЦСКА мне говорили, что в чемпионской гонке болели за «Динамо».
Что касается «Спартака», то, как по мне, Абаскаля нужно было увольнять после фразы «стартовый состав подсказывает мне Бог». Это клиника.
Руководство его явно передержало на посту», – сказал российский волейболист и болельщик «Спартака» в программе «Потерянные очки Вани Новосельцева» на телеканале 2х2.
Балабол !
Вот и всё встало на свои места. Болелы СМ любят за всю страну вещать. Что делать. Мания величия - серьёзная вещь.
Самое дно, штоль, эти болельщики?
Типа тебя и Спиридонова,например))
"Страной" кобылу бабка звала.
Страна не возражала.
Страна заржала...
Здесь десятилетиями от "всей страны" вещают.
Видимо, такие "великие".