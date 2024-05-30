Спиридонов об РПЛ: «Хотел бы видеть чемпионом кого угодно, только не «Зенит». Думаю, это мнение всей страны, не только мое»

Алексей Спиридонов высказался об итогах сезона Мир РПЛ.

« » стал чемпионом России в шестой раз подряд, набрав 57 очков. Вторую строчку занял «Краснодар», третью – « ».

«Я бы хотел видеть чемпионом кого угодно, только не «Зенит». Думаю, что это не только мое мнение, а мнение всей страны. Даже болельщики ЦСКА мне говорили, что в чемпионской гонке болели за «Динамо».

Что касается «Спартака», то, как по мне, нужно было увольнять после фразы «стартовый состав подсказывает мне Бог». Это клиника.

Руководство его явно передержало на посту», – сказал российский волейболист и болельщик « » в программе «Потерянные очки Вани Новосельцева» на телеканале 2х2.