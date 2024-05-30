«Ред Булл» станет титульным спонсором «Лидса» в следующем сезоне. Компания приобрела миноритарную долю акций клуба
«Ред Булл» станет спонсором «Лидса» в следующем сезоне.
Как передает The Athletic, компания приобрела миноритарную долю акций клуба – переговоры о сделке велись в течение некоторого времени. С сезона-2024/25 «Ред Булл» станет титульным спонсором «Лидса». При этом сумма сделки не называется.
Отмечается, что сделка не подразумевает наличие представителей «Ред Булл» в совете директоров «Лидса». Также не планируется обсуждать смену названия клуба или стадиона и изменение клубных цветов.
По итогам сезона-2023/24 «Лидс» занял 3-е место в Чемпионшипе, набрав 90 очков, но уступил «Саутгемптону» в финале плей-офф за право выступать в АПЛ.
Каждый болельщик в форме Лидс это реклама
Для этого они и заходят
Ну и вливания будут немаленькие
Для обеих сторон это вин-вин ситуация, особенно если Лидс вернется в АПЛ.
Могли бы ссылку и на официальный сайт дать