«Ред Булл» станет титульным спонсором «Лидса» в следующем сезоне. Компания приобрела миноритарную долю акций клуба

Теги премьер-лига Англия бизнес Лидс чемпионшип Ред Булл (организация) Футбол

«Ред Булл» станет спонсором «Лидса» в следующем сезоне.

Как передает The Athletic, компания приобрела миноритарную долю акций клуба – переговоры о сделке велись в течение некоторого времени. С сезона-2024/25 «Ред Булл» станет титульным спонсором «Лидса». При этом сумма сделки не называется.

Отмечается, что сделка не подразумевает наличие представителей «Ред Булл» в совете директоров «Лидса». Также не планируется обсуждать смену названия клуба или стадиона и изменение клубных цветов.

По итогам сезона-2023/24 «Лидс» занял 3-е место в Чемпионшипе, набрав 90 очков, но уступил «Саутгемптону» в финале плей-офф за право выступать в АПЛ.

12 комментариев
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Круто же). Рад за Лидс
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Ещё бы заиграл как следует, чтобы оправдать спонсора 🫤🫤🫤
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Очень интересно смотреть красных быков в АПЛ. Думаю им по силам купить какой-нибудь Саутгемптон или Форест.
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У Лидса фан база такая,что им и не нужно менять эмблему или название
Каждый болельщик в форме Лидс это реклама
Для этого они и заходят
Ну и вливания будут немаленькие
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Интересная история
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Рад за Лидс им светит Хорошое существования
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С таким спонсором Лидс получит дополнительные деньги на развитие клуба, Ред Булл получил помимо своей футбольной империи в копилку готовый бренд с историей, в котором не нужно что-либо менять.

Для обеих сторон это вин-вин ситуация, особенно если Лидс вернется в АПЛ.
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Уже официально подтвердили
Могли бы ссылку и на официальный сайт дать
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Ждем подъем Лидса. Вливания Ред Булла незаметно не пройдут.
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Ответ Enotaz24
Круто же). Рад за Лидс
Нормальный так спонсор 👍👍👍
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Ответ Enotaz24
Круто же). Рад за Лидс
А Лидс что не вышел в премьер лигу 🤔🤔🤔
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Ответ ман сити фейк
Очень интересно смотреть красных быков в АПЛ. Думаю им по силам купить какой-нибудь Саутгемптон или Форест.
А они как вышли или нет в АПЛ
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