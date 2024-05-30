«Ред Булл» станет титульным спонсором «Лидса» в следующем сезоне. Компания приобрела миноритарную долю акций клуба

«Ред Булл» станет спонсором «Лидса» в следующем сезоне.

Как передает The Athletic, компания приобрела миноритарную долю акций клуба – переговоры о сделке велись в течение некоторого времени. С сезона-2024/25 «Ред Булл» станет титульным спонсором «Лидса». При этом сумма сделки не называется.

Отмечается, что сделка не подразумевает наличие представителей «Ред Булл» в совете директоров «Лидса». Также не планируется обсуждать смену названия клуба или стадиона и изменение клубных цветов.

По итогам сезона-2023/24 «Лидс» занял 3-е место в Чемпионшипе, набрав 90 очков, но уступил «Саутгемптону» в финале плей-офф за право выступать в АПЛ.