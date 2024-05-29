Джеррард о работе в Саудовской Аравии: «Деньги не были единственной причиной, миллион процентов. Они на третьем месте. Я был финансово обеспечен уже давно»

Стивен Джеррард объяснил решение поработать в Саудовской Аравии.

«Я был финансово обеспечен уже давно. Так что я приехал в Саудовскую Аравию не из-за денег. Повлияли ли они частично на мое решение? Да. Были ли они единственной причиной? Нет, миллион процентов.

Я принимал все решения, отталкиваясь от таких аспектов: семья, футбольный проект и, на третьем месте, деньги.

Я долгое время был в Ливерпуле. Я хотел перемен. Я хочу думать после завершения карьеры: «Я пробовал разные вещи. Я не просто искал безопасности. Я не оставался в своей зоне комфорта».

Я хочу принимать нестандартные решения. Я хочу бросить вызов самому себе. То же самое касается и моих детей», – сказал главный тренер « ».