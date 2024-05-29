Джеррард о работе в Саудовской Аравии: «Деньги не были единственной причиной, миллион процентов. Они на третьем месте. Я был финансово обеспечен уже давно»

Теги Стивен Джеррард высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттифак деньги Футбол

Стивен Джеррард объяснил решение поработать в Саудовской Аравии.

«Я был финансово обеспечен уже давно. Так что я приехал в Саудовскую Аравию не из-за денег. Повлияли ли они частично на мое решение? Да. Были ли они единственной причиной? Нет, миллион процентов.

Я принимал все решения, отталкиваясь от таких аспектов: семья, футбольный проект и, на третьем месте, деньги. 

Я долгое время был в Ливерпуле. Я хотел перемен. Я хочу думать после завершения карьеры: «Я пробовал разные вещи. Я не просто искал безопасности. Я не оставался в своей зоне комфорта».

Я хочу принимать нестандартные решения. Я хочу бросить вызов самому себе. То же самое касается и моих детей», – сказал главный тренер «Аль-Иттифака». 

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9 комментариев
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Понятное дело, что поехал в первую очередь лично посмотреть как там соблюдаются права человека, а деньги на 10-м месте.
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"Я принимал все решения, отталкиваясь от таких аспектов: семья, футбольный проект и, на третьем месте, деньги".

Решил, что семье будет лучше жить в СА, чем в родной Англии? Да и какой может быть футбольный проект в СА?
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Конечно деньги это не главная причина. А вот Очень Много Денег уже тянет на главную причину.
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Ага, погода и климат мягкие и люди вокруг приятные и архитектура…. Кто бы не хотел уже внуков обеспечить…
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Причина поехать в СА может быть только одна из двух: 1. Деньги 2. Ты донный тренер и в приличные чемпионаты тебя не приглашают. Первую причину Джеррард отрицает...
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а что ж на 1 и 2 месте?
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Ну-ну
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Ну к чему это лицемерие? Деньги и деньги подумаешь. Ты ж не убиваешь за них, а тренируешь просто. Не из-за денег можно пойти в какой-нибудь Ноттс Каунти и попытаться развить маленький клуб
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Конечно деньги нужны но точно уж не на первом месте. Эсть неизлечимые болезни даже млны непомагает. У Виланова небыло денег на лечение?
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