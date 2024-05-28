Осинькин об интересе к игрокам «Крыльев»: «Хотелось бы встать на один уровень с топ-клубами, чтобы нашими ребятами интересовались меньше. Всегда хочется стабильности в команде»
Игорь Осинькин высказался об интересе клубов Мир РПЛ к игрокам «Крыльев Советов».
«Обижаться на то, что «Крылья Советов» считают поставщиком футболистов для топ-клубов РПЛ, никакого смысла нет. Я всегда говорю, что хотелось бы стабильности в команде. Но все-таки, когда у нас футболисты растут, когда они становятся востребованы топ-клубами, это и радует тоже.
Хотелось бы, чтобы «Крылья» сделали такие шаги вперед, чтобы меньшее количество клубов могли интересоваться нашими ребятами, потому что мы встанем на один уровень с ними», – сказал главный тренер «Крыльев Советов».