Казарцев назначен на 1-й стыковой матч «Урала» и «Акрона», Безбородов – на ответную игру. Левников обслужит первый матч «Пари НН» с «Арсеналом», Кукуян – ответный
РФС назначил арбитров на стыковые матчи за право играть в Мир РПЛ.
Первые матчи (среда, 29 мая):
«Урал» – «Акрон»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Рашид Абусуев; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Алексей Резников.
«Пари НН» – «Арсенал»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Артем Чистяков; AВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гвардис.
Ответные матчи (суббота, 1 июня):
«Акрон» – «Урал»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Александр Колобаев.
«Арсенал» – «Пари НН»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Алексей Ширяев; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Павел Шадыханов; AВАР – Артем Любимов; инспектор – Сергей Мацюра.
Лондонский Арсенал против Пари
А вот Тула может такой Парин победить
Странно, что ещё Серёжу Иванова и Мешкова не задействовали. Видимо, финалом Кубка премируют )