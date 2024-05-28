Казарцев назначен на 1-й стыковой матч «Урала» и «Акрона», Безбородов – на ответную игру. Левников обслужит первый матч «Пари НН» с «Арсеналом», Кукуян – ответный

Теги Ян Бобровский премьер-лига Россия судьи Первая лига Урал Арсенал Тула Владислав Безбородов Сергей Владимирович Чебан Максим Гаврилин Валерий Данченко Алексей Ширяев Алексей Сухой Василий Казарцев Алексей Лунев Павел Шадыханов Дмитрий Ермаков Кирилл Левников Адлан Хатуев Андрей Веретешкин Рашид Абусуев Евгений Буланов Пари НН Артем Чистяков Сергей Цыганок Павел Кукуян Акрон Артем Любимов Рафаэль Шафеев Футбол

РФС назначил арбитров на стыковые матчи за право играть в Мир РПЛ.

Первые матчи (среда, 29 мая):

«Урал» – «Акрон»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Рашид Абусуев; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Алексей Резников.

«Пари НН» – «Арсенал»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Артем Чистяков; AВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гвардис.

Ответные матчи (суббота, 1 июня):

«Акрон» – «Урал»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Александр Колобаев.

«Арсенал» – «Пари НН»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Алексей Ширяев; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Павел Шадыханов; AВАР – Артем Любимов; инспектор – Сергей Мацюра.

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14 комментариев
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Практически плей-офф ЛЧ
Лондонский Арсенал против Пари
+12
0
+12
Ответ flash166
Надеюсь гриша иванов наконец покинет рпл
Тяжело будет по составу Урал сильнее
А вот Тула может такой Парин победить
+4
0
+4
Я думаю, Урал останется, и Арсенал пройдёт.
+4
-1
+3
Безбородов - больше всех "косяков", а его на важный матч. Шикарно!
+3
0
+3
Ждем новичков, но есть чувство, что Урал сможет спастись
+1
0
+1
Казарцев, Сухой, Шадыханов...
Странно, что ещё Серёжу Иванова и Мешкова не задействовали. Видимо, финалом Кубка премируют )
+1
0
+1
Жаль Урал и Акрон
+1
0
+1
Уралу и Акрону удачи. Казарцев, а потом ещё и Безбородов это, как говорится, БИНГО.
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Три питерских душителя.
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Акрон не пропустят. Увы.
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Спортс, вы Арсеналом ошиблись))
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