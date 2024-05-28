Казарцев назначен на 1-й стыковой матч «Урала» и «Акрона», Безбородов – на ответную игру. Левников обслужит первый матч «Пари НН» с «Арсеналом», Кукуян – ответный

РФС назначил арбитров на стыковые матчи за право играть в Мир РПЛ.

Первые матчи (среда, 29 мая):

«Урал» – «Акрон»: судья – , ассистенты судьи – Валентин Мурашов, ; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Алексей Резников.

«Пари НН» – «Арсенал»: судья – , ассистенты судьи – , Андрей Веретешкин; резервный судья – ; ВАР – Артем Чистяков; AВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гвардис.

Ответные матчи (суббота, 1 июня):

« » – « »: судья – , ассистенты судьи – , Адлан Хатуев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Александр Колобаев.

« » – «Пари НН»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Алексей Ширяев; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Павел Шадыханов; AВАР – Артем Любимов; инспектор – Сергей Мацюра.